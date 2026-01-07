Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 1/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 1/7/2026 giảm tiếp phiên thứ 3, vàng miếng lùi về 146,4 triệu đồng/lượng, thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trưa 1/7/2026 tiếp tục đi xuống tại nhiều thương hiệu lớn, đánh dấu phiên giảm thứ 3 tính từ đầu tuần.

Cập nhật lúc 11h30 thứ Tư ngày 1/7/2026, giá vàng trong nước duy trì xu hướng giảm. So với cùng thời điểm hôm qua, nhiều doanh nghiệp lớn điều chỉnh giá vàng giảm từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng/lượng, kéo giá bán ra phổ biến về mức 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, Giá vàng hôm nay trưa 1/7/2026 được chốt ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trưa nay 1/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại DOJI, đà giảm cũng xuất hiện ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Giá vàng miếng hôm nay tại thương hiệu này đang ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Mức giá mới thấp hơn cùng kỳ hôm qua 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm tương ứng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

PNJ cũng đưa giá vàng miếng về vùng 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở mỗi chiều, giá bán ra tại PNJ hiện ngang bằng mặt bằng phổ biến trên thị trường. Khoảng cách mua - bán được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại BTMH, giá vàng miếng cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống của thị trường. Thương hiệu này đang giao dịch ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Sau nhịp điều chỉnh này, giá bán ra tại BTMH lùi về cùng vùng với SJC, DOJI và PNJ.

BTMC ghi nhận mức giảm nhẹ hơn ở chiều mua vào nhưng vẫn kéo giá bán ra về ngưỡng 146,4 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng hôm nay tại BTMC đang được chốt ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng kỳ hôm qua, chiều mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 600.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại đây đang ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Với Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay cũng giảm theo xu hướng chung nhưng mức mua vào vẫn cao hơn BTMC. Thương hiệu này đang chốt giá ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 600.000 đồng/lượng. Biên độ chênh lệch hiện ở mức 3,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC trưa nay được chốt ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, chiều mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm mạnh hơn với mức giảm 700.000 đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn đáng kể so với nhóm đang giữ mốc 146,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, Giá vàng hôm nay trưa 1/7/2026 tiếp tục chịu áp lực giảm tại hầu hết thương hiệu lớn. Đà đi xuống kéo dài sang phiên thứ 3 trong tuần khiến giá bán ra phổ biến lùi về 146,4 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng đang giao dịch thấp hơn với mức 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 1/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,4 146,4 -600 -600 Tập đoàn DOJI 143,4 146,4 -600 -600 Mi Hồng 144,0 145,5 -500 -700 PNJ 143,4 146,4 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 142,5 146,4 -500 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,4 146,4 -600 -600 Phú Quý 143,0 146,4 -500 -600

1. DOJI - Cập nhật: 1/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 143.400

▼600K 146.400

▼600K AVPL/SJC HCM 143.400

▼600K 146.400

▼600K AVPL/SJC ĐN 143.400

▼600K 146.400

▼600K

2. PNJ - Cập nhật: 1/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Hà Nội - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Đà Nẵng - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Miền Tây - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Tây Nguyên - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Đông Nam Bộ - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K

3. AJC - Cập nhật: 1/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 143.400

▼600K 146.400

▼600K Miếng SJC Nghệ An 143.400

▼600K 146.400

▼600K Miếng SJC Thái Bình 143.400

▼600K 146.400

▼600K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 142.500

▼500K 146.000

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 142.500

▼500K 146.000

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 142.500

▼500K 146.000

▼500K NL 99.99 129.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 137.900

▼500K 144.900

▼500K Trang sức 99.99 138.000

▼500K 145.000

▼500K

4. BTMC - Cập nhật: 1/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Nhẫn tròn trơn BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Bản vị vàng BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141.000

▼500K 145.000

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.800

▼500K 144.800

▼600K

5. SJC - Cập nhật: 1/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.400

▼600K 146.400

▼600K Vàng SJC 5 chỉ 143.400

▼600K 146.420

▼600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.400

▼600K 146.430

▼600K

Giá vàng nhẫn trưa nay 1/7/2026 đánh mất mức giá 147 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay 1/7/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 đang ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay 1/7/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay sáng 1/7/2026, sản phẩm này đang được niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức trưa nay 1/7/2026

Giá vàng trang sức hiện nay dao động quanh mức 13,75 - 14,65 triệu đồng/chỉ (đối với vàng 9999). Giá chính xác phụ thuộc vào thương hiệu (PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng) và độ tuổi của vàng (24K, 18K, 14K, 10K).

