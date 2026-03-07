Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 3/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 3/7/2026 tăng mạnh, vàng miếng vượt 151 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn và thế giới cùng neo cao.

Giá vàng hôm nay trưa 3/7/2026 tăng lần thứ 2 trong tuần, nhiều thương hiệu vượt 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trưa 3/7/2026 tiếp tục nóng lên khi thị trường vàng miếng trong nước ghi nhận thêm một nhịp tăng mạnh. Cập nhật lúc 11h30 thứ Sáu, giá tại nhiều doanh nghiệp lớn đi lên từ 2,2 triệu đến 3 triệu đồng/lượng, đưa mức bán ra phổ biến lên 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng trưa nay tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Sau điều chỉnh, SJC đang giao dịch vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giữa hai chiều hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

biểu đồ giá vàng hôm nay 3/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

DOJI cũng nhập cuộc tăng giá với mức điều chỉnh tương tự SJC. Giá vàng miếng tại doanh nghiệp này được cập nhật ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, cùng tăng 3 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Khoảng cách mua - bán tại DOJI duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, diễn biến tăng tiếp tục được ghi nhận trong phiên trưa 3/7. Giá mua vào vàng miếng hiện đạt 148,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra lên 151,4 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ hôm qua, mỗi chiều tại PNJ đều cao hơn 3 triệu đồng/lượng, qua đó đưa giá bán ra trở lại vùng trên 151 triệu đồng/lượng.

BTMH cũng nâng giá vàng miếng thêm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Với mức điều chỉnh này, giá mua vào tại BTMH lên 148,4 triệu đồng/lượng, giá bán ra đạt 151,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán đang được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại BTMC, chiều bán ra tăng 3 triệu đồng/lượng, lên mức 151,4 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, chiều mua vào tại thương hiệu này tăng mạnh hơn, thêm 3,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua, đạt 148,4 triệu đồng/lượng. Sau nhịp điều chỉnh, khoảng cách mua - bán tại BTMC đã thu hẹp về 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng tăng giá vàng miếng trong phiên trưa nay, nhưng giá mua vào thấp hơn một số thương hiệu lớn khác. Doanh nghiệp này đang giao dịch ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều cùng tăng 3 triệu đồng/lượng so với cùng kỳ hôm qua, khiến chênh lệch mua - bán ở mức 3,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng ghi nhận mức tăng nhẹ hơn nhóm dẫn đầu nhưng vẫn khá mạnh so với phiên trước. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hiện đạt 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay trưa 3/7/2026 cho thấy mặt bằng vàng miếng trong nước đang bước vào nhịp tăng đáng kể thứ hai trong tuần. Mức bán ra 151,4 triệu đồng/lượng đã xuất hiện tại nhiều thương hiệu lớn, ngoại trừ Mi Hồng đang thấp hơn với 150,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 3/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 +3000 +3000 Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 +3000 +3000 Mi Hồng 149,0 150,5 +2700 +2700 PNJ 148,4 151,4 +3000 +3000 Bảo Tín Minh Châu 148,4 151,4 +3400 +3000 Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 +3000 +3000 Phú Quý 148,0 151,4 +3000 +3000

1. DOJI - Cập nhật: 3/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K AVPL/SJC HCM 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K AVPL/SJC ĐN 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K

2. PNJ - Cập nhật: 3/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Hà Nội - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Đà Nẵng - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Miền Tây - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Tây Nguyên - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Đông Nam Bộ - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K

3. AJC - Cập nhật: 3/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Miếng SJC Nghệ An 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Miếng SJC Thái Bình 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.500

▲2500K 151.000

▲3000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.500

▲2500K 151.000

▲3000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.500

▲2500K 151.000

▲3000K NL 99.99 130.500

▲1000K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

▲1000K - Trang sức 99.9 142.900

▲3000K 149.900

▲3000K Trang sức 99.99 143.000

▲3000K 150.000

▲3000K

4. BTMC - Cập nhật: 3/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 148.400

▲3400K 151.400

▲3000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 148.400

▲3400K 151.400

▲3000K Nhẫn tròn trơn BTMC 148.400

▲3400K 151.400

▲3000K Bản vị vàng BTMC 148.400

▲3400K 151.400

▲3000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.500

▲3400K 150.000

▲3000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 145.300

▲3400K 149.800

▲3000K

5. SJC - Cập nhật: 3/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Vàng SJC 5 chỉ 145.400

▲2000K 151.420

▲3000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

▲2000K 151.430

▲3000K

Giá vàng trưa nay 3/7/2026 niêm yết giá bán ra áp sát 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trưa nay 3/7/2026 đối với vàng nhẫn 9999 tiếp tục duy trì ở vùng cao, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra lên quanh mốc 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 trưa nay được cập nhật ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức thấp hơn nhẹ so với một số thương hiệu khác ở cả hai chiều giao dịch.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đang nhỉnh hơn SJC 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, sản phẩm này được giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mặt bằng cao trong phiên trưa nay. Giá mua vào hiện ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 151,4 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật. Sả n phẩm này đang giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, giá vàng trưa nay 3/7/2026 đối với vàng nhẫn 9999 đang tập trung quanh vùng 148,3 - 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trang sức trưa nay 3/7/2026

