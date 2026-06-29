Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay chiều 29/6/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI ngày thứ Hai Giá vàng hôm nay chiều 29/6/2026 chốt giảm đầu tuần, vàng nhẫn cao nhất 148 triệu đồng/lượng, thế giới về 4.031 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay chiều 29/6/2026 chốt giảm đầu tuần, Mi Hồng hạ tới 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chiều 29/6/2026 tại thị trường trong nước quay đầu giảm trong phiên đầu tuần. Cập nhật lúc 17h00, nhiều thương hiệu lớn hạ từ 500.000 đồng đến 1,0 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng giảm sâu hơn ở chiều bán ra.

Biểu đồ giá vàng hôm nay chiều 29/6/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại SJC, giá vàng miếng chiều nay lùi 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Sau điều chỉnh, vàng miếng SJC chốt phiên chiều nay ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán vẫn duy trì ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng ghi nhận nhịp giảm tương tự trong phiên chiều 29/6. Giá mua vào vàng miếng tại thương hiệu này giảm 500.000 đồng/lượng, chốt ngày hôm nay ở mức 145,0 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, PNJ cũng hạ 500.000 đồng/lượng, chốt giá cuối ngày tại 148,0 triệu đồng/lượng.

Với DOJI, thị trường đầu tuần diễn biến theo chiều đi xuống khi cả giá mua vào và bán ra cùng giảm 500.000 đồng/lượng. Chốt phiên chiều nay, giá vàng miếng DOJI ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra, duy trì khoảng cách 3,0 triệu đồng/lượng giữa hai chiều.

BTMH cũng không nằm ngoài xu hướng giảm của nhóm doanh nghiệp lớn. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng miếng tại BTMH mất 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, chốt giá cuối ngày tại 145,0 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng giảm tương ứng, xuống 148,0 triệu đồng/lượng.

Tại BTMC, mức điều chỉnh có phần nhẹ hơn ở chiều mua vào. Giá mua vàng miếng giảm 300.000 đồng/lượng, chốt phiên chiều nay ở mức 144,0 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm mạnh hơn, mất 500.000 đồng/lượng và chốt ngày hôm nay tại 148,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý chốt phiên chiều nay với mức giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua vào vàng miếng tại đây hạ xuống 144,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra về 148,0 triệu đồng/lượng. Đây vẫn là vùng bán ra tương đương nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Đáng chú ý nhất là Mi Hồng khi giá vàng miếng SJC giảm mạnh hơn phần còn lại. Chiều mua vào mất 1,0 triệu đồng/lượng, chốt giá cuối ngày ở mức 145,0 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng, chốt ngày hôm nay chỉ còn 146,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay chiều 29/6/2026 cho thấy xu hướng giảm rõ rệt sau phiên cuối tuần. Dù phần lớn thương hiệu lớn chốt bán ra quanh 148,0 triệu đồng/lượng, mức điều chỉnh sâu tại Mi Hồng khiến mặt bằng giá trong nước có sự phân hóa đáng chú ý.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,0 148,0 -500 -500 Tập đoàn DOJI 145,0 148,0 -500 -500 Mi Hồng 145,0 146,5 -1000 -1500 PNJ 145,0 148,0 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 144,0 148,0 -300 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,0 148,0 -500 -500 Phú Quý 144,8 148,0 -500 -500

1. DOJI - Cập nhật: 29/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.000

▼500K 148.000

▼500K AVPL/SJC HCM 145.000

▼500K 148.000

▼500K AVPL/SJC ĐN 145.000

▼500K 148.000

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 29/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Hà Nội - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Đà Nẵng - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Miền Tây - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Tây Nguyên - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Đông Nam Bộ - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K

3. AJC - Cập nhật: 29/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.000

▼500K 148.000

▼500K Miếng SJC Nghệ An 145.000

▼500K 148.000

▼500K Miếng SJC Thái Bình 145.000

▼500K 148.000

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 144.500

▼500K 147.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 144.500

▼500K 147.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 144.500

▼500K 147.500

▼500K NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 139.400

▼500K 146.400

▼500K Trang sức 99.99 139.500

▼500K 146.500

▼500K

4. BTMC - Cập nhật: 29/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Bản vị vàng BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.500

▼300K 146.500

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.300

▼300K 146.300

▼500K

5. SJC - Cập nhật: 29/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.000

▼500K 148.000

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 145.000

▼500K 148.020

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.000

▼500K 148.030

▼500K

Giá vàng nhẫn chiều nay 29/6/2026 chốt bán ra cao nhất 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn chiều nay 29/6/2026 tại nhiều thương hiệu lớn vẫn chốt bán ra quanh vùng cao, trong đó SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng ở mức 148,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, sản phẩm vàng nhẫn 9999 chốt phiên chiều nay ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đây tiếp tục là một trong những mức bán ra cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được cập nhật cuối ngày.

