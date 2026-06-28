Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 28/6/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 28/6/2026 ghi nhận giá vàng miếng giảm nhẹ, giá vàng nhẫn neo cao, thế giới bật tăng.

Giá vàng hôm nay trưa 28/6/2026 ghi nhận vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn thấp hơn so với đầu tuần trước, trong đó DOJI có mức giảm rõ nhất.

Giá vàng hôm nay trưa 28/6/2026 giảm nhẹ, DOJI lùi sâu nhất

So với ngày 22/6, thị trường vàng miếng trong nước không còn giữ được mặt bằng giá cao ở nhiều doanh nghiệp. Mức giảm không quá mạnh ở chiều bán ra tại phần lớn thương hiệu, nhưng chiều mua vào đã hạ đáng kể tại một số nơi, khiến biên độ chênh lệch giữa mua và bán tiếp tục ở mức cao.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay trưa 28/6/2026 được chốt ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu so với mốc 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng của ngày 22/6, vàng miếng SJC hiện giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra chỉ thấp hơn 100.000 đồng/lượng.

DOJI là thương hiệu có nhịp điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm được khảo sát. Giá vàng miếng tại doanh nghiệp này trưa 28/6 đứng ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đầu tuần trước, DOJI từng chốt giá tại 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa cả hai chiều mua vào và bán ra hiện cùng giảm 100 nghìn đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay trưa 28/6/2026 cũng lùi về vùng thấp hơn so với ngày 22/6. Thương hiệu này đang mua vào vàng miếng ở mức 144,3 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng. So với mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng đầu tuần trước, chiều mua vào giảm 1,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra hạ nhẹ 100.000 đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận diễn biến ổn định hơn khi chiều bán ra không thay đổi. Giá vàng miếng tại đây trưa 28/6 được giao dịch ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 22/6, khi giá ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, chiều mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra đi ngang.

Với PNJ, giá vàng hôm nay trưa 28/6/2026 đang ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trước đó, ngày 22/6, vàng miếng PNJ được chốt ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng tại PNJ hiện giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng trưa 28/6 cũng về mức 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng của ngày 22/6, thương hiệu này điều chỉnh giảm đồng đều 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.

Mi Hồng là điểm khác biệt trong nhóm khảo sát khi giá vàng miếng SJC gần như không biến động so với đầu tuần trước. Giá vàng tại Mi Hồng trưa 28/6 chốt ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là vùng giá đã được ghi nhận vào ngày 22/6, nên cả chiều mua vào và bán ra đều chưa có thay đổi.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay trưa 28/6/2026 cho thấy xu hướng giảm nhẹ so với đầu tuần trước, nhưng mức điều chỉnh không đồng đều giữa các thương hiệu. DOJI giảm sâu nhất với mức hạ 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, còn Mi Hồng giữ nguyên giá mua vào và bán ra so với ngày 22/6.

Giá vàng hôm nay Ngày 28/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 - - Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 +1500 +1500 Mi Hồng 146,0 148,0 - - PNJ 145,5 148,5 - - Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 - - Phú Quý 145,3 148,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 28/6/2026 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K AVPL/SJC HCM 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K AVPL/SJC ĐN 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K

2. PNJ - Cập nhật: 28/6/2026 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

- 148.500

- Hà Nội - PNJ 145.500

- 148.500

- Đà Nẵng - PNJ 145.500

- 148.500

- Miền Tây - PNJ 145.500

- 148.500

- Tây Nguyên - PNJ 145.500

- 148.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

- 148.500

-

3. AJC - Cập nhật: 28/6/2026 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Nghệ An 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Thái Bình 145.500

- 148.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

- 148.000

- NL 99.99 129.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 139.900

- 146.900

- Trang sức 99.99 140.000

- 147.000

-

4. BTMC - Cập nhật: 28/6/2026 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.300

- 148.500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.300

- 148.500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 144.300

- 148.500

- Bản vị vàng BTMC 144.300

- 148.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 147.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 146.800

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5. SJC - Cập nhật: 28/6/2026 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

- 148.500

- Vàng SJC 5 chỉ 145.500

- 148.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

- 148.530

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Giá vàng nhẫn hôm nay trưa 28/6/2026 vượt mốc 148 triệu đồng/lượng cuối tuần

