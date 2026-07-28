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    Giá vàng 9999 trưa nay 28/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới

    Văn Khoa 28/07/2026 14:50

    Giá vàng hôm nay 28/7 tiếp tục giảm, DOJI hạ mạnh nhất 1,7 triệu đồng/lượng nhưng giá bán ra vẫn ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay 28/7 ghi nhận DOJI giảm mạnh nhất, vàng miếng vẫn bán ra 142,5 triệu đồng/lượng

    Đến 12h30 trưa thứ Ba (28/7/2026), giá vàng ghi nhận vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì mức giảm so với ngày hôm qua. Biên độ điều chỉnh phổ biến là 1,5 triệu đồng/lượng, riêng DOJI giảm sâu hơn với mức 1,7 triệu đồng/lượng.

    Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Doanh nghiệp hiện mua vào với giá 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu cũng hạ 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua, đưa giá mua vào xuống 137,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra còn 141,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán hiện duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    Tại Phú Quý, giá vàng miếng trưa nay được giao dịch trong khoảng 137,5–141,5 triệu đồng/lượng. Cả chiều mua vào và bán ra cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, khoảng cách giữa hai mức giá là 4 triệu đồng/lượng.

    PNJ cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Đến 12h30, doanh nghiệp thu mua ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

    Cùng xu hướng đi xuống, Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá mua vào về 137,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra lùi xuống 141,5 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua, cả hai chiều đều mất 1,5 triệu đồng/lượng.

    DOJI ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát, với mức điều chỉnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Dù vậy, giá tại đây vẫn cao hơn mặt bằng chung, đạt 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    Ở Mi Hồng, giá vàng miếng SJC trưa 28/7 cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Doanh nghiệp hiện mua vào với giá 138 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán chỉ 2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm được đề cập.