Khảo sát giá vàng trang sức phổ biến trên thị trường:

Vàng trang sức 9999 (24K): Mua vào 14,05 - 14,30 triệu/chỉ | Bán ra 14,45 - 14,65 triệu/chỉ.

Mua vào 14,05 - 14,30 triệu/chỉ | Bán ra 14,45 - 14,65 triệu/chỉ. Vàng trang sức 18K (750): Dao động quanh mức 9,50 - 9,80 triệu/chỉ (Mua vào - Bán ra).

Dao động quanh mức 9,50 - 9,80 triệu/chỉ (Mua vào - Bán ra). Vàng trang sức 14K (585): Dao động quanh mức 7,45 - 7,75 triệu/chỉ.

Dao động quanh mức 7,45 - 7,75 triệu/chỉ. Vàng trang sức 10K (410): Dao động quanh mức 4,15 - 5,05 triệu/chỉ.

Giá vàng thế giới trưa nay 1/7/2026 tiếp tục đà giảm, mất khỏi mốc 4.000 USD/ounce, giảm gần 1%

Tính đến 11h30 ngày 1/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 3.975,4 USD/ounce. Ghi nhận giảm 31,4 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.466 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,4-146,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,5 triệu đồng.

Giá vàng thế giới trưa nay 1/7/2026 tiếp tục đà giảm, mất khỏi mốc 4.000 USD ounce, giảm gần 1%

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên thứ Tư, sau khi vừa rơi xuống mức thấp nhất trong 7 tháng ở phiên trước. Áp lực chính đến từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, đồng USD nhích lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Tính đến 03h00 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 3.979,41 USD/ounce. Trước đó, trong phiên liền kề, giá vàng có lúc lùi về 3.942,99 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 1,1%, xuống mức 3.992,70 USD/ounce trong phiên thứ Tư.

Tính đến hết ngày thứ Ba, vàng đã ghi nhận quý giảm mạnh nhất kể từ năm 2013. Riêng trong tháng 6, kim loại quý này cũng có tháng giảm thứ 4 liên tiếp. Nguyên nhân đến từ căng thẳng tại Trung Đông, khiến lo ngại lạm phát gia tăng và làm thị trường tin rằng Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, cho rằng áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đang kéo giá vàng đi xuống. Đồng USD cũng tăng nhẹ cùng thời điểm, khiến xu hướng giảm của vàng rõ ràng hơn.

Khi đồng USD mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao, làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cho biết bà vẫn có thể ủng hộ việc nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát không hạ nhiệt. Phát biểu này cho thấy Fed vẫn giữ quan điểm khá cứng rắn trong cuộc chiến chống lạm phát.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 67%. Con số này cho thấy kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt đang tăng lên.

Nhà đầu tư hiện chờ thêm dữ liệu việc làm ADP tháng 6, dự kiến công bố trong ngày, cùng báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Năm. Các số liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về hướng đi lãi suất của Fed, qua đó ảnh hưởng tới diễn biến ngắn hạn của giá vàng.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu tăng sau khi Iran cho biết sẽ không gặp các đặc phái viên cấp cao của Mỹ tới khu vực sau khi căng thẳng bùng phát. Diễn biến này làm giảm hy vọng về một bước tiến ngoại giao trong ngắn hạn, đồng thời giữ áp lực lạm phát ở mức cao.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,4%, xuống còn 57,75 USD/ounce. Giá bạch kim mất 0,6%, còn 1.542 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Giá palladium giảm nhẹ 0,4%, xuống còn 1.199,34 USD/ounce.