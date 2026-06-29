Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 29/6/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 29/6/2026 giảm tại nhiều thương hiệu, Mi Hồng hạ giá bán ra mạnh nhất, SJC cao hơn thế giới 18,2 triệu. Vàng thế giới vẫn nằm trên mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trưa 29/6/2026 ghi nhận vàng miếng trong nước đồng loạt đi xuống tại nhiều thương hiệu lớn, mức giảm phổ biến từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trưa 29/6/2026 giảm đầu tuần, Mi Hồng hạ bán ra mạnh nhất

Cập nhật lúc 12h00 thứ Hai ngày 29/6/2026, thị trường vàng miếng trong nước mở đầu tuần mới bằng nhịp điều chỉnh giảm. Sau phiên trước đó đứng ở vùng cao, giá vàng trưa hôm nay 29/6 tại nhiều doanh nghiệp lớn đã lùi về quanh mốc 148 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, riêng Mi Hồng xuống thấp hơn khi chỉ còn 147 triệu đồng/lượng.

biểu đồ giá vàng hôm nay trưa 29/6/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại SJC, giá vàng hôm nay trưa 29/6/2026 giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Sau điều chỉnh, vàng miếng SJC được mua vào ở mức 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra 148,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại thương hiệu này vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng có bước lùi tương tự trong phiên trưa đầu tuần. Giá mua vào hiện giảm còn 145,0 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra hạ về 148,0 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, mỗi lượng vàng miếng tại PNJ đã mất 500.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

DOJI không nằm ngoài xu hướng giảm của thị trường. Giá vàng miếng tại thương hiệu này trưa 29/6 được chốt ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá mới thấp hơn 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa biên độ mua bán tiếp tục giữ quanh 3 triệu đồng/lượng.

Tại BTMH, giá vàng miếng trưa thứ Hai cũng hạ 500.000 đồng/lượng so với cùng kỳ hôm qua. Sau phiên giảm này, BTMH đang mua vào ở mức 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra 148,0 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy nhóm thương hiệu lớn vẫn đang bám khá sát nhau ở vùng giá bán ra 148 triệu đồng/lượng.

BTMC có nhịp giảm nhẹ hơn ở chiều mua vào so với nhiều đơn vị khác. Cụ thể, giá mua vào tại BTMC giảm 300.000 đồng/lượng, xuống còn 144,0 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, thương hiệu này giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá về mức 148,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý điều chỉnh giảm đều ở cả hai chiều mua và bán trong phiên trưa ngày 29/6/2026. Giá mua vào hiện còn 144,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chiều bán ra cũng giảm 500.000 đồng/lượng, xuống mức 148,0 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu có mức giảm đáng chú ý nhất ở chiều bán ra trong bản cập nhật trưa nay. Giá mua vào vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng, về 144,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm mạnh hơn, mất 1 triệu đồng/lượng và hiện chỉ còn 147,0 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay trưa 29/6/2026 cho thấy thị trường trong nước đang giảm tốc sau những phiên neo cao trước đó. Vùng bán ra 148 triệu đồng/lượng tiếp tục là mặt bằng phổ biến tại SJC, PNJ, DOJI, BTMH, BTMC và Phú Quý, còn Mi Hồng tạo khoảng cách riêng khi lùi xuống 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,0 148,0 -500 -500 Tập đoàn DOJI 145,0 148,0 -500 -500 Mi Hồng 145,5 147,0 -500 -1000 PNJ 145,0 148,0 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 144,0 148,0 -300 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,0 148,0 -500 -500 Phú Quý 144,8 148,0 -500 -500

1. DOJI - Cập nhật: 29/6/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.000

▼500K 148.000

▼500K AVPL/SJC HCM 145.000

▼500K 148.000

▼500K AVPL/SJC ĐN 145.000

▼500K 148.000

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 29/6/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Hà Nội - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Đà Nẵng - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Miền Tây - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Tây Nguyên - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Đông Nam Bộ - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K

