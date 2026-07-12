Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 trưa nay 12/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 12/7/2026 chốt tuần ở 149,9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn sát 150 triệu, SJC cao hơn thế giới 18,43 triệu.

Giá vàng hôm nay trưa 12/7/2026: Chốt tuần ở 149,9 triệu đồng, Mi Hồng mua vào cao nhất

Giá vàng hôm nay trưa 12/7/2026 duy trì mức bán ra cao nhất 149,9 triệu đồng/lượng. Mi Hồng tiếp tục dẫn đầu chiều mua vào và có khoảng cách mua – bán thấp nhất thị trường.

Khép lại tuần giao dịch, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn phổ biến quanh vùng 145 - 149,9 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu chưa có thêm bước điều chỉnh trong buổi trưa 12/7, tương ứng mức tăng, giảm 0 đồng/lượng so với giá chốt trước đó.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 12/7/2026 và diễn biến giá vàng sau 1 tháng giao dịch

Đáng chú ý, Mi Hồng vừa thu mua vàng miếng với giá cao nhất, vừa bán ra thấp nhất trong nhóm khảo sát. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,43 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC không phát sinh thay đổi mới ở cả hai chiều. Mức mua vào tiếp tục được giữ tại 146,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chốt ở 149,9 triệu đồng/lượng. Người mua phải chịu khoảng cách 3 triệu đồng/lượng giữa giá mua và bán.

DOJI cũng kết thúc tuần với trạng thái đi ngang, không tăng hoặc giảm so với lần cập nhật gần nhất. Doanh nghiệp thu mua vàng miếng ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng/lượng. Biên độ giao dịch tại đây duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Không có điều chỉnh mới trong trưa 12/7, PNJ tiếp tục giao dịch vàng miếng với giá 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Ở chiều bán ra, mức giá được giữ tại 149,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai đầu mua – bán của PNJ hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào và bán ra lần lượt đứng ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và 149,9 triệu đồng/lượng. So với mức chốt trước đó, cả hai chiều cùng ổn định, không ghi nhận tăng hoặc giảm. Người mua vàng tại thương hiệu này đang trả cao hơn giá doanh nghiệp thu mua 3 triệu đồng mỗi lượng.

Mức thu mua thấp nhất trong nhóm khảo sát thuộc về Bảo Tín Minh Châu. Giá vàng tại đây giữ nguyên ở 145 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Do không có biến động mới trong buổi trưa, mức tăng, giảm ở cả hai chiều đều là 0 đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán lên tới 4,9 triệu đồng/lượng, rộng nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Phú Quý chốt giá mua vàng miếng ở mức 146,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải 600.000 đồng/lượng. Giá bán ra dừng tại 149,9 triệu đồng/lượng. Hai chiều chưa có thêm thay đổi, khiến biên độ mua – bán tiếp tục ở mức 3,6 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tạo lợi thế rõ rệt cho người có nhu cầu bán lại vàng. Thương hiệu này thu mua ở mức 147,8 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường khảo sát, còn giá bán ra giữ tại 149,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức phổ biến 400.000 đồng/lượng. Giá không tăng hoặc giảm so với mốc cập nhật trước, nhưng khoảng cách hai chiều chỉ 1,7 triệu đồng/lượng, hẹp nhất trong ngày.

Như vậy, giá vàng hôm nay trưa 12/7/2026 chốt tuần với mức bán ra cao nhất 149,9 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý. Mi Hồng nổi bật hơn khi vừa trả giá mua vào cao nhất 147,8 triệu đồng/lượng, vừa bán ra thấp nhất ở mức 149,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 12/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 - - Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 - - Mi Hồng 147,8 149,5 - - PNJ 146,9 149,9 - - Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 - - Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 - - Phú Quý 146,3 149,9 - -

1. DOJI - Cập nhật: 12/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC HCM 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC ĐN 146.900

- 149.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 12/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.900