Giá vàng trang sức hiện nay dao động khoảng 9.000.000 - 14.700.000 VNĐ/chỉ tùy thuộc vào tuổi vàng (10K, 14K, 18K, 24K). Các mẫu thiết kế có tiền công chế tác riêng và thường được tính cộng trực tiếp vào giá sản phẩm.

Tại thị trường Việt Nam (tham khảo từ các thương hiệu lớn như PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu), giá mua vào/bán ra cho các loại vàng nữ trang/trang sức phổ biến được niêm yết ở mức:

Vàng trang sức 24K (9999): Khoảng 14.100.000 – 14.600.000 VNĐ/chỉ.

Khoảng 14.100.000 – 14.600.000 VNĐ/chỉ. Vàng trang sức 18K (750): Khoảng 9.500.000 – 10.500.000 VNĐ/chỉ.

Khoảng 9.500.000 – 10.500.000 VNĐ/chỉ. Vàng trang sức 14K (585): Khoảng 7.500.000 – 8.000.000 VNĐ/chỉ.

Khoảng 7.500.000 – 8.000.000 VNĐ/chỉ. Vàng Ý (nữ trang trắng/hồng): Dao động 4.900.000 – 22.000.000 VNĐ/sản phẩm.

Giá vàng thế giới trưa nay 3/7/2026 duy trì mức tăng tới gần mức 4.200 USD/ounce, tăng hơn 1%

Tính đến 11h30 ngày 3/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.175,9 USD/ounce. Ghi nhận tăng 54,1 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.463 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,4-151,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18 triệu đồng.

Giá vàng thế giới trưa nay 3/7/2026 duy trì mức tăng tới gần mức 4.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và đang hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 5 tuần giảm liên tiếp. Nguyên nhân chính đến từ việc nhà đầu tư hạ bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh, sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự báo.

Tính đến 2h35 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên 4.179,94 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 1,6% lên 4.193,20 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, vàng đang trên đà tăng khoảng 2,3%. Đây có thể là tuần tăng đầu tiên của kim loại quý kể từ tuần bắt đầu ngày 25/5. Đà tăng này xuất hiện sau khi số liệu việc làm phi nông nghiệp và việc làm khu vực tư nhân của Mỹ đều thấp hơn kỳ vọng, làm giảm lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Đồng USD cũng đang hướng tới một tuần giảm giá. Khi đồng bạc xanh suy yếu, vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu mua vàng.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết thị trường đang giảm bớt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong phần còn lại của năm nay cũng như quý I năm sau. Theo ông, sự thay đổi này chủ yếu đến từ dữ liệu thị trường lao động Mỹ kém tích cực được công bố trước đó.

Báo cáo của Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 110.000 việc làm của các chuyên gia do Reuters khảo sát.

Sau dữ liệu này, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 54%, giảm so với mức 66% trước khi báo cáo việc làm được công bố, theo công cụ CME FedWatch.

Thông thường, lãi suất cao gây bất lợi cho vàng vì vàng không mang lại lợi suất. Khi lãi suất tăng, các tài sản có lãi như trái phiếu hoặc tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn so với vàng.

Dù vậy, ông Wong cho rằng thị trường vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed tăng lãi suất. Nếu kỳ vọng tăng lãi suất quay trở lại vào cuối năm, giá vàng vẫn có thể chịu thêm áp lực giảm, thậm chí có khả năng lùi về vùng 3.500 USD/ounce.

Ở một diễn biến khác, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết các ngân hàng trung ương đã quay lại mua vàng trong tháng 5. Theo dữ liệu mới nhất được công bố, dự trữ vàng chính thức của các ngân hàng trung ương tăng ròng 41 tấn trong tháng này.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá. Giá bạc giao ngay tăng 2,3% lên 62,43 USD/ounce, bạch kim tăng 2,7% lên 1.660,05 USD/ounce, còn palladium tăng 1,3% lên 1.284,40 USD/ounce. Cả ba kim loại này đều lên mức cao nhất trong hơn một tuần và đang hướng tới tuần tăng giá.