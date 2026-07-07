Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay trưa 7/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 7/7/2026 giảm tiếp ở vàng miếng, vàng nhẫn vẫn neo cao, còn giá thế giới lùi về quanh 4.130 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trưa 7/7/2026 tiếp tục giảm, vàng miếng SJC phổ biến còn 150,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trưa 7/7/2026 ghi nhận thêm một nhịp giảm mới tại thị trường trong nước, đưa giá bán ra vàng miếng ở nhiều thương hiệu lớn về quanh 150,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 12h00 thứ Ba ngày 7/7/2026, thị trường vàng miếng trong nước tiếp tục đi xuống sau phiên giảm trước đó. Đây là đợt giảm thứ hai trong tuần, với mức điều chỉnh tại nhiều doanh nghiệp lớn dao động từ 400.000 đến 500.000 đồng/lượng. Mặt bằng bán ra hiện phổ biến quanh 150,5 triệu đồng/lượng, còn chênh lệch mua vào - bán ra tại nhiều nơi vẫn neo ở mức khá rộng.

Tại SJC, giá vàng miếng trưa nay được điều chỉnh giảm đồng loạt ở cả hai chiều. Sau khi lùi 500.000 đồng/lượng so với phiên trước, thương hiệu này đang chốt giá mua vào ở mức 147,5 triệu đồng/lượng và bán ra 150,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 7/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

DOJI cũng ghi nhận diễn biến giảm tương tự trong phiên trưa 7/7. Giá mua vào tại thương hiệu này hiện còn 147,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đứng ở 150,5 triệu đồng/lượng. So với lần cập nhật trước đó, cả chiều mua vào và bán ra cùng giảm 500.000 đồng/lượng, khiến giá bán ra quay về vùng phổ biến của nhóm doanh nghiệp lớn.

PNJ tiếp tục đưa giá vàng miếng đi xuống trong phiên trưa nay. Sau mức giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá mua vào hiện được chốt tại 147,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, biên độ mua - bán tại PNJ vẫn giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

Tại BTMH, giá vàng miếng cũng không nằm ngoài xu hướng giảm của thị trường. Thương hiệu này đang giao dịch ở mức 147,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với phiên liền trước, mỗi lượng vàng tại BTMH giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều, đưa giá bán ra về cùng mặt bằng với SJC, DOJI và PNJ.

BTMC có diễn biến lệch hơn so với nhóm trên khi chiều mua vào chưa ghi nhận thay đổi mới. Giá vàng miếng tại đây đang được mua vào ở mức 146,5 triệu đồng/lượng và bán ra 150,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm 500.000 đồng/lượng so với mốc tuần trước, còn chiều mua vào đi ngang, khiến chênh lệch mua - bán tại BTMC nới lên 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng điều chỉnh giảm trong phiên trưa 7/7 nhưng mức giảm ở chiều mua vào nhẹ hơn một số thương hiệu lớn khác. Giá mua vào hiện còn 147,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn hôm qua 400.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Phú Quý chốt ở mức 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu tuần.

Mi Hồng là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn đáng kể so với mặt bằng 150,5 triệu đồng/lượng của nhiều doanh nghiệp lớn. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng trưa nay đang được mua vào ở mức 147,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chiều bán ra cũng giảm 500.000 đồng/lượng, xuống còn 149,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay trưa 7/7/2026 tiếp tục chịu áp lực giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn. Dù mức điều chỉnh không quá mạnh, việc giá vàng miếng có thêm phiên đi xuống khiến người mua ngắn hạn cần chú ý hơn tới chênh lệch mua - bán, nhất là khi khoảng cách tại nhiều nơi vẫn dao động từ 3 đến 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 7/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hiện tại

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 147,5 150,5 -500 -500 Tập đoàn DOJI 147,5 150,5 -500 -500 Mi Hồng 147,7 149,5 -500 -500 PNJ 147,5 150,5 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 146,5 150,5 - -500 Bảo Tín Mạnh Hải 147,5 150,5 -500 -500 Phú Quý 147,0 150,5 -400 -500

