Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 2/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 2/7/2026 tăng mạnh, SJC lên 148,4 triệu đồng/lượng, vàng thế giới vượt 4.064 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trưa 2/7/2026 đảo chiều tăng mạnh sau chuỗi giảm từ đầu tuần, nhiều thương hiệu lớn nâng giá thêm tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trưa 2/7/2026 bật tăng mạnh, SJC lên lại 148,4 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 15h00 thứ Năm ngày 2/7/2026, thị trường vàng miếng trong nước đã chấm dứt nhịp đi xuống kéo dài từ đầu tuần. So với cùng thời điểm hôm qua, mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng từ 1,7 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra phổ biến trở lại vùng 148,4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 2/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay trưa 2/7/2026 tăng mạnh ở cả hai chiều giao dịch. Giá mua vào hiện được đưa lên mức 145,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 148,4 triệu đồng/lượng. So với trưa hôm qua, mỗi chiều cùng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng, qua đó kéo biên độ mua - bán về mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng điều chỉnh giá vàng miếng đi lên rõ rệt sau những phiên giảm trước đó. Trưa nay, thương hiệu này chốt giá mua vào ở mức 145,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. Mức giá mới cao hơn 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra so với cùng kỳ hôm qua.

Tại PNJ, đà tăng cũng xuất hiện đồng thời ở hai chiều giao dịch. Giá vàng miếng hiện được mua vào ở mức 145,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên trước, giá vàng tại PNJ đã tăng thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá bán ra trở lại vùng cao quen thuộc 148 triệu đồng/lượng.

BTMH ghi nhận diễn biến tương tự khi giá vàng miếng trưa nay tăng mạnh sau chuỗi giảm đầu tuần. Mức giá mua vào đang ở 145,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 148,4 triệu đồng/lượng. So với trưa 1/7, cả hai chiều đều được nâng thêm 2 triệu đồng/lượng, biên độ chênh lệch mua - bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại BTMC, giá vàng hôm nay trưa 2/7/2026 tăng mạnh hơn ở chiều mua vào. Doanh nghiệp này hiện mua vào ở mức 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm hôm qua, giá mua vào tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng thêm 2 triệu đồng/lượng. Với mức giá hiện tại, khoảng cách giữa hai chiều giao dịch là 3,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng đưa giá vàng miếng trở lại mốc bán ra 148,4 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, giá hiện đứng tại 145,0 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều giao dịch cùng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng so với trưa hôm qua, cho thấy nhịp phục hồi đã lan rộng ra nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Mi Hồng có mức tăng thấp hơn so với nhóm doanh nghiệp kể trên nhưng vẫn góp phần củng cố xu hướng hồi phục của thị trường. Giá vàng miếng SJC tại đây tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau điều chỉnh, Mi Hồng đang mua vào ở mức 146,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,7 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay trưa 2/7/2026 đã lấy lại sắc tăng sau nhiều phiên suy yếu. Dù mức tăng giữa các thương hiệu không hoàn toàn giống nhau, giá bán ra tại phần lớn doanh nghiệp lớn đã quay lại vùng 148,4 triệu đồng/lượng, đánh dấu nhịp đảo chiều đáng chú ý của thị trường vàng miếng trong nước.

Giá vàng hôm nay Ngày 2/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,4 148,4 +2000 +2000 Tập đoàn DOJI 145,4 148,4 +2000 +2000 Mi Hồng 146,0 147,7 +1700 +1900 PNJ 145,4 148,4 +2000 +2000 Bảo Tín Minh Châu 145,0 148,4 +2500 +2000 Bảo Tín Mạnh Hải 145,4 148,4 +2000 +2000 Phú Quý 145,0 148,4 +2000 +2000

1. DOJI - Cập nhật: 2/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K AVPL/SJC HCM 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K AVPL/SJC ĐN 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K

2. PNJ - Cập nhật: 2/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Hà Nội - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Đà Nẵng - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Miền Tây - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Tây Nguyên - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Đông Nam Bộ - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K

3. AJC - Cập nhật: 2/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Miếng SJC Nghệ An 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Miếng SJC Thái Bình 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K NL 99.99 129.500

▲500K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

▲500K - Trang sức 99.9 139.900

▲2000K 146.900

▲2000K Trang sức 99.99 140.000

▲2000K 147.000

▲2000K

4. BTMC - Cập nhật: 2/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Bản vị vàng BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

