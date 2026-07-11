Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 trưa nay 11/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng trưa nay 11/7/2026 ổn định, người mua từ đầu tháng lãi tới 2 triệu đồng/lượng; vàng thế giới thấp hơn SJC 18,43 triệu đồng.

Giá vàng trong nước trưa hôm nay giao dịch quanh mức 143,70 - 149,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tùy thương hiệu, trong khi vàng thế giới neo ở mức khoảng 4.120 USD/ounce.

Giá vàng trưa nay 11/7/2026 ghi nhận giá mua từ đầu tháng đang có lãi tới 2 triệu đồng/lượng

Ghi nhận giá vàng trưa nay 11/7/2026, các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên mức giao dịch so với hôm qua. Mi Hồng là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá, đưa chiều mua vào lên 147,8 triệu đồng/lượng và chiều bán ra đạt 149,5 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng hiện tại, người mua vàng miếng từ ngày đầu tháng 7 và bán lại theo giá mua vào trưa nay có thể lãi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu. Ngược lại, khách hàng mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý vẫn chịu khoản lỗ từ 100.000 đồng đến 1,4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 11/7/2026 và diễn biến giá vàng sau 1 tháng giao dịch

Tại Công ty SJC, giá vàng SJC trưa nay 11/7/2026 đang ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua. Người mua 1 lượng vàng SJC ngày 1/7 với giá 146,4 triệu đồng/lượng, nếu bán lại theo giá mua vào hiện tại, có thể lãi khoảng 500.000 đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng hôm nay tiếp tục được giao dịch ở ngưỡng 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với giá mua vào ngày đầu tháng là 146,4 triệu đồng/lượng, người mua vàng tại doanh nghiệp này hiện lãi khoảng 500.000 đồng/lượng khi bán lại.

Tại PNJ, giá vàng miếng không xuất hiện biến động mới, duy trì ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu mua 1 lượng vàng ngày 1/7 với giá 146,4 triệu đồng và bán lại trưa nay theo giá mua vào 146,9 triệu đồng/lượng, khách hàng thu về khoản lãi khoảng 500.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng trưa nay 11/7/2026 đang giữ ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua vàng ngày 1/7 với giá 146,4 triệu đồng/lượng hiện có thể lãi khoảng 500.000 đồng/lượng nếu bán lại.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng không thay đổi, chiều mua vào đang ở mức 145 triệu đồng/lượng và chiều bán ra đạt 149,9 triệu đồng/lượng. Người mua 1 lượng vàng ngày 1/7 với giá 146,4 triệu đồng, nếu bán lại theo giá mua vào trưa nay, vẫn lỗ khoảng 1,4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay tiếp tục duy trì ở mức 146,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với giá mua vào ngày 1/7 là 146,4 triệu đồng/lượng, người mua vàng tại đây hiện lỗ khoảng 100.000 đồng/lượng khi bán lại.

Tại Mi Hồng, giá vàng trưa nay được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp mua vào ở mức 147,8 triệu đồng/lượng và bán ra 149,5 triệu đồng/lượng. Người mua 1 lượng vàng ngày 1/7 với giá 145,8 triệu đồng, nếu bán lại theo giá mua vào hiện tại, có thể lãi khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 11/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 - - Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 - - Mi Hồng 147,8 149,5 +600 +500 PNJ 146,9 149,9 - - Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 - - Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 - - Phú Quý 146,3 149,9 - -

1. DOJI - Cập nhật: 11/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC HCM 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC ĐN 146.900

- 149.900

-

2. Cập nhật: 11/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.900

- 149.900

- Hà Nội - PNJ 146.900

- 149.900

- Đà Nẵng - PNJ 146.900

- 149.900

- Miền Tây - PNJ 146.900

- 149.900

- Tây Nguyên - PNJ 146.900

- 149.900

- Đông Nam Bộ - PNJ 146.900

- 149.900

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3. Cập nhật: 11/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 146.900

- 149.900

- Miếng SJC Nghệ An 146.900

- 149.900

- Miếng SJC Thái Bình 146.900

- 149.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.900

- 149.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.900

- 149.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.900

- 149.400

- NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 141.300

- 148.300

- Trang sức 99.99 141.400

- 148.400

-

4. Cập nhật: 11/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

- 149.900

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

- 149.900

- Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

- 149.900

- Bản vị vàng BTMC 145.000

- 149.900

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 148.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 147.800

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5. Cập nhật: 11/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900

