Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 5/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 5/7/2026 neo cao, vàng miếng vượt 151 triệu đồng/lượng, người mua từ đầu tháng tạm lãi.

Giá vàng hôm nay trưa 5/7/2026 tiếp tục giữ mặt bằng cao tại thị trường trong nước, khi nhiều thương hiệu lớn duy trì giá bán ra quanh 151,4 triệu đồng/lượng. So với phiên đầu tháng 7, vàng miếng đã tăng khoảng 4,7 - 5,0 triệu đồng/lượng, giúp người mua từ ngày 1/7 tạm có lãi ở nhiều hệ thống.

Giá vàng hôm nay trưa 5/7/2026 ghi nhận mức lãi mới trong tháng 7

So với ngày 1/7, giá vàng hôm nay trưa 5/7/2026 đã tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra. Mức tăng phổ biến tại các thương hiệu lớn đạt khoảng 5,0 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng ghi nhận mức tăng 4,7 triệu đồng/lượng.

Nếu lấy giá bán ra đầu tháng làm mốc và so với giá mua vào trưa nay, người mua vàng từ ngày 1/7 đến nay đang tạm lãi khoảng 1,1 - 3,2 triệu đồng/lượng, tùy từng hệ thống. Chênh lệch mua - bán tại mỗi thương hiệu vẫn là yếu tố quyết định mức lãi thực tế.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 5/7/2026 và 30 ngày gần nhất

Tại Công ty SJC, vàng miếng trưa 5/7 được giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng trong ngày 1/7, giá vàng SJC đã tăng 5,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, mặt bằng giá cũng bám sát SJC khi vàng miếng được mua vào ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 151,4 triệu đồng/lượng. Đầu tháng 7, DOJI từng chốt quanh 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn hiện tại 5,0 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Tại PNJ, vàng miếng tiếp tục duy trì vùng giá cao trong phiên trưa 5/7. Hệ thống này chốt giá ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 5,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mốc 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng đầu tháng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay trưa 5/7/2026 được cập nhật ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. So với phiên chiều 1/7, khi giá vàng tại hệ thống này ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng đã tăng thêm 5,0 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng trưa 5/7 có giá mua vào 147,5 triệu đồng/lượng và bán ra 151,4 triệu đồng/lượng. So với ngày 1/7, khi thương hiệu này chốt ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giá hiện tại đã cao hơn 5,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Phú Quý, vàng miếng trưa 5/7 được mua vào ở mức 148,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 151,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với vùng 143,0 - 146,4 triệu đồng/lượng ngày 1/7, giá mua vào đã tăng 5,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cũng tăng tương ứng 5,0 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tiếp tục giữ mặt bằng giá khác biệt so với nhiều thương hiệu lớn. Vàng miếng SJC tại hệ thống này trưa 5/7 được mua vào ở mức 149,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay trưa 5/7/2026 đang tạo thêm vùng lãi mới cho người mua từ đầu tháng 7. Phần lớn thương hiệu lớn đã tăng khoảng 5,0 triệu đồng/lượng so với ngày 1/7, song mức lãi thực tế không giống nhau do chênh lệch mua - bán tại từng hệ thống. Trong nhóm được khảo sát, Mi Hồng đang ghi nhận khoản lãi tạm tính nổi bật nhất, còn SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng quanh mức 2,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 5/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 - - Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 - - Mi Hồng 149,0 150,8 - - PNJ 148,4 151,4 - - Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 - - Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 - - Phú Quý 148,0 151,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 5/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC HCM 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC ĐN 148.400

- 151.400

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2. PNJ - Cập nhật: 5/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.400

- 151.400

- Hà Nội - PNJ 148.400

- 151.400

- Đà Nẵng - PNJ 148.400

- 151.400

- Miền Tây - PNJ 148.400

- 151.400

- Tây Nguyên - PNJ 148.400

- 151.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 148.400

- 151.400

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3. AJC - Cập nhật: 5/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Nghệ An 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Thái Bình 148.400

- 151.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.500

- 151.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.500

- 151.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.500

- 151.000

- NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 142.900

- 149.900

- Trang sức 99.99 143.000

- 150.000

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4. BTMC - Cập nhật: 5/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147.500

- 151.400

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147.500

- 151.400

- Nhẫn tròn trơn BTMC 147.500

- 151.400

- Bản vị vàng BTMC 147.500

- 151.400

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.500

- 150.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145.300

- 149.800

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5. SJC - Cập nhật: 5/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.400

- 151.400

- Vàng SJC 5 chỉ 145.400

- 151.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

- 151.430

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Giá vàng trưa nay 5/7/2026 chốt phiên cuối tuần với mức giá trên mức 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn trưa hôm nay 5/7/2026 tiếp tục duy trì ở vùng cao, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra quanh mốc 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 hôm nay được cập nhật ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn nhẹ so với một số thương hiệu khác ở cả hai chiều giao dịch.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đang nhỉnh hơn SJC 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, sản phẩm này hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mặt bằng cao trong phiên trưa 4/7. Giá mua vào hiện ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 151,0 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật. Sản phẩm này đang giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức trưa hôm nay 5/7/2026

Giá vàng trang sức phụ thuộc vào độ tuổi của vàng (24K, 18K, 14K...) và thương hiệu. Giá thường dao động từ 7.000.000 - 9.200.000/chỉ đối với vàng 18K và 14.000.000 - 14.900.000/chỉ đối với vàng 99.99 (24K), chưa bao gồm tiền công chế tác.

Dưới đây là bảng giá tham khảo một số loại vàng trang sức (tính trên đơn vị 1 chỉ = 3,75 gram):

Vàng 24K (99.99%) : Dao động khoảng 14.300.000 - 14.900.000/chỉ (tùy theo mẫu mã và thương hiệu).

: Dao động khoảng (tùy theo mẫu mã và thương hiệu). Vàng 18K (75%) : Dao động khoảng 9.000.000 - 11.300.000/chỉ (phổ biến làm trang sức đính đá).

: Dao động khoảng (phổ biến làm trang sức đính đá). Vàng 14K: Dao động khoảng 7.000.000 - 8.800.000/chỉ.

Lưu ý: Giá mua vào/bán ra và tiền công thiết kế sẽ khác nhau tùy thuộc vào chính sách của từng cửa hàng.

Giá vàng thế giới trưa hôm nay 5/7/2026 chốt mức 4.174,1 USD/ounce

Tính đến 11h00 ngày 5/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.174,1 USD/ounce. Ghi nhận tăng 52,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.463 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,4-151,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 5/7/2026 chốt mức 4.174,1 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên vừa rồi và hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần giảm liên tiếp. Đà phục hồi xuất hiện sau khi báo cáo việc làm Mỹ kém khả quan làm giảm kỳ vọng Fed sớm nâng lãi suất.

Đến 12h41 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce, có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Tính từ đầu tuần, kim loại quý đã tăng hơn 2%.

Dữ liệu mới cho thấy kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000 việc làm. Theo ông Han Tan, Giám đốc phân tích thị trường tại Bybit, tín hiệu chậm lại của thị trường lao động đã hỗ trợ giá vàng đi lên.

Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm từ 66% xuống còn khoảng 54% sau báo cáo việc làm. Đồng USD cũng suy yếu, qua đó giúp vàng hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngoài ra, lực mua từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là điểm tựa dài hạn cho vàng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua ròng thêm 41 tấn vàng trong tháng 5.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc tăng 1,9% lên 62,19 USD/ounce, bạch kim tăng 2,3% lên 1.653,30 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8% lên 1.278,36 USD/ounce.