    Giá vàng hôm nayNgày 28/7/2026
    (Triệu đồng)    		Diễn biến hôm nay
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vàoBán raMua vàoBán ra
    SJC137,5141,5-1500-1500
    Tập đoàn DOJI138,5142,5-1700-1700
    Mi Hồng138,0140,0-1500-1500
    PNJ Hà Nội137,5141,5-1500-1500
    Bảo Tín Minh Châu137,5141,5-1500-1500
    Bảo Tín Mạnh Hải137,5141,5-1500-1500
    Phú Quý137,5141,5-1500-1500
    1. SJC - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%48.318.796
    ▼625K    		58.118.796
    ▼625K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%71.395.104
    ▼874K    		81.195.104
    ▼874K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%75.148.479
    ▼915K    		84.948.479
    ▼915K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%84.879.452
    ▼1020K    		94.679.452
    ▼1020K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%94.610.426
    ▼1125K    		104.410.426
    ▼1125K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%130.623.762
    ▼1485K    		137.623.762
    ▼1485K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%134.000.000
    ▼1500K    		139.000.000
    ▼1500K
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ137.000.000
    ▼1500K    		141.100.000
    ▼1500K
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ137.000.000
    ▼1500K    		141.000.000
    ▼1500K
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ137.500.000
    ▼1500K    		141.530.000
    ▼1500K
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ137.500.000
    ▼1500K    		141.520.000
    ▼1500K
    2. DOJI - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội AVPL138.500.000
    ▼1700K    		142.500.000
    ▼1700K
    Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng138.500.000
    ▼1700K    		142.500.000
    ▼1700K
    Hà Nội Nữ trang 99135.300.000
    ▼1000K    		141.000.000
    ▼1000K
    Hà Nội Nữ trang 99.9136.000.000
    ▼1000K    		141.000.000
    ▼1000K
    Hà Nội Nữ trang 99.99136.500.000
    ▼1000K    		141.500.000
    ▼1000K
    3. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU138.100.000
    ▼2000K    		142.000.000
    ▼2000K
    Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU138.100.000
    ▼2000K    		142.000.000
    ▼2000K
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9136.800.000
    ±0K    		140.800.000
    ▼2000K
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9137.000.000
    ±0K    		141.000.000
    ▼2000K
    Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU138.100.000
    ▼2000K    		142.000.000
    ▼2000K
    Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)128.300.000
    ▼1500K    		0
    ±0K
    4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Nhẫn tròn 999.9 BTMH137.600.000
    ▼1000K    		0
    ±0K
    Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long138.100.000
    ▼2000K    		0
    ±0K
    Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.810.000
    ▼200K    		14.200.000
    ▼200K
    Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)138.100.000
    ▼2000K    		142.000.000
    ▼2000K
    Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Vàng nguyên liệu 99.9129.000.000
    ▲500K    		0
    ±0K
    Vàng nguyên liệu 999,9129.500.000
    ▲500K    		0
    ±0K
    Vàng trang sức 24K (99.9)136.900.000
    ±0K    		140.900.000
    ▼2000K
    Vàng trang sức 24K (999.9)137.000.000
    ±0K    		141.000.000
    ▼2000K
    Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen138.100.000
    ▼2000K    		142.000.000
    ▼2000K
    5. Phú Quý - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Nhẫn tròn Phú Quý 999.9137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Phú quý 1 lượng 99.9137.400.000
    ▼1500K    		141.400.000
    ▼1500K
    Vàng 999.9 phi SJC130.000.000
    ▼1000K    		0
    ±0K
    Vàng miếng SJC137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Vàng trang sức 98131.810.000
    ▼1470K    		137.690.000
    ▼1470K
    Vàng trang sức 99133.155.000
    ▼1485K    		139.095.000
    ▼1485K
    Vàng trang sức 999134.400.000
    ▼1500K    		140.400.000
    ▼1500K
    Vàng trang sức 999.9134.500.000
    ▼1500K    		140.500.000
    ▼1500K
    6. PNJ - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99126.460.000
    ▼1490K    		0
    ±0K
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99129.000.000
    ▼1500K    		0
    ±0K
    Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9136.200.000
    ▼1400K    		141.200.000
    ▼1400K
    Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)36.720.000
    ▼330K    		46.620.000
    ▼330K
    Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)42.600.000
    ▼380K    		52.500.000
    ▼380K
    Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)48.340.000
    ▼420K    		58.240.000
    ▼420K
    Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)72.000.000
    ▼590K    		81.900.000
    ▼590K
    Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.500.000
    ▼610K    		85.400.000
    ▼610K
    Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)81.100.000
    ▼650K    		91.000.000
    ▼650K
    Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)85.300.000
    ▼680K    		95.200.000
    ▼680K
    Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)95.100.000
    ▼750K    		105.000.000
    ▼750K
    Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)122.040.000
    ▼920K    		128.240.000
    ▼920K
    Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9136.200.000
    ▼1400K    		141.200.000
    ▼1400K
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99132.400.000
    ▼990K    		138.600.000
    ▼990K
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920132.680.000
    ▼990K    		138.880.000
    ▼990K
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999134.860.000
    ▼1000K    		139.860.000
    ▼1000K
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9135.000.000
    ▼1000K    		140.000.000
    ▼1000K
    Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136.200.000
    ▼1400K    		141.200.000
    ▼1400K
    Hà Nội PNJ136.200.000
    ▼1400K    		141.200.000
    ▼1400K
    Hà Nội SJC137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Miền Tây PNJ136.200.000
    ▼1400K    		141.200.000
    ▼1400K
    Miền Tây SJC137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    TPHCM PNJ136.200.000
    ▼1400K    		141.200.000
    ▼1400K
    TPHCM SJC137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Tây Nguyên PNJ136.200.000
    ▼1400K    		141.200.000
    ▼1400K
    Tây Nguyên SJC137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Đà Nẵng PNJ136.200.000
    ▼1400K    		141.200.000
    ▼1400K
    Đà Nẵng SJC137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    Đông Nam Bộ PNJ136.200.000
    ▼1400K    		141.200.000
    ▼1400K
    Đông Nam Bộ SJC137.500.000
    ▼1500K    		141.500.000
    ▼1500K
    7. Mi Hồng - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng 10K (41,0%)43.500.000
    ▼2000K    		46.500.000
    ▼2000K
    Vàng 14K (58,0%)70.500.000
    ▼2000K    		73.500.000
    ▼2000K
    Vàng 6T1 (61,0%)76.500.000
    ▼2000K    		79.500.000
    ▼2000K
    Vàng 95 (95,0%)119.500.000
    ▼2000K    		0
    ±0K
    Vàng 99,9%137.700.000
    ▼1800K    		139.700.000
    ▼1800K
    Vàng 9T8 (98,0%)123.300.000
    ▼2000K    		125.800.000
    ▼2000K
    Vàng 9T85 (98,5%)124.000.000
    ▼2000K    		126.500.000
    ▼2000K
    Vàng miếng SJC137.700.000
    ▼1800K    		139.700.000
    ▼1800K
    Vàng V68 (68,0%)79.500.000
    ▼2000K    		82.500.000
    ▼2000K
    Vàng V75 (75,0%)91.000.000
    ▼2000K    		94.000.000
    ▼2000K
    8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Nhẫn 999.9127.000.000
    ▼500K    		131.000.000
    ▼500K
    Vàng 18K (750)92.920.000
    ▼380K    		98.420.000
    ▼380K
    Vàng miếng SJC135.500.000
    ▲500K    		140.000.000
    ±0K
    Vàng Ta 990124.500.000
    ▼500K    		129.000.000
    ▼500K
    Vàng Ta 999.9127.000.000
    ▼500K    		131.000.000
    ▼500K
    Vàng trắng Au75092.920.000
    ▼380K    		98.420.000
    ▼380K