▲2500K 147.000

▲2000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

▲2500K 146.800

▲2000K

5. SJC - Cập nhật: 2/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Vàng SJC 5 chỉ 145.400

▲2000K 148.420

▲2000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

▲2000K 148.430

▲2000K

Giá vàng nhẫn hôm nay trưa 2/7/2026 ghi nhận đã lấy lại mức 148 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay 2/7/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 đang niêm yết giá mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, và giá bán ra niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay 2/7/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay sáng 2/7/2026, sản phẩm này đang được niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức trưa nay 2/7/2026

Giá vàng trang sức trưa nay dao động từ 4,5 triệu đến 14,6 triệu đồng/chỉ (tùy hàm lượng vàng). Mức này chưa bao gồm tiền công chế tác. Để có cái nhìn toàn diện, bạn có thể tham khảo bảng giá chung (đơn vị: VNĐ/Chỉ):

Loại vàng Đặc điểm Giá mua vào Giá bán ra Vàng 24K (9999/Vàng Ta) Vàng nguyên chất, thường làm trang sức cưới hoặc của hồi môn 13.200.000 - 14.500.000 13.550.000 - 14.650.000 Vàng 18K (750) Chứa 75% vàng nguyên chất, phổ biến nhất để đính đá, làm dây chuyền, nhẫn 9.400.000 - 9.600.000 9.900.000 - 9.950.000 Vàng 14K (585) Chứa 58,5% vàng, bền, sáng bóng, giá thành phải chăng 7.500.000 - 7.900.000 7.800.000 - 8.200.000 Vàng 10K (410/417) Chứa 41,7% vàng, rất cứng, phù hợp cho các mẫu trang sức thiết kế nhỏ nhắn 4.800.000 - 5.500.000 5.100.000 - 6.000.000

Lưu ý: Giá trên mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng hệ thống cửa hàng, thương hiệu (như PNJ, Bảo Tín Minh Châu...) và mẫu mã sản phẩm.

Giá vàng thế giới trưa hôm nay 2/7/2026 lấy lại mức 4.000 USD/ounce, tăng tới gần 1%

Tính đến 15h00 ngày 2/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.064,2 USD/ounce. Ghi nhận tăng 33,9 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.465 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,4-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,7 triệu đồng.

Giá vàng thế giới trưa hôm nay 2/7/2026 lấy lại mức 4.000 USD/ounce, tăng tới gần 1%

Giá vàng tăng trong phiên thứ Năm, được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự báo và giá dầu giảm. Nhà đầu tư hiện tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố trong ngày để tìm thêm tín hiệu về hướng đi chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến 02h51 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.057,92 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6 trong phiên liền trước. Ngược lại, giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8 giảm nhẹ 0,3% xuống 4.070,10 USD/ounce.

Trong phiên thứ Tư, giá vàng từng dao động gần mức thấp nhất hơn 7 tháng, trước khi phục hồi và chốt phiên ở 4.029,89 USD/ounce. Đà hồi phục xuất hiện sau khi báo cáo việc làm khu vực tư nhân của Mỹ thấp hơn kỳ vọng.

Nicholas Frappell, Giám đốc toàn cầu mảng thị trường tổ chức tại ABC Refinery, cho rằng thị trường đang khá thận trọng với việc bán khống vàng ở vùng giá thấp. Theo ông, mỗi lần giá vàng bị đẩy xuống sâu hơn, lực mua lại nhanh chóng xuất hiện và kéo giá phục hồi.

Ông Frappell cũng cho biết dữ liệu ADP thấp hơn dự báo có thể là nguyên nhân khiến vàng tăng giá. Một số nhà đầu tư cho rằng con số yếu trong báo cáo việc làm tư nhân có thể được phản ánh tiếp trong báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp công bố.

Theo báo cáo ADP, khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn mức 122.000 việc làm của tháng 5. Con số này cũng kém dự báo của các chuyên gia kinh tế do Reuters khảo sát, với mức kỳ vọng là 118.000 việc làm.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và rủi ro lạm phát đã giảm trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, Fed vẫn cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 64%. Vì vậy, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 được công bố trong ngày sẽ là dữ liệu quan trọng để nhà đầu tư dự đoán bước đi tiếp theo của Fed.

Giá dầu cũng giảm sau khi Iran và Mỹ kết thúc một vòng đàm phán gián tiếp hôm thứ Tư liên quan đến eo biển Hormuz. Dù vậy, hai bên chưa đạt nhiều tiến triển để hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Giá dầu tăng cao và thị trường lao động mạnh có thể làm dấy lên lo ngại lạm phát, từ đó khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, nhưng khi lãi suất cao, sức hấp dẫn của vàng giảm đi vì kim loại quý này không tạo ra lợi suất.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,6% lên 60,06 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2% lên 1.607,67 USD/ounce, còn palladium tăng 1,4% lên 1.227,13 USD/ounce.