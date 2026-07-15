Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 15/7/2026: Bảng giá vàng 9999 SJC DOJI PNJ, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 15/7/2026 bật tăng tới 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng lên 148,5 triệu đồng, vàng thế giới lùi về 4.031,9 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trưa 15/7/2026 đảo chiều tăng đồng loạt tới 1 triệu đồng/lượng sau chuỗi giảm từ đầu tuần

Cập nhật lúc 11h30 thứ Tư (15/7/2026), giá vàng hôm nay trưa 15/7/2026 đồng loạt đi lên sau chuỗi giảm kéo dài từ đầu tuần. So với cùng thời điểm hôm qua, nhiều doanh nghiệp nâng giá từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra phổ biến lên vùng 148,2–148,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Sau đợt điều chỉnh mới nhất, doanh nghiệp giao dịch vàng SJC ở mức 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Khoảng cách giữa hai chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay trưa 15/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

DOJI hôm nay 15/7/2026 cũng đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch trưa nay. Giá mua vào được nâng lên 145,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 148,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều cùng cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với cùng kỳ ngày 14/7, giữ chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sau khi cộng thêm 1 triệu đồng/lượng vào mỗi chiều, PNJ đưa giá vàng miếng lên mức 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Biên độ giữa giá mua và giá bán tại doanh nghiệp hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải bước vào phiên trưa với mức tăng tương tự nhóm doanh nghiệp lớn. Giá vàng tại đây hiện đạt 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng đồng loạt 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều tiếp tục được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua vào hiện ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 148,5 triệu đồng/lượng. Do giá thu mua thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu khác, khoảng cách mua – bán tại đây lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng nâng giá vàng thêm 1 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Doanh nghiệp đang mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 148,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều được xác lập ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng ghi nhận mức điều chỉnh thấp hơn so với phần lớn thị trường. Giá mua vào tăng 800.000 đồng/lượng, lên 146,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra tăng 700.000 đồng/lượng, đạt 148,2 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch 1,7 triệu đồng/lượng, đây là thương hiệu có khoảng cách mua – bán thấp nhất trong nhóm được khảo sát.

Như vậy, Giá vàng hôm nay trưa 15/7/2026 đã lấy lại đà tăng sau hai phiên đầu tuần đi xuống. Mức bán ra cao nhất trên thị trường hiện là 148,5 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng giữ mức thấp hơn tại 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 15/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 +1000 +1000 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 +1000 +1000 Mi Hồng 146,5 148,2 +800 +700 PNJ 145,5 148,5 +1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu 143,5 148,5 +1000 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 +1000 +1000 Phú Quý 145,0 148,5 +1000 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 15/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K AVPL/SJC HCM 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K AVPL/SJC ĐN 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K

2. PNJ - Cập nhật: 15/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Hà Nội - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Đà Nẵng - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Miền Tây - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Tây Nguyên - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K

3. AJC - Cập nhật: 15/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Miếng SJC Nghệ An 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Miếng SJC Thái Bình 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 144.000

▲800K 147.500

▲800K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 144.000

▲800K 147.500

▲800K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 144.000

▲800K 147.500

▲800K NL 99.99 130.000

▲1000K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 139.400

▲800K 146.400

▲800K Trang sức 99.99 139.500

▲800K 146.500

▲800K

4. BTMC - Cập nhật: 15/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143.500

▲1000K 148.500

▲1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143.500

▲1000K 148.500

▲1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 143.500

▲1000K 148.500

▲1000K Bản vị vàng BTMC 143.500

▲1000K 148.500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141.500

▲1000K 146.500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 141.300

▲1000K 146.300

▲1000K

5. SJC - Cập nhật: 15/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 145.500

▲1000K 148.520

▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

▲1000K 148.530

▲1000K

Giá vàng nhẫn trưa nay 15/7/2026 ghi nhận giá vàng nhẫn đã lấy lại mức 148 triệu đồng/lượng

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào ở mức 144,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra niêm yết ở mức 148,0 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ngày thứ Tư 15/7 đang có giá mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch giữa mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tiếp đến giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long tại BTMC có giá mua vào 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 hôm nay 15/7 đang giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào, giá bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

PNJ ghi nhận giá mua vàng nhẫn ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ghi nhận ở mức 147,5 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, khoảng cách mua – bán tại PNJ đang là 4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng lúc 9h30 đang có giá mua vào ở mức 146,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra ở mức 148,2 triệu đồng/lượng, hiện biên độ giữa hai chiều đang ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức hôm nay 15/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam thay đổi theo ngày và loại tuổi vàng (hàm lượng vàng nguyên chất). Theo các hệ thống lớn, giá bán ra khoảng 14.300.000 - 15.200.000 VNĐ/chỉ cho vàng 24K, 11.000.000 - 11.500.000 VNĐ/chỉ cho vàng 18K và 8.000.000 - 9.000.000 VNĐ/chỉ cho vàng 14K.

