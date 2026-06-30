Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 30/6/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 30/6/2026 giảm mạnh, vàng miếng mất tới 2 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn bán ra quanh 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trưa 30/6/2026 ghi nhận vàng miếng đồng loạt giảm tại nhiều thương hiệu lớn, kéo giá bán ra phổ biến về quanh 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trưa 30/6/2026 lao dốc cuối tháng, có nơi giảm tới 2 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 12h00 thứ Ba ngày 30/6/2026, thị trường vàng miếng khép lại tháng 6 bằng nhịp điều chỉnh mạnh. Mặt bằng giá tại các doanh nghiệp lớn cùng đi xuống, mức giảm phổ biến từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.

Tại SJC, giá vàng hôm nay trưa 30/6/2026 giảm mạnh ở cả hai chiều giao dịch. Sau khi mất 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước, vàng miếng SJC hiện được chốt ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều giảm với SJC, PNJ cũng đưa giá vàng miếng về vùng 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ hôm qua, giá mua vào và bán ra tại PNJ đều giảm 2 triệu đồng/lượng, khiến giá bán ra lùi về mốc 146,0 triệu đồng/lượng trong phiên trưa nay.

Tại DOJI, đà giảm 2 triệu đồng/lượng cũng xuất hiện trên cả hai chiều. Giá vàng miếng DOJI trưa 30/6/2026 hiện còn 143,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây là mức giá tương đồng với nhóm thương hiệu lớn sau nhịp điều chỉnh mạnh cuối tháng.

BTMH cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống của thị trường. Giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hiện còn 143,0 triệu đồng/lượng mua vào, 146,0 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ chênh lệch mua - bán tiếp tục neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Với BTMC, chiều mua vào giảm nhẹ hơn so với nhiều thương hiệu khác. Cụ thể, giá mua vào tại BTMC mất 1 triệu đồng/lượng, xuống còn 142,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, mức giảm mạnh hơn, mất 2 triệu đồng/lượng và lùi về 146,0 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, chênh lệch mua - bán tại BTMC nới rộng lên 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng cũng giảm sâu trong phiên trưa 30/6. Chiều mua vào mất 1,8 triệu đồng/lượng, kéo giá xuống còn 143,0 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm 2 triệu đồng/lượng, hiện còn 146,0 triệu đồng/lượng. Mức giá này đưa Phú Quý về cùng vùng bán ra với SJC, PNJ, DOJI, BTMH và BTMC.

Riêng Mi Hồng ghi nhận vùng giá thấp hơn ở chiều bán ra. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng trưa nay giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống còn 143,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm 1,7 triệu đồng/lượng, hiện còn 144,8 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn đáng kể so với mặt bằng 146,0 triệu đồng/lượng của nhiều doanh nghiệp lớn.

Như vậy, Giá vàng hôm nay trưa 30/6/2026 cho thấy áp lực giảm đang phủ rộng trên thị trường vàng miếng. Mức giảm mạnh nhất lên tới 2 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra tại phần lớn thương hiệu lớn về vùng 146,0 triệu đồng/lượng trong phiên cập nhật giữa ngày.

Giá vàng hôm nay Ngày 30/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,0 146,0 -2000 -2000 Tập đoàn DOJI 143,0 146,0 -2000 -2000 Mi Hồng 143,0 144,5 -1500 -2000 PNJ 143,0 146,0 -2000 -2000 Bảo Tín Minh Châu 142,5 146,0 -1000 -2000 Bảo Tín Mạnh Hải 143,0 146,0 -2000 -2000 Phú Quý 143,0 146,0 -1800 -2000

1. DOJI - Cập nhật: 30/6/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K AVPL/SJC HCM 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K AVPL/SJC ĐN 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K

2. PNJ - Cập nhật: 30/6/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K Hà Nội - PNJ 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K Đà Nẵng - PNJ 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K Miền Tây - PNJ 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K Tây Nguyên - PNJ 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K Đông Nam Bộ - PNJ 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K

3. AJC - Cập nhật: 30/6/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K Miếng SJC Nghệ An 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K Miếng SJC Thái Bình 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 142.500

▼1000K 146.000

▼1000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 142.500

▼1000K 146.000

▼1000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 142.500

▼1000K 146.000

▼1000K NL 99.99 129.000

▼500K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

▼500K - Trang sức 99.9 137.900

▼1000K 144.900

▼1000K Trang sức 99.99 138.000

▼1000K 145.000

▼1000K

4. BTMC - Cập nhật: 30/6/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.500

▼1000K 146.000

▼2000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.500

▼1000K 146.000

▼2000K Nhẫn tròn trơn BTMC 142.500

▼1000K 146.000

▼2000K Bản vị vàng BTMC 142.500

▼1000K 146.000

▼2000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141.000

▼1000K 145.000

▼2000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.800

▼1000K 144.800

▼2000K

5. SJC - Cập nhật: 30/6/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000

▼2000K 146.000

▼2000K Vàng SJC 5 chỉ 143.000

▼2000K 146.020

▼2000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.000

▼2000K 146.030

▼2000K

Giá vàng nhẫn 9999 trưa nay 30/6 không còn mức giá 148 triệu đồng

Giá vàng nhẫn hôm nay trưa 30/6/2026: Nhiều thương hiệu giữ bán ra quanh 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay trưa 30/6/2026 tại nhiều thương hiệu lớn vẫn neo quanh vùng 146 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong đó SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng giữ mức cao.

