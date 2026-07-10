Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 10/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 10/7/2026 tiếp tục đi lên, đưa giá bán ra tại nhiều thương hiệu sát mốc 150 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới duy trì quanh 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trưa 10/7/2026 tăng phiên thứ hai trong tuần, giữ giá bán ra sát mức 150 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 12h00 thứ Sáu, ngày 10/7/2026, thị trường vàng trong nước bước vào phiên tăng thứ hai kể từ đầu tuần. Giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu được điều chỉnh thêm từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra phổ biến lên 149,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trưa 10/7/2026 tăng 900.000 đồng/lượng

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay trưa 10/7/2026 được giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Biểu đồ giá vàng hôm nay trưa 10/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

So với cùng thời điểm ngày 9/7, cả hai chiều cùng tăng 900.000 đồng/lượng. Sau đợt điều chỉnh mới, khoảng cách giữa giá mua và bán tại SJC tiếp tục được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI đưa giá bán vàng miếng lên 149,9 triệu đồng/lượng

DOJI cũng điều chỉnh giá vàng miếng tăng thêm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Giá giao dịch hiện tương ứng ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và 149,9 triệu đồng/lượng.

Biên độ mua – bán tại doanh nghiệp này vẫn giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Mức tăng đồng đều ở hai chiều giúp giá vàng DOJI tiếp tục bám sát mặt bằng chung của thị trường trong phiên trưa nay.

Giá vàng PNJ tăng đồng loạt hai chiều

Phiên trưa 10/7, PNJ nâng giá mua vàng miếng lên 146,9 triệu đồng/lượng, cao hơn 900.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chiều bán ra cũng tăng tương ứng 900.000 đồng/lượng, đạt 149,9 triệu đồng/lượng.

Với mức điều chỉnh trên, chênh lệch mua vào và bán ra tại PNJ đang là 3 triệu đồng/lượng. Đây vẫn là khoảng cách khá phổ biến tại các doanh nghiệp vàng lớn trong phiên giao dịch hiện tại.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng thêm 900.000 đồng/lượng

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải trưa nay được đẩy lên vùng 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng. So với mức ghi nhận một ngày trước, doanh nghiệp nâng đồng thời 900.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch.

Người mua vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải hiện phải trả 149,9 triệu đồng cho mỗi lượng, còn giá doanh nghiệp thu mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai đầu giá đạt 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh không đồng đều giữa hai chiều

Bảo Tín Minh Châu có mức tăng nhẹ hơn ở chiều mua vào. Cụ thể, giá mua được nâng thêm 400.000 đồng/lượng, lên 145,7 triệu đồng/lượng; giá bán tăng 900.000 đồng/lượng, đạt 149,9 triệu đồng/lượng.

Việc chiều bán tăng nhanh hơn khiến biên độ mua – bán tại Bảo Tín Minh Châu nới lên 4,2 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các thương hiệu được khảo sát vào trưa 10/7.

Phú Quý tăng giá mua mạnh nhất thị trường

Phú Quý đang thu mua vàng miếng ở mức 146,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là mức tăng ở chiều mua vào cao nhất trong nhóm doanh nghiệp được cập nhật.

Ở chiều bán ra, giá tăng thêm 900.000 đồng/lượng và đạt 149,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại Phú Quý hiện là 3,6 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tăng nhẹ, giá bán ra ở mức 149,3 triệu đồng/lượng

Mi Hồng là thương hiệu có mức điều chỉnh thấp nhất trong phiên trưa nay. Giá mua vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên 147,8 triệu đồng/lượng.

Chiều bán ra chỉ tăng thêm 300.000 đồng/lượng, đạt 149,3 triệu đồng/lượng. Nhờ giá thu mua ở mức cao và biên độ điều chỉnh hai chiều khác nhau, khoảng cách mua – bán tại Mi Hồng hiện thu hẹp còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay trưa 10/7/2026 tiếp tục duy trì xu hướng đi lên. Giá bán tại phần lớn thương hiệu lớn đã chạm 149,9 triệu đồng/lượng, nhưng mức chênh lệch mua – bán dao động khá rộng, từ 1,5 triệu đến 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 10/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 +900 +900 Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 +900 +900 Mi Hồng 147,8 149,3 +600 +300 PNJ 146,9 149,9 +900 +900 Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 +400 +900 Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 +900 +900 Phú Quý 146,3 149,9 +1000 +900

1. DOJI - Cập nhật: 10/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.900

▲900K 149.900

▲900K AVPL/SJC HCM 146.900

▲900K 149.900

▲900K AVPL/SJC ĐN 146.900

▲900K 149.900

▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 10/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K Hà Nội - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K Đà Nẵng - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K Miền Tây - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K Tây Nguyên - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K Đông Nam Bộ - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K

3. AJC - Cập nhật: 10/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 146.900

▲900K 149.900

▲900K Miếng SJC Nghệ An 146.900

▲900K 149.900

▲900K Miếng SJC Thái Bình 146.900

▲900K 149.900

▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.900

▲400K 149.400

▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.900

▲400K 149.400

▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.900

▲400K 149.400

▲900K NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 141.300

▲900K 148.300

▲900K Trang sức 99.99 141.400

▲900K 148.400

▲900K

4. BTMC - Cập nhật: 10/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

▲400K 149.900

▲900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

▲400K 149.900

▲900K Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

▲400K 149.900

▲900K Bản vị vàng BTMC 145.000

▲400K 149.900

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

▲400K 148.000

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

▲400K 147.800

▲900K

5. SJC - Cập nhật: 10/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900

▲900K 149.900

▲900K Vàng SJC 5 chỉ 146.900

▲900K 149.920

▲900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900

▲900K 149.930

▲900K

Giá vàng nhẫn tròn 9999 hôm nay 10/7/2026 ghi nhận Bảo Tín Mạnh Hải đang có mức giá cao nhất trưa nay

Tính đến 12h00, giá vàng nhẫn tròn 9999 hôm nay 10/7/2026 ghi nhận tại SJC ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn đang ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,0 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào ở mức 146,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn đang ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn ghi nhận 147,8 triệu đồng/lượng mua vào và 149,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức trưa nay 10/7/2026

Giá vàng trang sức trong nước hôm nay dao động phổ biến từ 10,03 triệu đến 14,78 triệu đồng/lượng (tương đương khoảng 1,00 triệu - 1,48 triệu đồng/chỉ), tùy thuộc vào hàm lượng vàng (tuổi vàng từ 10K đến 24K) và thương hiệu phân phối.