Tùy thuộc vào chính sách của từng thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu hay Mi Hồng, bảng giá niêm yết (đơn vị: VNĐ/chỉ) được cập nhật như sau:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Nữ trang 24K (999.9) 14.300.000 - 14.835.000 14.700.000 - 15.185.000 Vàng 22K (916) 12.800.000 - 12.860.000 13.400.000 - 13.500.000 Nữ trang 18K (750) 9.400.000 - 10.050.000 9.700.000 - 11.400.000 Nữ trang 14K (585) 7.400.000 - 8.040.000 7.700.000 - 8.890.000 Nữ trang 10K (416) 4.700.000 - 5.130.000 5.000.000 - 6.120.000

Lưu ý: Giá trên chỉ bao gồm giá trị vật chất của vàng. Giá của món trang sức hoàn thiện sẽ cao hơn một chút do cộng thêm chi phí gia công (tiền công), chế tác và đá đính kèm (nếu có).

Giá vàng thế giới hôm nay trưa 15/7/2026 đang có dấu hiệu quay về mức 4.000 USD/ounce, hiện đang giảm gần 0,5%

Tính đến 11h30 ngày 15/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.031,9 USD/ounce. Ghi nhận giảm 19,6 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,5-148,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,9 triệu.

Biểu đồ giá vàng thế giới trưa nay 15/7/2026 ghi nhận đang giảm quanh 0,5%

Giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Tư sau khi tăng hơn 2% vào ngày hôm trước. Giá dầu đi lên làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể quay trở lại, khiến triển vọng lãi suất của Mỹ trở nên khó đoán hơn và gây sức ép lên vàng – tài sản không mang lại lãi suất.

Tính đến 3h00 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 4.035,67 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ cũng mất 0,7%, lùi về 4.042,20 USD/ounce.

Trong phiên thứ Ba, giá vàng từng tăng hơn 2% và có thời điểm đạt 4.100,49 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần. Đà tăng xuất hiện sau khi số liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 chậm lại mạnh hơn dự báo, chủ yếu nhờ giá năng lượng hạ nhiệt.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng chuyển sự chú ý sang diễn biến của giá dầu. Dầu thô đã tăng phiên thứ ba liên tiếp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với toàn bộ các cảng của Iran. Ông cũng cảnh báo có thể tấn công các nhà máy điện và cầu vào tuần tới nếu Tehran không nối lại đàm phán.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho rằng giới đầu tư đang tạm gác lại số liệu CPI vì đây là chỉ báo phản ánh diễn biến đã xảy ra. Việc hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng đang đẩy giá dầu lên cao, qua đó tạo áp lực giảm đối với vàng.

Giá dầu duy trì ở mức cao có thể làm lạm phát gia tăng và khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ lãi suất cao lâu hơn. Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, sức hấp dẫn của kim loại quý này vẫn suy giảm khi lãi suất cao bởi người nắm giữ vàng không nhận được khoản lợi tức định kỳ.

Một số quan chức cấp cao của Fed đánh giá tích cực về số liệu lạm phát tháng 6, nhưng cho rằng cần thêm nhiều báo cáo tương tự trước khi có thể tin rằng áp lực giá cả đang thực sự hạ nhiệt.

Thị trường hiện chờ báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI), dự kiến được công bố trong ngày, để có thêm cơ sở đánh giá xu hướng lạm phát tại Mỹ.

Theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đang dự báo khoảng 58% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, giảm so với mức 76% trước khi báo cáo lạm phát được công bố. Khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được định giá ở mức khoảng 80%.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3%, xuống 58,48 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,2%, lên 1.635,56 USD/ounce, còn palladium nhích 0,2%, đạt 1.307,11 USD/ounce.