    Sáng ngày 27/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 137,0 triệu đồng/lượng và bán ra 141,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn với giá 137,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

    Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

    Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    PNJ cũng đưa giá vàng nhẫn về vùng 137,5–141,5 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn 5 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua lại.

    Giá vàng thế giới trưa nay 28/7/2026 vẫn đang ở quanh mức 4.050 USD/ounce

    Tính đến 12h30 ngày 28/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.046,4 USD/ounce, giảm 42,38 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.311 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (137,5-141,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,1 triệu.

    Giá vàng thế giới trưa nay vẫn đang ở quanh mức 4.050 USD ounce
    Giá vàng thế giới trưa nay vẫn đang ở quanh mức 4.050 USD ounce

    Giá vàng giảm trong phiên giao dịch thứ Ba do đồng USD mạnh lên, trong bối cảnh thị trường chờ đợi quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất. Đến 4h48 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống 4.045,89 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng tới 1% trong phiên thứ Hai. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ mất 0,8%, còn 4.046,20 USD/ounce. Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong một tháng, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác. “Giá đang dao động trong biên độ hẹp từ 3.950 đến 4.200 USD/ounce. Tôi cho rằng thị trường chỉ đang chờ các tín hiệu từ Fed”, ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại mạng lưới nội dung tài chính Tastylive, cho biết. Fed sẽ kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào thứ Tư. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất hiện được đánh giá ở mức 62%, còn 38% nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản. Một tuần trước, tỷ lệ dự báo tăng lãi suất mới ở mức 16%. Thị trường cũng đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở mức 81%. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tiếp tục kêu gọi Fed hạ lãi suất, cho rằng Mỹ nên là quốc gia có mức lãi suất thấp nhất thế giới. Ông Trump cũng cho biết Mỹ đang có các cuộc đàm phán “tích cực” với Iran và vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột giữa hai bên. Tuy nhiên, ông cảnh báo các cuộc tấn công có thể được nối lại nếu đàm phán không mang lại kết quả. Tehran dường như đã nhanh chóng thử thách khoảng lặng trong chiến dịch quân sự của Mỹ, khi Saudi Arabia, Jordan và Iraq cùng ghi nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong ngày thứ Hai. Ông Spivak cho rằng nếu tuyên bố sau cuộc họp của Fed không tạo tiền đề cho khả năng tăng lãi suất vào tháng 9, giá vàng có thể tăng vượt mốc 4.200 USD/ounce. Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2%, xuống 57,23 USD/ounce. Giá bạch kim mất 0,9%, còn 1.605,93 USD/ounce, còn palladium giảm 1,6%, xuống 1.270,97 USD/ounce.

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        Giá vàng 9999 trưa nay 28/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới
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