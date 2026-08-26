Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 26/8/2026: SJC BTMC BTMH DOJI, và vàng thế giới Giá vàng 9999 hôm nay 26/8/2026 lên tới 155 triệu đồng/lượng; người mua cuối tuần phần lớn hòa vốn, riêng Mi Hồng lãi 2,5 triệu.

Giá vàng 9999 hôm nay 26/8/2026: Giá tăng 3 triệu nhưng người mua cuối tuần lãi bao nhiêu?

Giá vàng 9999 hôm nay 26/8/2026 đang phổ biến ở mức 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước, giá niêm yết đã tăng tới 3-4 triệu đồng/lượng, nhưng người mua ngày 23/8 tại phần lớn thương hiệu thực tế mới chỉ hòa vốn, riêng khách mua tại Mi Hồng đang lãi 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra. Cuối tuần trước, ngày 23/8, SJC bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua một lượng vàng thời điểm đó nếu bán lại vào trưa nay với giá thu mua 147,6 triệu đồng sẽ hòa vốn, dù giá bán niêm yết đã tăng thêm 3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, giá vàng hiện ở mức 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng ngày 23/8, cả hai chiều đã cao hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khách mua cuối tuần trước ở giá 147,6 triệu đồng và bán lại hôm nay ở giá 147,6 triệu đồng vẫn chưa có lãi.

Tại DOJI, giá vàng được mua vào ở mức 147,6 triệu đồng/lượng và bán ra 150,6 triệu đồng/lượng. Giá niêm yết đã tăng 3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần, song khoảng chênh lệch mua - bán khiến khoản tăng này chưa trở thành lợi nhuận của người mua ngày 23/8. Nếu bán lại trưa nay, một lượng vàng mua cuối tuần trước đang vừa đủ hòa vốn.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay đang ở mức 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra. Ngày 23/8, mức giá tương ứng là 144,6 triệu đồng và 147,6 triệu đồng/lượng. Người xuống tiền cuối tuần trước với giá 147,6 triệu đồng/lượng hiện có thể bán lại đúng bằng số tiền đã bỏ ra, tương đương lãi/lỗ 0 đồng trước các chi phí khác nếu có.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá vàng được niêm yết ở mức 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra. Mặt bằng giá đã cao hơn cuối tuần trước 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Dẫu vậy, người mua ngày 23/8 ở mức 147,6 triệu đồng/lượng hiện cũng mới hòa vốn khi giá thu mua của doanh nghiệp đạt đúng 147,6 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng hiện được mua vào với giá 147,6 triệu đồng/lượng và bán ra 150,6 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, chiều mua tăng 3,1 triệu đồng, còn chiều bán tăng 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua ngày 23/8 với giá 147,6 triệu đồng/lượng rồi bán lại trưa nay, khách hàng cũng đang ở trạng thái không lãi, không lỗ.

Riêng Mi Hồng tạo ra khác biệt rõ rệt. Giá vàng trưa nay được mua vào ở mức 149 triệu đồng/lượng và bán ra 150,5 triệu đồng/lượng, trong khi cuối tuần trước chỉ ở mức 145-146,5 triệu đồng/lượng. Người mua ngày 23/8 với giá 146,5 triệu đồng, nếu bán lại hôm nay ở mức 149 triệu đồng sẽ lãi 2,5 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 250.000 đồng mỗi chỉ.

Như vậy, dù giá vàng 9999 hôm nay 26/8/2026 đã cao hơn cuối tuần trước từ 3 triệu đến 4 triệu đồng/lượng trên bảng niêm yết, mức lãi thực tế phụ thuộc vào giá mua vào hiện tại của từng doanh nghiệp. Với phần lớn thương hiệu, đà tăng ba ngày qua vừa đủ bù khoảng cách mua - bán của người mua ngày 23/8; còn tại Mi Hồng, mức tăng mạnh hơn đã giúp người mua cuối tuần trước có khoản lãi đáng kể.