Giá vàng hôm nay trưa 28/6/2026 ghi nhận nhiều dòng vàng nhẫn 9999 chốt phiên cuối tuần trên vùng 148 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Thị trường vàng nhẫn trong nước khép lại phiên thứ Bảy với mặt bằng giá bán ra vẫn neo cao tại nhiều thương hiệu. Trong nhóm được khảo sát, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội cùng chốt chiều bán ra ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn so với một số thương hiệu còn lại.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chốt phiên cuối tuần ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức giá này, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra của vàng nhẫn SJC đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, dòng nhẫn tròn ép vỉ ghi nhận giá thu mua cuối phiên thứ Bảy tại 145,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, sản phẩm này được chốt tại 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều mua vào 3 triệu đồng/lượng và thuộc nhóm có giá bán ra cao trong bảng khảo sát.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào ở mức 144,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra của dòng vàng nhẫn này đạt 148,0 triệu đồng/lượng, đưa chênh lệch mua - bán lên 3,7 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 cuối tuần được mua vào với giá 145,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra chốt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, ngang với Bảo Tín Mạnh Hải và cao hơn nhóm chốt quanh 148,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, dòng nhẫn tròn trơn 999,9 được thu mua ở mức 145,0 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra dừng tại 148,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức bán ra của SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội trong cùng thời điểm khảo sát.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay trưa 28/6/2026 cho thấy vàng nhẫn vẫn giữ mặt bằng cao trong phiên cuối tuần. Mức bán ra phổ biến dao động quanh 148,0 - 148,5 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua vào nằm trong khoảng 144,3 - 145,5 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu.

Giá vàng trang sức cuối tuần 28/6/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện dao động tùy thuộc vào thương hiệu và tuổi vàng, trong đó vàng 18K (75%) phổ biến ở mức 9.863.000 - 10.853.000/chỉ, và vàng 24K (9999) dao động từ 14.000.000 - 14.500.000/chỉ (tùy phí gia công của từng món).

Giá mua vào/bán ra cụ thể cho từng loại vàng (đơn vị: VNĐ/chỉ) được cập nhật tham khảo từ các hệ thống lớn như sau:

Loại Vàng Hàm lượng Thương hiệu Giá Mua Vào Giá Bán Ra Vàng 999.9 / 999 24K PNJ 14.070.000 - 14.300.000 14.470.000 - 14.600.000 Vàng 999.9 24K SJC 14.210.000 14.560.000 Vàng 750 18K PNJ 9.863.000 10.853.000 Vàng 750 18K Ngọc Thẩm Jewelry 9.444.000 9.994.000 Vàng 585 14K PNJ 7.475.000 8.465.000 Vàng 416 10K PNJ 5.030.000 6.020.000

Lưu ý: Giá vàng trang sức sẽ cộng thêm tiền công chế tác và đá đính kèm (nếu có) tùy thuộc vào từng thiết kế cụ thể.

Giá vàng thế giới hôm nay trưa 28/6/2026 bật tăng hơn 60 USD/ounce, SJC vẫn cao hơn quốc tế hơn 18 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trưa 28/6/2026 ghi nhận thị trường thế giới phục hồi mạnh trong phiên cuối tuần, khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng lãi suất tại Mỹ hạ nhiệt sau dữ liệu lạm phát.

Tính đến 12h00 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.088,6 USD/ounce, tăng 63,0 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.454 VND/USD, kim loại quý thế giới tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức cao. Nếu so với giá vàng miếng SJC cùng ngày đang ở vùng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của vàng xuất hiện trong phiên thứ Sáu, thời điểm đồng USD rời vùng cao gần đây sau khi Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE. Đây là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ theo dõi sát. Chỉ số này tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến tháng 5, đúng như dự báo của giới phân tích.

Đến 1h35 chiều theo giờ EDT, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.077,64 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 cũng đi lên 1,2%, chốt ở mức 4.096,30 USD/ounce.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá vàng là kỳ vọng tăng lãi suất tại Mỹ đã dịu bớt. Theo CME FedWatch Tool, thị trường hiện đặt cược khoảng 59% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, thấp hơn mức 64% trước đó. Khi áp lực lãi suất giảm, vàng có thêm dư địa hồi phục do kim loại quý không mang lại lợi suất cố định.

Dù bật tăng trong phiên cuối tuần, xu hướng chung của vàng trong tuần vẫn chưa thật sự tích cực. Trước đó, giá vàng giao ngay đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng. Tính chung cả tuần, kim loại quý này vẫn giảm 2,1%.

Áp lực với vàng đến từ môi trường lãi suất cao. Khi lợi suất trái phiếu và các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn, dòng tiền thường thận trọng hơn với vàng, do kim loại quý không tạo ra lợi tức trong thời gian nắm giữ.

Tại thị trường vật chất, nhu cầu vàng ở Ấn Độ có tín hiệu cải thiện khi vàng bắt đầu được giao dịch với mức cộng giá lần đầu tiên sau khoảng một tháng rưỡi. Giá giảm đã kích thích lực mua trở lại tại thị trường này. Trái lại, nhu cầu tại Trung Quốc vẫn khá yếu.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 2,2% lên 59,12 USD/ounce. Bạch kim tăng 2% lên 1.632,80 USD/ounce, còn palladium tăng 2,5% lên 1.213,87 USD/ounce. Tuy nhiên, cả ba kim loại này vẫn hướng tới một tuần giảm giá, cho thấy áp lực điều chỉnh chưa hoàn toàn kết thúc trên thị trường kim loại quý.