- 149.900

- Vàng SJC 5 chỉ 146.900

- 149.920

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900

- 149.930

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Giá vàng nhẫn trưa nay 11/7/2026 có giá bán ra tại Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức cao nhất hôm nay

Giá vàng nhẫn trưa nay 11/7/2026 dao động từ 145,0 đến 147,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và từ 149,0 đến 149,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Ghi nhận giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 11/7/2026, Bảo Tín Mạnh Hải đang có mức bán ra cao nhất thị trường là 149,9 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, Mi Hồng dẫn đầu với mức giá 147,8 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn trưa nay 11/7/2026 đang được giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán hiện ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ngày thứ Bảy đang giữ ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là mức bán ra cao nhất trong số các thương hiệu được khảo sát trưa nay.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long đang có giá mua vào 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,0 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào ở mức 146,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán đang ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn hôm nay 11/7/2026 đang ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua phải chịu mức chênh lệch giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn đang được mua vào ở mức 147,8 triệu đồng/lượng và bán ra 149,3 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá mua vào cao nhất, đồng thời khoảng cách mua - bán chỉ ở mức 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm được khảo sát.

Giá vàng trang sức trưa nay 11/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam (quy đổi theo 1 chỉ = 3.75 gram) dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/chỉ tùy hàm lượng tuổi vàng và thương hiệu. Vàng tây 18K có giá từ 10.000.000 - 11.000.000 VNĐ/chỉ, trong khi vàng 24K (9999) cao hơn, từ 14.200.000 - 14.800.000 VNĐ/chỉ.

Giá vàng trang sức cập nhật theo bảng giá mới nhất của các thương hiệu như sau:

Loại vàng Giá mua vào (VNĐ/chỉ) Giá bán ra (VNĐ/chỉ) Vàng trang sức 999.9 (24K) 14.200.000 - 14.570.000 14.600.000 - 14.920.000 Vàng trang sức 18K (750) 9.550.000 - 10.000.000 9.850.000 - 10.950.000 Vàng trang sức 14K (585) 7.551.000 8.541.000 Vàng trang sức 10K (416) 4.800.000 - 5.084.000 5.100.000 - 6.074.000

Lưu ý: Giá mua bán chênh lệch tùy thuộc vào chính sách riêng của từng cửa hàng. Để xem giá trực tiếp và chọn mua các mẫu trang sức có sẵn.

Giá vàng thế giới trưa nay 11/7/2026 lùi về 4.119,4 USD/ounce, thấp hơn vàng SJC hơn 18 triệu đồng

Giá vàng thế giới trưa nay 11/7/2026 dao động quanh 4.119,4 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước và chưa ghi nhận biến động đáng kể trong ngày cuối tuần. Cập nhật lúc 11h30 ngày 11/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.119,4 USD/ounce, giảm 3,2 USD/ounce so với mức ghi nhận trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ở mức 26.470 đồng/USD, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 131,47 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các loại phí. So với giá bán vàng miếng SJC trong nước ở mức 149,9 triệu đồng/lượng, vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 18,43 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/7/2026 quay về quanh mức 4.119,4 USD/ounce, không có biến động lớn

Giá vàng thế giới trưa nay 11/7/2026 giảm nhẹ trong phiên cuối tuần và có khả năng khép lại một tuần đi xuống. Áp lực đối với kim loại quý gia tăng khi giá dầu bật mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại.

Diễn biến của thị trường năng lượng khiến giới đầu tư thận trọng hơn trước triển vọng chính sách tiền tệ. Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, được dự báo có thể tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt để kiểm soát áp lực giá cả.

Trong phiên giao dịch quốc tế trước đó, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 0,5% xuống 4.101,70 USD/ounce. Hợp đồng vàng Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 0,7%, còn 4.110,60 USD/ounce.

Theo chuyên gia Bart Melek của TD Securities, căng thẳng Mỹ - Iran đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt, qua đó kéo giá kim loại quý lùi về khu vực 4.100 USD/ounce.

Giá dầu và các mặt hàng năng lượng tăng cao có thể đẩy lạm phát đi lên, đồng thời làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Thị trường hiện dự báo khoảng 62% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất trong tháng 9.

Mặt bằng lãi suất cao thường gây sức ép lên giá vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất. Nhà đầu tư hiện chờ đợi số liệu lạm phát Mỹ cùng phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong tuần tới để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giảm 0,4% xuống 59,73 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,4%, đạt 1.617,45 USD/ounce, còn palladium tăng 2,2% lên 1.274,94 USD/ounce.