3. AJC - Cập nhật: 29/6/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.000

▼500K 148.000

▼500K Miếng SJC Nghệ An 145.000

▼500K 148.000

▼500K Miếng SJC Thái Bình 145.000

▼500K 148.000

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 144.500

▼500K 147.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 144.500

▼500K 147.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 144.500

▼500K 147.500

▼500K NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 139.400

▼500K 146.400

▼500K Trang sức 99.99 139.500

▼500K 146.500

▼500K

4. BTMC - Cập nhật: 29/6/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Bản vị vàng BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.500

▼300K 146.500

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.300

▼300K 146.300

▼500K

5. SJC - Cập nhật: 29/6/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.000

▼500K 148.000

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 145.000

▼500K 148.020

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.000

▼500K 148.030

▼500K

Giá vàng nhẫn trưa nay 29/6/2026 ghi nhận vẫn duy trì giá bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng trưa hôm nay 29/6 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Với sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng trưa nay 29/6 ghi nhận chiều thu mua ở mức 145,0 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 148,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long trong phiên hôm nay trưa 29/6 đang được giao dịch ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 trưa nay thứ Hai 29/6 tiếp tục neo quanh vùng cao, với giá mua vào 145,0 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,0 triệu đồng/lượng.

Tiếp đến tại Phú Quý, giá nhẫn tròn trơn 999,9 ngày thứ Hai 29/6/2026 hiện ở mức 144,5 triệu đồng/lượng tại chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng tại chiều bán ra.

Giá vàng trang sức trưa nay 29/6/2026

Giá vàng trang sức trưa nay 29/6/2026 tại các hệ thống lớn hiện dao động ở mức 9.520.000đ - 10.070.000đ/chỉ (với vàng 18K) và 13.100.000đ - 13.500.000đ/chỉ (với vàng ta). Mức giá này thường chênh lệch tùy theo thương hiệu, kiểu dáng, tiền công chế tác và loại tuổi vàng (10K, 14K, 18K hay 24K).

Dưới đây là mức giá tham khảo đối với một số loại vàng trang sức phổ biến trên thị trường (Đơn vị: VNĐ/Chỉ):

Loại vàng Tuổi vàng Giá mua vào Giá bán ra Vàng 18K (Vàng Tây) 75% 9.520.000 10.070.000 Vàng 14K 58,5% 7.980.000 8.440.000 Vàng 10K 41,7% 5.410.000 5.820.000 Vàng Ta (Nữ trang 980/9999) 98% - 99,99% 12.850.000 13.500.000

Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại và chưa bao gồm tiền công chế tác (thường dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng tùy độ tinh xảo của món đồ).

Giá vàng thế giới trưa nay 29/6/2026 vẫn duy trì trên mức 4.068 USD/ounce, giảm tới 0,5%

Tính đến 11h30 ngày 29/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.068,0 USD/ounce. Ghi nhận giảm 19,8 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.461 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,0-148,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,2 triệu đồng.

Giá vàng thế giới trưa nay 29/6/2026 vẫn duy trì trên mức 4.068 USD/ounce, giảm tới 0,5%

Giá vàng thế giới giảm trong phiên đầu tuần khi căng thẳng Mỹ - Iran tại vùng Vịnh đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Tính đến 02h42 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 4.061,35 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 giảm 0,5%, còn 4.076,40 USD/ounce. Kim loại quý này đang hướng tới tháng giảm thứ tư liên tiếp, với mức mất khoảng 10,4%.

Theo chuyên gia Tim Waterer của KCM Trade, các cuộc tấn công mới giữa Mỹ và Iran khiến thị trường lo ngại giá dầu có thể khó duy trì ở vùng thấp. Giá dầu tăng có thể kéo lạm phát đi lên, từ đó làm gia tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất. Đây là yếu tố bất lợi với vàng, bởi vàng không sinh lãi trong môi trường lãi suất cao.

Nhà đầu tư hiện chờ thêm dữ liệu việc làm ADP và bảng lương phi nông nghiệp Mỹ trong tuần này để đánh giá rõ hơn hướng đi chính sách tiền tệ của Fed.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 1,1% xuống 58,51 USD/ounce. Ngược lại, bạch kim tăng 1% lên 1.630,13 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8% lên 1.218,92 USD/ounce.