Giá vàng hôm nay

Ngày 26/8/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,6 150,6

- - Tập đoàn DOJI

147,6 150,6

- - Mi Hồng

149,0 150,5

- - PNJ

147,6 150,6

- - Bảo Tín Minh Châu

147,6 150,6

- - Bảo Tín Mạnh Hải 147,6 150,6

- - Phú Quý 147,6 150,6

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Giá vàng BTMC ngày 26/08/2026 Đơn vị: triệu đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra VÀNG MIẾNG SJC 147,60 — 150,60 — TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 148,00 — 153,00 — TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 147,80 — 152,80 — VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 150,00 — 154,00 — NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 150,00 — 154,00 — QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 150,00 — 154,00 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 142,50 — 0,00 — {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng BTMC ngày 26/08/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"triệu đồng/lượng","divisor":1000000,"columns":{"brand":false,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":false},"rows":[{"label":"VÀNG MIẾNG SJC","supplier":"BTMC","buy":147.6,"sell":150.6,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9","supplier":"BTMC","buy":148,"sell":153,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9","supplier":"BTMC","buy":147.8,"sell":152.8,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU","supplier":"BTMC","buy":150,"sell":154,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU","supplier":"BTMC","buy":150,"sell":154,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU","supplier":"BTMC","buy":150,"sell":154,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)","supplier":"BTMC","buy":142.5,"sell":0,"change":0,"changeBuy":0}]},"source":{"kind":"pricerepo","typeId":1,"productIds":[23,24,25,26,27,28,89],"mode":"snapshot","days":0,"priceKind":"both","divisor":1000000,"fetchedAt":"2026-08-26T11:19:05"},"updatedAt":"2026-08-26T11:19:05","showUpdatedAt":true}

Giá vàng PNJ ngày 26/08/2026 Đơn vị: triệu đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra SJC — PNJ 147,60 — 150,60 — TPHCM PNJ 147,50 — 150,50 — TPHCM SJC 147,60 — 150,60 — PNJ — PNJ 147,50 — 150,50 — PNJ — PNJ 147,50 — 150,50 — PNJ — PNJ 147,50 — 150,50 — SJC — PNJ 147,60 — 150,60 — SJC — PNJ 147,60 — 150,60 — Tây Nguyên PNJ 147,50 — 150,50 — Tây Nguyên SJC 147,60 — 150,60 — Đông Nam Bộ PNJ 147,50 — 150,50 — Đông Nam Bộ SJC 147,60 — 150,60 — Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 147,50 — 150,50 — Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 144,50 — 149,50 — Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 144,35 — 149,35 — Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 141,81 — 148,01 — Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 130,74 — 136,94 — Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 102,23 — 112,13 — Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 91,76 — 101,66 — {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng PNJ ngày 26/08/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"triệu đồng/lượng","divisor":1000000,"columns":{"brand":false,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":false},"rows":[{"label":"SJC","supplier":"PNJ","buy":147.6,"sell":150.6,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"TPHCM PNJ","supplier":"PNJ","buy":147.5,"sell":150.5,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"TPHCM SJC","supplier":"PNJ","buy":147.6,"sell":150.6,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"PNJ","supplier":"PNJ","buy":147.5,"sell":150.5,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"PNJ","supplier":"PNJ","buy":147.5,"sell":150.5,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"PNJ","supplier":"PNJ","buy":147.5,"sell":150.5,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"SJC","supplier":"PNJ","buy":147.6,"sell":150.6,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"SJC","supplier":"PNJ","buy":147.6,"sell":150.6,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Tây Nguyên PNJ","supplier":"PNJ","buy":147.5,"sell":150.5,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Tây Nguyên SJC","supplier":"PNJ","buy":147.6,"sell":150.6,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Đông Nam Bộ PNJ","supplier":"PNJ","buy":147.5,"sell":150.5,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Đông Nam Bộ SJC","supplier":"PNJ","buy":147.6,"sell":150.6,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9","supplier":"PNJ","buy":147.5,"sell":150.5,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9","supplier":"PNJ","buy":144.5,"sell":149.5,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999","supplier":"PNJ","buy":144.35,"sell":149.35,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99","supplier":"PNJ","buy":141.81,"sell":148.01,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)","supplier":"PNJ","buy":130.74,"sell":136.94,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)","supplier":"PNJ","buy":102.23,"sell":112.13,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)","supplier":"PNJ","buy":91.76,"sell":101.66,"change":0,"changeBuy":0}]},"source":{"kind":"pricerepo","typeId":1,"productIds":[29,30,31,32,33,35,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47],"mode":"snapshot","days":0,"priceKind":"both","divisor":1000000,"fetchedAt":"2026-08-26T11:19:05"},"updatedAt":"2026-08-26T11:19:05","showUpdatedAt":true}