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay trưa 30/6/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 đang ở mức 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra. Đây vẫn là một trong những mức bán ra cao trong nhóm vàng nhẫn được cập nhật trong ngày.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay trưa 30/6/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 146,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra. Dù giá mua vào thấp hơn, chiều bán ra vẫn ngang vùng 146 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay trưa 30/6/2026, sản phẩm này đang được chốt ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 cũng duy trì vùng giá tương đồng với nhiều thương hiệu lớn. Giá mua vào hiện ở mức 143,0 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 146,0 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng nhẫn hôm nay trưa 30/6/2026 đang cho thấy mặt bằng bán ra khá đồng đều tại nhiều doanh nghiệp, phổ biến quanh 146,0 triệu đồng/lượng. Riêng SJC thấp hơn nhẹ ở chiều bán ra với mức 145,9 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp nhất trong nhóm được cập nhật.

Giá vàng trang sức trưa nay 30/6/2026

Giá vàng trang sức tại các hệ thống lớn hiện dao động ở mức 9.000.000 - 14.500.000 VNĐ/lượng (khoảng 900.000 - 1.450.000 VNĐ/chỉ) tùy thuộc vào tuổi vàng (10K, 14K, 18K hay 24K). Mức giá này thường chưa bao gồm công chế tác.

Dưới đây là bảng giá tham khảo trung bình cho các loại vàng trang sức phổ biến trên thị trường:

Loại Vàng Tuổi Vàng Giá mua vào (VNĐ/chỉ) Giá bán ra (VNĐ/chỉ) Vàng 24K (Vàng 999.9) 99,99% 14.250.000 - 14.400.000 14.650.000 - 14.750.000 Vàng 18K (Vàng Tây) 75% 9.400.000 - 10.450.000 9.950.000 - 11.020.000 Vàng 14K (Vàng Tây) 58,5% 7.610.000 - 8.150.000 8.500.000 - 8.600.000 Vàng 10K (Vàng Tây) 41,7% 5.125.000 - 5.360.000 5.770.000 - 6.115.000

Giá vàng thế giới trưa nay 30/6/2026 ghi nhận chưa lấy lại mức 4.000 USD/ounce

Tính đến 12h00 ngày 30/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 3.987,2 USD/ounce. Ghi nhận giảm 28,7 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.466 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,0-146,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,8 triệu đồng.

Giá vàng thế giới trưa nay 30/6/2026 ghi nhận chưa lấy lại mức 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên thứ Ba, khi tâm lý lo ngại về căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt và thị trường chuyển sự chú ý sang khả năng Mỹ tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Tính đến 04h20 GMT, giá vàng giao ngay giảm 1% xuống còn 3.975,04 USD/ounce. Tính từ đầu tháng, kim loại quý này đã mất khoảng 12,4%, qua đó có thể ghi nhận tháng giảm thứ tư liên tiếp. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 1,2%, xuống còn 3.988,60 USD/ounce.

Đà đi xuống của vàng còn khiến thị trường đứng trước nguy cơ ghi nhận quý giảm đầu tiên kể từ năm 2024 và cũng là quý giảm mạnh nhất kể từ quý II/2013. Trước đó, xung đột liên quan đến Iran đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến nhà đầu tư đặt cược nhiều hơn vào khả năng lãi suất Mỹ tiếp tục tăng.

Chuyên gia Edward Meir của Marex cho rằng vàng đang chịu sức ép từ nhiều yếu tố cùng lúc, gồm lạm phát cao, kỳ vọng lãi suất tăng và đồng USD mạnh. Những yếu tố này đang lấn át các động lực hỗ trợ vốn thường giúp vàng tăng giá trong giai đoạn bất ổn.

Thông thường, vàng được xem là tài sản trú ẩn và công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, khi lãi suất ở mức cao, vàng lại kém hấp dẫn hơn vì tài sản này không mang lại lợi suất như trái phiếu hoặc tiền gửi.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất thêm ba lần trong năm nay. Thị trường cũng đang định giá khoảng 64% khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9.

Nhà đầu tư hiện chờ thêm các dữ liệu việc làm của Mỹ trong tháng 6, gồm báo cáo ADP và bảng lương phi nông nghiệp, để đánh giá rõ hơn hướng đi chính sách của Fed trong thời gian tới.

Đồng USD mạnh lên và đang hướng tới tháng tăng thứ hai liên tiếp cũng gây áp lực lên vàng. Khi USD tăng giá, vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó làm giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Theo chuyên gia Christopher Wong của OCBC, để vàng có thể phục hồi rõ ràng hơn, thị trường cần ít nhất một trong ba yếu tố: lợi suất thực giảm, đồng USD suy yếu hoặc kỳ vọng Fed nâng lãi suất hạ nhiệt. Nếu các điều kiện này chưa xuất hiện, những nhịp tăng của vàng có thể vẫn bị bán ra và giá có thể tiếp tục tích lũy dưới vùng đỉnh cũ.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,6% xuống 57,35 USD/ounce, bạch kim giảm 0,5% còn 1.566,90 USD/ounce, còn palladium tăng 0,5% lên 1.219,55 USD/ounce. Cả ba kim loại này vẫn đang hướng tới một tháng và một quý giảm giá.