Dưới đây là bảng tổng hợp giá vàng trang sức chi tiết từ các đơn vị uy tín:

Thương hiệu / Loại vàng Giá Mua Vào Giá Bán Ra Bảo Tín Minh Châu * Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.99 (24K) 14.260.000 14.760.000 * Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 (24K) 14.240.000 14.740.000 Bảo Tín Mạnh Hải * Vàng trang sức 24K (999.9) 14.280.000 14.780.000 * Vàng trang sức 24K (99.9) 14.270.000 14.770.000 Vàng Mi Hồng * Vàng nữ trang 98,5% 13.000.000 13.250.000 * Vàng nữ trang 98,0% 12.920.000 13.170.000 * Vàng nữ trang 75,0% (18K) 9.600.000 9.900.000 * Vàng nữ trang 61,0% 8.150.000 8.450.000

Giá vàng nguyên liệu làm trang sức (Huy Thanh Jewelry)

Nếu bạn quan tâm đến giá nguyên liệu thô để gia công nữ trang tại Huy Thanh Jewelry:

Vàng 22K: Mua vào 13.557.000 đồng/chỉ – Bán ra 13.832.000 đồng/chỉ.

Vàng 18K: Mua vào 10.867.000 đồng/chỉ – Bán ra 11.325.000 đồng/chỉ.

Vàng 14K: Mua vào 8.476.000 đồng/chỉ – Bán ra 8.834.000 đồng/chỉ.

Giá vàng trắng trang sức (Anfin tham khảo)

Vàng trắng 18K: Mua vào 12.835.000 đồng/chỉ – Bán ra 13.725.000 đồng/chỉ.

Vàng trắng 14K: Mua vào 9.816.000 đồng/chỉ – Bán ra 10.706.000 đồng/chỉ.

Vàng trắng 10K: Mua vào 6.723.000 đồng/chỉ – Bán ra 7.613.000 đồng/chỉ.

Lưu ý: Giá trên đây là giá vàng tính theo khối lượng vật chất. Khi mua sản phẩm trang sức thực tế tại cửa hàng, bạn sẽ cần trả thêm tiền công chế tác hoặc tiền đá quý/kim cương đính kèm tùy thuộc vào độ tinh xảo của từng mẫu thiết kế.

Giá vàng thế giới trưa nay 10/7/2026 vẫn đang duy trì ở quanh mức 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới trưa hôm nay 10/7/2026 đang giao ngay ở mức 4.112,9 USD/ounce tính đến 12h00 (giờ Việt Nam), giảm 9,7 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.471 VND/USD), mức giá này tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí - thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng thế giới trưa nay 10/7/2026 vẫn đang duy trì ở quanh mức 4.100 USD/ounce

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và đang hướng tới một tuần đi xuống. Nguyên nhân chính đến từ lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể khiến giá dầu tăng, kéo lạm phát đi lên và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Tính đến 4h26 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống còn 4.113,29 USD/ounce. Nếu giữ xu hướng này, kim loại quý có thể khép lại tuần với mức giảm khoảng 1,5%. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8 tại Mỹ cũng giảm 0,4%, xuống 4.122,70 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, cho biết giá vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy sau phiên tăng trước đó. Nhà đầu tư vẫn thận trọng, chưa sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn do tình hình quan hệ Mỹ - Iran còn nhiều bất ổn.

Giá dầu đang hướng tới một tuần tăng khi Mỹ và Iran tiếp tục có các động thái quân sự đáp trả lẫn nhau. Quân đội Iran đã tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực ven biển phía nam và phía đông Iran.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại giá năng lượng tăng cao sẽ gây thêm áp lực lên lạm phát. Từ đó, khả năng Fed nâng lãi suất trong năm nay cũng được đánh giá cao hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 63%, cao hơn mức 54% ghi nhận một tuần trước.

Vàng thường được xem là tài sản giúp phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, khi lãi suất duy trì ở mức cao, sức hấp dẫn của vàng có thể suy giảm do kim loại quý không mang lại lợi suất định kỳ.

Ông Waterer cho rằng vàng vẫn có thể thu hút lực mua khi giá giảm, miễn là giá dầu duy trì quanh vùng hiện tại. Ngược lại, nếu giá dầu tăng đột biến, lo ngại về lạm phát và lãi suất sẽ quay trở lại, qua đó gây bất lợi cho giá vàng.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed được công bố trong tuần này cũng cho thấy nhiều quan chức ngày càng lo ngại về tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao.

Ngày thứ Năm, HSBC đã hạ dự báo giá vàng trung bình trong năm 2026 và 2027. Ngân hàng này cho rằng kỳ vọng Fed tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ cứng rắn cùng với đồng USD mạnh hơn có thể tạo áp lực lên kim loại quý.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 60,34 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,4% lên 1.632,16 USD/ounce, còn palladium tăng 1,6% lên 1.267,71 USD/ounce. Dù tăng trong phiên, cả ba kim loại này vẫn đang hướng tới một tuần giảm giá.