1. DOJI - Cập nhật: 7/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 147.500

▼500K 150.500

▼500K AVPL/SJC HCM 147.500

▼500K 150.500

▼500K AVPL/SJC ĐN 147.500

▼500K 150.500

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 7/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 147.500

▼500K 150.500

▼500K Hà Nội - PNJ 147.500

▼500K 150.500

▼500K Đà Nẵng - PNJ 147.500

▼500K 150.500

▼500K Miền Tây - PNJ 147.500

▼500K 150.500

▼500K Tây Nguyên - PNJ 147.500

▼500K 150.500

▼500K Đông Nam Bộ - PNJ 147.500

▼500K 150.500

▼500K

3. AJC - Cập nhật: 7/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 147.500

▼500K 150.500

▼500K Miếng SJC Nghệ An 147.500

▼500K 150.500

▼500K Miếng SJC Thái Bình 147.500

▼500K 150.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 146.000

▼500K 149.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 146.000

▼500K 149.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 146.000

▼500K 149.500

▼500K NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 141.400

▼500K 148.400

▼500K Trang sức 99.99 141.500

▼500K 148.500

▼500K

4. BTMC - Cập nhật: 7/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 146.500

- 150.500

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 146.500

- 150.500

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 146.500

- 150.500

▼500K Bản vị vàng BTMC 146.500

- 150.500

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 146.500

- 149.000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 146.500

- 148.800

▼500K

5. SJC - Cập nhật: 7/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.500

▼500K 150.500

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 147.500

▼500K 150.520

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147.500

▼500K 150.530

▼500K

Giá vàng trưa nay 7/7/2026 vẫn giữ ở vùng cao, nhiều nơi bán ra quanh 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng trưa nay 7/7/2026 ghi nhận mặt hàng vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn vẫn giữ ở vùng cao sau phiên chiều đầu tuần. Giá bán ra tại SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải hiện dao động quanh 150,4 - 150,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 12h00 ngày 7/7/2026, vàng nhẫn trong nước chưa xuất hiện biến động mạnh so với phiên trước. Mặt bằng giá tại các doanh nghiệp lớn vẫn neo cao, với chiều mua vào phổ biến quanh 146,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra chủ yếu nằm trong vùng 150,0 - 150,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 trưa nay đang được chốt ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mặt bằng chung của thị trường, giá bán ra tại SJC tiếp tục nằm trong nhóm cao, còn chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng trưa nay 7/7/2026 được giữ ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra cao hơn nhẹ so với một số thương hiệu lớn khác, đồng thời chiều mua vào cũng nhỉnh hơn mặt bằng 147,4 triệu đồng/lượng tại SJC và DOJI.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với các thương hiệu cùng nhóm, giá mua vào tại Bảo Tín Minh Châu thấp hơn 900.000 đồng/lượng so với SJC và DOJI, còn giá bán ra thấp hơn khoảng 400.000 đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ghi nhận giá mua vào ở mức 147,4 triệu đồng/lượng và bán ra 150,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này tương đương SJC ở cả hai chiều, đưa DOJI tiếp tục nằm trong nhóm thương hiệu có giá bán ra vàng nhẫn quanh vùng 150,4 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng trưa nay 7/7/2026 đối với vàng nhẫn 9999 vẫn giữ mặt bằng cao. Dù chưa có biến động lớn trong phiên trưa, khoảng cách mua vào - bán ra tại nhiều thương hiệu vẫn dao động từ 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng, khiến người mua ngắn hạn cần cân nhắc kỹ trước khi giao dịch.

Giá vàng thế giới trưa nay 7/7/2026 tiếp tục giảm tiếp gần 1%, về quanh mức 4.130 USD/ounce

Tính đến 12h00 ngày 7/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.129,8 USD/ounce. Ghi nhận giảm 34,3 USD/ounce trong phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.462 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,5-150,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,7 triệu đồng.

Giá vàng thế giới trưa nay 7/7/2026 tiếp tục giảm tiếp gần 1%, về quanh mức 4.130 USD/ounce