Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 4/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 4/7/2026 đi ngang sau 2 phiên tăng, riêng Mi Hồng giảm bán ra; vàng thế giới lên 4.174,1 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trưa 4/7/2026 đồng loạt đi ngang, Mi Hồng giảm chiều bán ra

Giá vàng hôm nay trưa 4/7/2026 tại thị trường trong nước gần như chưa có biến động mới sau 2 phiên tăng liên tiếp. Đến 9h45 thứ Bảy, giá bán ra vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn vẫn neo ở mức 151,4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 4/7/2026 và 30 ngày gần nhất

Sau nhịp tăng mạnh vào cuối tuần, SJC tạm chững lại trong phiên cập nhật mới nhất. Giá vàng miếng SJC hiện được giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tại SJC đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng cũng chưa xuất hiện điều chỉnh mới. Doanh nghiệp này đang chốt giá mua vào ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, bán ra 151,4 triệu đồng/lượng. Với mức giá hiện tại, biên độ mua - bán tại DOJI vẫn duy trì ở 3 triệu đồng/lượng.

PNJ tiếp tục giữ mặt bằng giá tương tự nhóm doanh nghiệp lớn. Giá vàng miếng tại đây hiện đứng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau 2 phiên tăng liên tiếp trước đó, giá vàng PNJ tạm đi ngang trong sáng 4/7.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng không thay đổi giá trong lần cập nhật trưa nay. Vàng miếng tại BTMH đang được mua vào với giá 148,4 triệu đồng/lượng và bán ra 151,4 triệu đồng/lượng, giữ khoảng cách mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ở BTMC, giá vàng miếng hiện thấp hơn nhóm SJC, DOJI, PNJ và BTMH ở chiều mua vào. Thương hiệu này đang giao dịch tại mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, không ghi nhận biến động mới so với phiên trước. Với mức giá này, chênh lệch giữa hai chiều đang ở khoảng 3,9 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng giữ nguyên giá bán ra tại mốc 151,4 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, vàng miếng Phú Quý hiện đạt 148,0 triệu đồng/lượng. Biên độ mua - bán của thương hiệu này đang ở mức 3,4 triệu đồng/lượng, cao hơn nhóm SJC, DOJI, PNJ và BTMH.

Đáng chú ý, Mi Hồng là thương hiệu có điều chỉnh trong phiên cập nhật này. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa mức bán ra về 150,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào hiện ở mức 149,0 triệu đồng/lượng, qua đó thu hẹp khoảng cách mua - bán xuống còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay trưa 4/7/2026 vẫn trong trạng thái đi ngang tại phần lớn doanh nghiệp lớn sau đà tăng trước đó. Mức bán ra phổ biến của vàng miếng hiện neo quanh 151,4 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng thấp hơn đáng kể khi chốt ở 150,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 4/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 - - Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 - - Mi Hồng 149,0 150,8 - -300 PNJ 148,4 151,4 - - Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 - - Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 - - Phú Quý 148,0 151,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 4/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC HCM 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC ĐN 148.400

- 151.400

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2. PNJ - Cập nhật: 4/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.400

- 151.400

- Hà Nội - PNJ 148.400

- 151.400

- Đà Nẵng - PNJ 148.400

- 151.400

- Miền Tây - PNJ 148.400

- 151.400

- Tây Nguyên - PNJ 148.400

- 151.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 148.400

- 151.400

-

3. AJC - Cập nhật: 4/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Nghệ An 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Thái Bình 148.400

- 151.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.500

- 151.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.500

- 151.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.500

- 151.000

- NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 142.900

- 149.900

- Trang sức 99.99 143.000

- 150.000

-

4. BTMC - Cập nhật: 4/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147.500

- 151.400

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147.500

- 151.400

- Nhẫn tròn trơn BTMC 147.500

- 151.400

- Bản vị vàng BTMC 147.500

- 151.400

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.500

- 150.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145.300

- 149.800

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5. SJC - Cập nhật: 4/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.400

- 151.400

- Vàng SJC 5 chỉ 145.400

- 151.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

- 151.430

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Giá vàng trưa nay 4/7/2026 duy trì mức giá trên mức 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn trưa nay 4/7/2026 tiếp tục duy trì ở vùng cao, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra quanh mốc 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 trưa nay được cập nhật ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn nhẹ so với một số thương hiệu khác ở cả hai chiều giao dịch.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đang nhỉnh hơn SJC 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, sản phẩm này hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mặt bằng cao trong phiên trưa 4/7. Giá mua vào hiện ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 151,0 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật. Sản phẩm này đang giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới trưa nay 4/7/2026 dừng lại tại mức 4.174,1 USD/ounce

Tính đến 11h00 ngày 4/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.174,1 USD/ounce. Ghi nhận tăng 52,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.463 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,4-151,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18 triệu đồng.

Giá vàng thế giới trưa nay 4/7/2026 dừng lại tại mức 4.174,1 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng trong phiên thứ Sáu và đang hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần giảm liên tiếp. Động lực chính đến từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo, khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nâng lãi suất.

Đến 12h41 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Kim loại quý này vẫn duy trì trên đường trung bình động 21 ngày và đã tăng hơn 2% tính từ đầu tuần.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 57.000 trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 110.000 của các chuyên gia trong khảo sát của Reuters.

Theo ông Han Tan, Giám đốc phân tích thị trường tại Bybit, đà tăng của vàng xuất phát từ sự chậm lại rõ rệt của thị trường lao động Mỹ. Phản ứng tăng giá hiện tại được xem là hợp lý, khi giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Theo công cụ CME FedWatch, nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở khoảng 54%, giảm so với mức 66% trước khi dữ liệu việc làm được công bố. Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho vàng, bởi vàng là tài sản không sinh lãi.

Đồng USD cũng đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 sau báo cáo việc làm kém tích cực. Khi USD suy yếu, vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới công bố hôm thứ Năm cho biết các ngân hàng trung ương đã mua ròng thêm 41 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 5. Ông Han Tan cho rằng ngân hàng trung ương vẫn sẽ là một lực đỡ quan trọng cho giá vàng giao ngay trong dài hạn, dù gần đây một số nước đã bán vàng để hỗ trợ đồng nội tệ.

Trên thị trường vật chất, nhu cầu mua vàng tại Ấn Độ giảm trong tuần này do giá phục hồi mạnh, còn lực mua tại Trung Quốc cải thiện nhẹ.

Với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,9% lên 62,19 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,3% lên 1.653,30 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8% lên 1.278,36 USD/ounce.