- 149.900

- Hà Nội - PNJ 146.900

- 149.900

- Đà Nẵng - PNJ 146.900

- 149.900

- Miền Tây - PNJ 146.900

- 149.900

- Tây Nguyên - PNJ 146.900

- 149.900

- Đông Nam Bộ - PNJ 146.900

- 149.900

-

3. AJC - Cập nhật: 12/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 146.900

- 149.900

- Miếng SJC Nghệ An 146.900

- 149.900

- Miếng SJC Thái Bình 146.900

- 149.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.900

- 149.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.900

- 149.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.900

- 149.400

- NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 141.300

- 148.300

- Trang sức 99.99 141.400

- 148.400

-

4. BTMC - Cập nhật: 12/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

- 149.900

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

- 149.900

- Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

- 149.900

- Bản vị vàng BTMC 145.000

- 149.900

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 148.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 147.800

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5. SJC - Cập nhật: 12/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900

- 149.900

- Vàng SJC 5 chỉ 146.900

- 149.920

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900

- 149.930

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Giá vàng nhẫn 9999 trưa nay 12/7/2026 chốt giá bán cuối tuần ở sát mức 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 11/7/2026 ghi nhận tại SJC ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ngày thứ Bảy đang ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long đầu ngày đang có giá mua vào 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,0 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào ở mức 146,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn sáng 11/7 đang ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn ghi nhận 147,8 triệu đồng/lượng mua vào và 149,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026: Chốt tuần ở 4.119 USD, thấp hơn vàng SJC hơn 18 triệu đồng

Giá vàng thế giới ngày 12/7/2026 chốt phiên cuối tuần tại 4.119,4 USD/ounce, giảm 3,2 USD/ounce. Quy đổi sang tiền Việt, vàng quốc tế thấp hơn giá bán SJC khoảng 18,43 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 4h00 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.119,4 USD/ounce. So với phiên liền trước, kim loại quý giảm 3,2 USD/ounce và khép lại tuần giao dịch trong trạng thái kém tích cực.

Theo tỷ giá 26.470 đồng/USD của Vietcombank, giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026 tương đương khoảng 131,47 triệu đồng/lượng. Mức quy đổi này chưa tính thuế, phí vận chuyển, gia công và các chi phí phát sinh khác.

Với giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 149,9 triệu đồng/lượng, thị trường trong nước đang cao hơn vàng quốc tế khoảng 18,43 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này tương ứng gần 14% so với giá vàng thế giới sau quy đổi.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng có thời điểm giảm 0,5%, lùi về 4.101,70 USD/ounce trước khi phục hồi lên vùng 4.119 USD/ounce vào thời điểm cập nhật. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ cũng mất 0,7%, xuống còn 4.110,60 USD/ounce.

Áp lực bán gia tăng khi giá dầu bật mạnh giữa lúc quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng. Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng sẽ đẩy lạm phát tăng trở lại, khiến các ngân hàng trung ương khó sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chuyên gia Bart Melek của TD Securities cho rằng bất ổn liên quan đến Mỹ và Iran đang khiến giới đầu tư thận trọng hơn. Tâm lý dè dặt đã kéo giá kim loại quý có lúc lùi sát vùng 4.100 USD/ounce trước khi phiên giao dịch kết thúc.

Giá năng lượng duy trì ở mức cao có thể tạo thêm áp lực lên lạm phát và khiến chính sách lãi suất tiếp tục theo hướng cứng rắn. Thị trường hiện đánh giá khoảng 62% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất trong tháng 9. Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do tài sản này không mang lại lợi suất cố định.

Trong tuần giao dịch tiếp theo, sự chú ý sẽ hướng tới báo cáo lạm phát của Mỹ cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Các dữ liệu mới có thể cung cấp thêm tín hiệu về hướng điều hành lãi suất và ảnh hưởng trực tiếp tới xu hướng của giá vàng.

Ở nhóm kim loại quý, giá bạc giảm 0,4%, xuống 59,73 USD/ounce. Bạch kim đi lên 0,4% và đạt 1.617,45 USD/ounce. Palladium có mức tăng mạnh nhất khi cộng thêm 2,2%, chốt ở 1.274,94 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026 kết thúc tuần tại 4.119,4 USD/ounce, tương đương 131,47 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hơn 18 triệu đồng/lượng với giá vàng miếng SJC cho thấy vàng trong nước vẫn duy trì mức cao đáng kể so với thị trường quốc tế.