Giá vàng DOJI ngày 26/08/2026 Đơn vị: triệu đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra AVPL 150,00 — 154,00 — Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 150,00 — 154,00 — Nữ trang 99.99 148,00 — 152,00 — Nữ trang 99.9 147,50 — 151,50 — Nữ trang 99 145,80 — 150,50 — {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng DOJI ngày 26/08/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"triệu đồng/lượng","divisor":1000000,"columns":{"brand":false,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":false},"rows":[{"label":"AVPL","supplier":"DOJI","buy":150,"sell":154,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng","supplier":"DOJI","buy":150,"sell":154,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Nữ trang 99.99","supplier":"DOJI","buy":148,"sell":152,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Nữ trang 99.9","supplier":"DOJI","buy":147.5,"sell":151.5,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Nữ trang 99","supplier":"DOJI","buy":145.8,"sell":150.5,"change":0,"changeBuy":0}]},"source":{"kind":"pricerepo","typeId":1,"productIds":[73,76,79,82,85],"mode":"snapshot","days":0,"priceKind":"both","divisor":1000000,"fetchedAt":"2026-08-26T11:19:05"},"updatedAt":"2026-08-26T11:19:05","showUpdatedAt":true}

Trưa 26/8/2026, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn 9999 trưa nay đang được thu mua với giá 150 triệu đồng/lượng. Dữ liệu cập nhật hiện chưa ghi nhận mức giá bán ra tương ứng.

DOJI đang niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức này, DOJI hiện có giá bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Ở Phú Quý, vàng nhẫn 9999 trưa 26/8 được mua vào với giá 148,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 152,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tương ứng 4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn trưa nay ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra của thương hiệu này đang thấp hơn đáng kể so với DOJI và Bảo Tín Minh Châu.

Cuối cùng, SJC ghi nhận vàng nhẫn 9999 trưa nay ở mức 147,1 triệu đồng/lượng mua vào và 150,1 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là mức mua vào và bán ra thấp nhất trong số các thương hiệu có đầy đủ hai chiều giá được cập nhật.

Giá vàng thế giới trưa hôm nay 26/8/2026 duy trì gần mức 4.650 USD/ounce, vẫn tiếp tục đà giảm hôm qua

Tính đến 11h30 ngày 26/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.641,5 USD/ounce, giảm 16,4 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.360 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 147,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,6-150,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 3,1 triệu.

Giá vàng thế giới trưa hôm nay 26/8/2026 duy trì gần mức 4.650 USD/ounce, vẫn tiếp tục đà giảm hôm qua

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên thứ Tư, sau khi vừa lập mức cao nhất hơn 3 tháng ở phiên trước. Nhà đầu tư hiện tập trung chờ báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá hướng đi tiếp theo của lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,3% xuống 4.642,74 USD/ounce. Trước đó, trong phiên thứ Ba, kim loại quý đã lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5, nối tiếp đà tăng mạnh từ tuần trước sau thông tin Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch mua lại trái phiếu. Trong khi đó, giá vàng tương lai của Mỹ tăng nhẹ 0,1%, lên 4.700,70 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường hiện là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm. Báo cáo này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu. Nếu số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến và Fed phát tín hiệu mềm mỏng hơn về chính sách tiền tệ, giá vàng có thể được hỗ trợ do lợi suất thực giảm và chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp hơn.

Theo ông Wael Makarem, chiến lược gia thị trường tài chính tại Exness, một yếu tố khác có thể hỗ trợ vàng là những lo ngại mới về tình hình tài khóa của Mỹ, nhất là sau kế hoạch mua lại trái phiếu gần đây của Bộ Tài chính nước này.

Các dữ liệu kinh tế công bố đầu tháng cho thấy số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ bất ngờ suy giảm, trong khi lạm phát tiêu dùng nhìn chung phù hợp dự báo. Những thông tin này đã làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khoảng 61,6% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng tới.

Về địa chính trị, Iran cho biết đã nối lại đàm phán với Oman nhằm xử lý vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz. Thông tin này giúp giá dầu giảm và phần nào làm dịu lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định kinh tế thế giới cho đến nay đã chống chịu tốt hơn dự kiến trước cú sốc năng lượng từ xung đột Iran, dù những rủi ro liên quan đến tình hình tài khóa tại một số quốc gia vẫn đáng lưu ý.

Về kỹ thuật, chuyên gia Wang Tao của Reuters cho rằng giá vàng có thể kiểm tra lại vùng kháng cự 4.681 USD/ounce. Nếu vượt được mốc này, giá có khả năng hướng lên vùng 4.707-4.743 USD/ounce.