Với sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn chiều nay 29/6 chốt giá cuối ngày tại 145,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Chiều bán ra cũng được chốt ở mức 148,0 triệu đồng/lượng, tương đương vùng giá của SJC.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long chốt phiên chiều nay thấp hơn nhóm dẫn đầu. Giá mua vào dừng ở mức 144,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chốt ngày hôm nay tại 147,5 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Chốt phiên chiều nay thứ Hai 29/6, sản phẩm này ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 chốt giá cuối ngày ở mức 144,5 triệu đồng/lượng tại chiều mua vào. Ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn Phú Quý chốt phiên chiều nay tại 147,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, Giá vàng nhẫn chiều nay 29/6/2026 vẫn ghi nhận mặt bằng bán ra cao nhất quanh 148,0 triệu đồng/lượng. Một số thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý chốt bán ra thấp hơn, ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức chiều nay 29/6/2026

Giá vàng trang sức (vàng tây, vàng ý) thường dao động trong khoảng từ 4.900.000 VNĐ - 14.700.000 VNĐ/chỉ (tương đương 49 triệu đến 147 triệu đồng/lượng) tùy thuộc vào hàm lượng tuổi vàng và thương hiệu. Giá bán ra thường đã cộng thêm tiền công chế tác.

Mức giá tham khảo cụ thể (áp dụng cho thị trường trong nước) như sau:

Vàng 24K (99.99% - vàng ta): Quanh mức 14.200.000 - 14.800.000 VNĐ/chỉ .

Quanh mức . Vàng 18K (75% - nữ trang cao cấp): Quanh mức 9.500.000 - 10.900.000 VNĐ/chỉ .

Quanh mức . Vàng 14K (58.5% - vàng tây): Quanh mức 7.600.000 - 8.500.000 VNĐ/chỉ .

Quanh mức . Vàng 10K (41.7% - vàng tây): Quanh mức 4.900.000 - 6.000.000 VNĐ/chỉ.

Lưu ý: Giá có thể thay đổi liên tục trong ngày dựa theo biến động của giá vàng thế giới và tùy thuộc vào từng hệ thống cửa hàng. Phí gia công chế tác sẽ khác nhau tùy theo độ tinh xảo của từng món trang sức.

Giá vàng thế giới chiều nay 29/6/2026 giảm sát về mức 4.000 USD/ounce, giảm tới hơn 1%

Tính đến 17h00 ngày 29/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.031,4 USD/ounce. Ghi nhận giảm 57,4 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.461 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,0-148,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,4 triệu đồng.

Giá vàng thế giới chiều nay 29/6/2026 giảm sát về mức 4.000 USD/ounce, giảm tới hơn 1%

Giá vàng thế giới giảm trong phiên đầu tuần khi căng thẳng gần đây tại vùng Vịnh làm dấy lên lo ngại lạm phát. Diễn biến này khiến thị trường tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất, qua đó gây áp lực lên vàng - tài sản không mang lại lãi suất.

Tính đến 8h57 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 4.049,90 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 cũng mất 0,8%, còn 4.063,50 USD/ounce.

Trước đó, vàng đã giảm 1,7% trong tuần kết thúc vào thứ Sáu và đang hướng tới tháng giảm thứ tư liên tiếp, với mức giảm cộng dồn hơn 10%.

Một quan chức Mỹ cho biết Iran và Mỹ đã đồng ý dừng các động thái căng thẳng gần đây tại vùng Vịnh, đồng thời nối lại đàm phán liên quan đến tranh chấp quanh eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng vì nguy cơ căng thẳng bùng phát trở lại có thể đẩy giá năng lượng tăng, làm áp lực lạm phát nóng lên.

Theo chuyên gia Ricardo Evangelista của ActivTrades, giá vàng đang chịu sức ép vì nhà đầu tư chưa chắc chắn về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Nếu tình hình xấu đi, giá dầu có thể tăng thêm, kéo theo lo ngại lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương duy trì quan điểm cứng rắn hơn về lãi suất.

Giá dầu thô trong phiên cũng đi lên. Thông thường, vàng được xem là kênh phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, khi lãi suất ở mức cao hoặc có khả năng tăng thêm, sức hấp dẫn của vàng lại giảm vì kim loại quý này không tạo ra dòng tiền hay lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đặt cược vào khả năng Fed có ba lần nâng lãi suất trong năm nay. Riêng cuộc họp tháng 9, xác suất tăng lãi suất được định giá khoảng 61%.

Nhà đầu tư hiện chờ các dữ liệu lao động quan trọng của Mỹ trong tuần này, gồm báo cáo việc làm ADP tháng 6 và bảng lương phi nông nghiệp. Các số liệu này có thể giúp thị trường đánh giá rõ hơn hướng đi chính sách tiền tệ của Fed.

Chuyên gia Evangelista cho rằng nếu báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ mạnh hơn dự kiến, kỳ vọng Fed tiếp tục cứng rắn có thể tăng lên. Khi đó, giá vàng có nguy cơ phá xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce một cách bền vững hơn.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm gần 2% xuống 57,99 USD/ounce. Bạch kim mất 1,1%, còn 1.595,51 USD/ounce, trong khi palladium tăng 1,8% lên 1.231,15 USD/ounce.