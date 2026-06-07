Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 6/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 6/7/2026 đứng giá, giá bán ra phổ biến ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, thế giới lùi về 4.159,9 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trưa 6/7/2026 đang đứng giá, giá bán ra phổ biến 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trưa 6/7/2026 tại thị trường trong nước chưa xuất hiện biến động đáng kể. Cập nhật lúc 12h00 thứ Hai, giá bán ra vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn vẫn neo ở vùng 151,4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 6/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại SJC, giá vàng miếng trưa nay giữ nguyên ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giữa hai chiều hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giao dịch chưa thay đổi so với lần cập nhật trước.

DOJI cũng không điều chỉnh giá trong phiên trưa 6/7. Thương hiệu này đang chốt giá vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra duy trì tại 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, diễn biến giá vàng miếng tiếp tục đi ngang. Giá mua vào hiện đứng tại 148,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra được giữ ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, tương ứng mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

BTMH ghi nhận trạng thái ổn định tương tự trong phiên cập nhật trưa nay. Giá vàng miếng tại hệ thống này đang được mua vào ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, không có thay đổi mới.

Với BTMC, chiều mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, lùi về 147,0 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, giá vàng miếng không đổi và tiếp tục giữ tại 151,4 triệu đồng/lượng, khiến khoảng cách mua - bán nới lên 4,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý chốt giá vàng miếng ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với nhóm thương hiệu lớn khác, giá mua vào tại Phú Quý thấp hơn đôi chút, còn giá bán ra vẫn bám sát mốc phổ biến 151,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều hiện là 3,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tiếp tục là đơn vị có giá bán ra thấp hơn mặt bằng chung. Giá vàng miếng SJC tại đây hiện được mua vào ở mức 149,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng, không ghi nhận biến động mới trong phiên trưa 6/7.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay trưa 6/7/2026 đang trong trạng thái lặng sóng sau nhịp tăng mạnh trước đó. Phần lớn thương hiệu giữ nguyên giá bán ra ở vùng 151,4 triệu đồng/lượng, trong khi BTMC là điểm đáng chú ý khi điều chỉnh giảm chiều mua vào.

Giá vàng hôm nay Ngày 6/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hiện tại

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 - - Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 - - Mi Hồng 149,0 150,8 - - PNJ 148,4 151,4 - - Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 -500 - Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 - - Phú Quý 148,0 151,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 6/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC HCM 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC ĐN 148.400

- 151.400

-

2. PNJ - Cập nhật: 6/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.400

- 151.400

- Hà Nội - PNJ 148.400

- 151.400

- Đà Nẵng - PNJ 148.400

- 151.400

- Miền Tây - PNJ 148.400

- 151.400

- Tây Nguyên - PNJ 148.400

- 151.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 148.400

- 151.400

-

3. AJC - Cập nhật: 6/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Nghệ An 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Thái Bình 148.400

- 151.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.500

▼400K 151.000

▼400K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.500

▼400K 151.000

▼400K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.500

▼400K 151.000

▼400K NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 142.900

▼400K 149.900

▼400K Trang sức 99.99 143.000

▼400K 150.000

▼400K

4. BTMC - Cập nhật: 6/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147.000

▼500K 151.400

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147.000

▼500K 151.400

- Nhẫn tròn trơn BTMC 147.000

▼500K 151.400

- Bản vị vàng BTMC 147.000

▼500K 151.400

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.500

▼500K 149.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145.300

▼500K 149.300

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5. SJC - Cập nhật: 6/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.400

- 151.400

- Vàng SJC 5 chỉ 145.400

- 151.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

- 151.430

-

Giá vàng đầu tuần lúc 12h00 ngày 6/7/2026 duy trì trên mức 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng đầu tuần lúc 12h00 ngày 6/7/2026 tiếp tục duy trì ở vùng cao, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra vàng nhẫn quanh mốc 151,0 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 đầu tuần lúc 12h00 ngày 6/7/2026 được cập nhật ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn nhẹ so với một số thương hiệu khác ở cả hai chiều giao dịch.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đang nhỉnh hơn SJC 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng nhẫn đầu tuần lúc 12h00 ngày 6/7/2026 tại hệ thống này ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mặt bằng cao trong phiên đầu tuần. Giá mua vào hiện ở mức 147,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 150,5 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật. Giá vàng nhẫn đầu tuần lúc 12h00 ngày 6/7/2026 tại DOJI đang giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng đầu tuần lúc 12h00 ngày 6/7/2026 vẫn neo trên vùng 151 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong nhóm được khảo sát, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI đang cùng ghi nhận mức bán ra 151,4 triệu đồng/lượng, cao hơn nhẹ so với SJC và Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng trang sức hôm nay 6/7/2026

Giá vàng trang sức hiện nay dao động tùy thuộc vào tuổi vàng (hàm lượng). Tham khảo giá niêm yết tại các hệ thống lớn, Nữ trang 999.9 có giá bán khoảng 14.980.000 - 15.100.000/lượng. Các loại trang sức thông dụng như vàng 18K dao động quanh mức 10.000.000 - 11.300.000/lượng, và vàng 14K khoảng 8.000.000 - 8.800.000/lượng.

Giá vàng trang sức thường được chia thành 2 phần: giá trị vàng nguyên liệu và tiền công chế tác (tiền công này sẽ khác nhau tùy độ phức tạp của từng món đồ).

Giá vàng thế giới hôm nay 6/7/2026 quay về mức 4.150 USD/ounce

Tính đến 12h00 ngày 6/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.159,9 USD/ounce. Ghi nhận giảm 14,2 USD/ounce trong phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.462 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,4-151,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,7 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 6/7/2026 quay về mức 4.150 USD/ounce

Giá vàng thế giới trong phiên sáng thứ Hai duy trì gần vùng cao nhất 2 tuần, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến. Dữ liệu này khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Tính đến 02h52 GMT, giá vàng giao ngay đứng quanh mức 4.174,66 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã có thời điểm tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 22/6. Giá vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng tăng 1,5%, lên 4.186,70 USD/ounce.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, vàng đã lấy lại phần nào đà ổn định khi giới đầu tư giảm kỳ vọng Fed nâng lãi suất. Việc áp lực lợi suất hạ nhiệt giúp vàng được hỗ trợ, tuy nhiên đồng USD mạnh lên vẫn là yếu tố kìm hãm đà tăng của kim loại quý.

Chỉ số USD tăng 0,1% trong phiên, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đây là lý do giá vàng dù được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt nhưng chưa thể bứt phá mạnh.

Tuần trước, giá vàng đã tăng hơn 2%, qua đó chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp. Động lực phục hồi đến từ báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo, làm dịu lo ngại về lạm phát kéo dài và khả năng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Số liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 6 giảm mạnh. Bên cạnh đó, số liệu việc làm của 2 tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau báo cáo này, giới đầu tư đã giảm kỳ vọng Fed sớm nâng lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo khoảng 55% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, thấp hơn mức trên 60% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

Nhà đầu tư hiện chờ biên bản cuộc họp ngày 16-17/6 của Fed, dự kiến công bố vào thứ Tư, để có thêm tín hiệu về hướng đi chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

J.P. Morgan cho rằng nhu cầu vàng từ các lĩnh vực quan trọng có thể không mạnh như kỳ vọng ban đầu. Vì vậy, ngân hàng này dự báo giá vàng trong năm nay có thể bị giới hạn quanh mức 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce trong quý IV.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 62,03 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Giá bạch kim giảm 0,1% còn 1.636,60 USD/ounce, còn palladium giảm 0,2% xuống 1.271,75 USD/ounce.