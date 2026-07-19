Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 trưa nay 19/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 19/7/2026 giảm mạnh, khiến người mua cuối tuần trước lỗ tới 7,3 triệu đồng/lượng; nhẫn bán cao nhất 147,5 triệu.

Giá vàng hôm nay trưa 19/7/2026 giảm từ 2,3 đến 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với ngày 11/7. Nếu mua theo giá bán ra cuối tuần trước và bán lại vào trưa nay, người sở hữu vàng lỗ từ 4,5 đến 7,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC: Người mua lỗ 5,4 triệu đồng/lượng

Công ty SJC giao dịch vàng miếng ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. So với ngày 11/7, cả hai chiều cùng giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

Người mua với giá 149,9 triệu đồng/lượng hiện bán lại được 144,5 triệu đồng, lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

Vàng DOJI giảm 2,4 triệu đồng/lượng

DOJI chốt giá mua vào 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn cuối tuần trước 2,4 triệu đồng ở mỗi chiều.

Nếu mua với giá 149,9 triệu đồng/lượng ngày 11/7, người sở hữu hiện lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng PNJ lỗ 5,4 triệu đồng/lượng

PNJ cũng giao dịch vàng miếng ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Người mua vàng PNJ ngày 11/7 hiện chịu khoản lỗ 5,4 triệu đồng/lượng khi bán lại.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức lỗ 5,4 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Mạnh Hải mua vào vàng miếng với giá 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng.

So với mức 146,9–149,9 triệu đồng/lượng ngày 11/7, giá hiện tại giảm 2,4 triệu đồng ở cả hai chiều. Người mua cuối tuần trước đang lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

Mua vàng Phú Quý hiện lỗ 5,9 triệu đồng/lượng

Phú Quý cập nhật giá vàng miếng ở mức 144–147,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào giảm 2,3 triệu đồng, còn giá bán ra thấp hơn 2,4 triệu đồng/lượng so với ngày 11/7.

Người mua với giá 149,9 triệu đồng/lượng hiện bán lại được 144 triệu đồng, lỗ 5,9 triệu đồng/lượng.

Tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu có mức lỗ cao nhất

Tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào vàng miếng SJC ở mức 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng.

Người mua cuối tuần trước với giá 149,9 triệu đồng/lượng hiện chỉ bán lại được 142,6 triệu đồng, chịu khoản lỗ cao nhất 7,3 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng Mi Hồng lỗ thấp nhất

Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC ở mức 145–146,5 triệu đồng/lượng. So với ngày 11/7, giá mua vào giảm 2,8 triệu đồng và chiều bán ra giảm 3 triệu đồng/lượng.

Người mua với giá 149,5 triệu đồng/lượng hiện bán lại được 145 triệu đồng, lỗ 4,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Như vậy, giá vàng hôm nay trưa 19/7/2026 khiến người mua từ cuối tuần trước lỗ từ 4,5 đến 7,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức lỗ cao nhất, còn Mi Hồng có khoản lỗ thấp nhất.

Bảng giá vàng trưa hôm nay 19/7/2026 tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC, Phú Quý và Mi Hồng

Giá vàng hôm nay Ngày 19/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 - - Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 - - Mi Hồng 145,0 146,5 - - PNJ 144,5 147,5 - - Bảo Tín Minh Châu 142,6 147,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 144,5 147,5 - - Phú Quý 144,0 147,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 19/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.500

- 147.500

- AVPL/SJC HCM 144.500

- 147.500

- AVPL/SJC ĐN 144.500

- 147.500

-

2. PNJ - Cập nhật: 19/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 144.500

- 147.500

- Hà Nội - PNJ 144.500

- 147.500

- Đà Nẵng - PNJ 144.500

- 147.500

- Miền Tây - PNJ 144.500

- 147.500

- Tây Nguyên - PNJ 144.500

- 147.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 144.500

- 147.500

-

3. AJC - Cập nhật: 19/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 144.500

- 147.500

- Miếng SJC Nghệ An 144.500

- 147.500

- Miếng SJC Thái Bình 144.500

- 147.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.400

- 146.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.400

- 146.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.400

- 146.900

- NL 99.99 130.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 138.800

- 145.800

- Trang sức 99.99 138.900

- 145.900

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4. BTMC - Cập nhật: 19/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.600

- 147.500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.600

- 147.500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 142.600

- 147.500

- Bản vị vàng BTMC 142.600

- 147.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.600

- 145.600

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.600

- 145.400

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5. SJC - Cập nhật: 19/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.500

- 147.500

- Vàng SJC 5 chỉ 144.500

- 147.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.500

- 147.530

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Giá vàng hôm nay trưa 19/7/2026: Nhẫn trơn bán ra cao nhất 147,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trưa 19/7/2026 ghi nhận vàng nhẫn được mua vào từ 142,5 đến 145 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dao động 146,5–147,5 triệu đồng/lượng.

SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá vàng nhẫn ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá bán ra cao nhất trong nhóm khảo sát.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được mua vào với giá 143,3 triệu đồng/lượng và bán ra 147,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch 4 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch Vàng Rồng Thăng Long ở mức 142,6–146,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua và bán là 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý mua vàng nhẫn 9999 với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng, ngang mức tại SJC.

PNJ chốt giá vàng nhẫn ở mức 142,5–146,5 triệu đồng/lượng. Mức mua vào tại đây thấp nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở mức 145–146,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao nhất thị trường, còn chênh lệch hai chiều chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất nhóm khảo sát.

Giá vàng trang sức hôm nay 19/7/2026

Giá vàng trang sức trong nước hôm nay dao động trung bình từ 4,70 đến 14,75 triệu đồng/chỉ tùy thuộc vào hàm lượng vàng nguyên chất (tuổi vàng từ 10K đến 24K) và thương hiệu phân phối.

Dưới đây là bảng giá chi tiết niêm yết tại các thương hiệu lớn như Trang Sức PNJ và Mi Hồng để bạn tham khảo.

Loại vàng Giá mua vào

(triệu đồng/chỉ) Giá bán ra

(triệu đồng/chỉ) Đặc điểm phổ biến Vàng nữ trang 999.9 (24K) 13,92–14,41 14,32–14,60 Vàng có hàm lượng tinh khiết cao, khá mềm, thường được dùng làm kiềng và trang sức cưới. Vàng 916 (22K) 12,49 13,11 Có màu vàng đậm, độ cứng cao hơn vàng 24K và được dùng để chế tác một số loại trang sức. Vàng trắng/vàng màu 750 (18K) 9,40–9,75 9,70–10,74 Có độ bền cao, phù hợp để chế tác trang sức gắn kim cương hoặc đá quý. Vàng 610 (khoảng 14,6K) 7,38–7,95 8,25–8,73 Có độ cứng cao, dễ tạo kiểu và được sử dụng phổ biến trong chế tác trang sức. Vàng 416 (10K) 4,65–4,96 4,95–5,95 Giá thấp hơn các loại vàng có hàm lượng cao, độ cứng tốt, phù hợp với trang sức sử dụng hằng ngày.

Giá vàng thế giới trưa hôm nay 19/7/2026 chốt tuần ở mức 4.019,3 USD/ounce

Tính đến 10h30 ngày 19/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.019,3 USD/ounce, tăng 29,01 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.226 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,5-147,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,4 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/7/2026 chốt tuần ở mức 4.019,3 USD/ounce

Giá vàng hôm nay trưa 19/7/2026 ghi nhận triển vọng tuần tới khá thận trọng. Trong 14 chuyên gia Phố Wall được khảo sát, 11 người, tương đương 79%, dự báo giá vàng giảm; hai người cho rằng thị trường đi ngang và chỉ một người kỳ vọng giá tăng.

Nhà đầu tư cá nhân có quan điểm cân bằng hơn. Trong 169 lượt bình chọn, 40% dự báo giá tăng, 36% nghiêng về kịch bản giảm, số còn lại cho rằng vàng sẽ tích lũy.

Đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Giá dầu tăng mạnh cũng khiến lo ngại lạm phát kéo dài quay trở lại.

Nếu áp lực giá năng lượng tiếp tục gia tăng, Fed có thể giữ chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Khả năng lãi suất duy trì ở mức cao sẽ hạn chế đà phục hồi của vàng trong ngắn hạn.

Lịch kinh tế tuần tới tương đối thưa, khiến giá vàng dễ phản ứng mạnh trước thông tin địa chính trị và phát biểu từ các ngân hàng trung ương.

Tâm điểm là quyết định lãi suất của ECB cùng cuộc họp báo của Chủ tịch Christine Lagarde. Thị trường đang nghiêng về khả năng cơ quan này giữ nguyên lãi suất.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, PMI sơ bộ tháng 7 và doanh số bán nhà mới tại Mỹ. Các dữ liệu này có thể tác động đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng chính sách của Fed.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay trưa 19/7/2026 cho thấy xu hướng tuần tới vẫn khó đoán. Kim loại quý có thể tiếp tục giằng co dưới tác động của lãi suất, giá dầu và căng thẳng địa chính trị.