Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 trưa nay 28/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 28/7 tiếp tục giảm, DOJI hạ mạnh nhất 1,7 triệu đồng/lượng nhưng giá bán ra vẫn ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/7 ghi nhận DOJI giảm mạnh nhất, vàng miếng vẫn bán ra 142,5 triệu đồng/lượng

Đến 12h30 trưa thứ Ba (28/7/2026), giá vàng ghi nhận vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì mức giảm so với ngày hôm qua. Biên độ điều chỉnh phổ biến là 1,5 triệu đồng/lượng, riêng DOJI giảm sâu hơn với mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Doanh nghiệp hiện mua vào với giá 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng hạ 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua, đưa giá mua vào xuống 137,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra còn 141,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán hiện duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng trưa nay được giao dịch trong khoảng 137,5–141,5 triệu đồng/lượng. Cả chiều mua vào và bán ra cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, khoảng cách giữa hai mức giá là 4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Đến 12h30, doanh nghiệp thu mua ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng đi xuống, Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá mua vào về 137,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra lùi xuống 141,5 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua, cả hai chiều đều mất 1,5 triệu đồng/lượng.

DOJI ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát, với mức điều chỉnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Dù vậy, giá tại đây vẫn cao hơn mặt bằng chung, đạt 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Ở Mi Hồng, giá vàng miếng SJC trưa 28/7 cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Doanh nghiệp hiện mua vào với giá 138 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán chỉ 2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm được đề cập.

Giá vàng hôm nay Ngày 28/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,5 141,5 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 138,5 142,5 -1700 -1700 Mi Hồng 138,0 140,0 -1500 -1500 PNJ Hà Nội 137,5 141,5 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 137,5 141,5 -1500 -1500 Bảo Tín Mạnh Hải 137,5 141,5 -1500 -1500 Phú Quý 137,5 141,5 -1500 -1500

1. SJC - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.318.796

▼625K 58.118.796

▼625K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.395.104

▼874K 81.195.104

▼874K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.148.479

▼915K 84.948.479

▼915K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.879.452

▼1020K 94.679.452

▼1020K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 94.610.426

▼1125K 104.410.426

▼1125K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 130.623.762

▼1485K 137.623.762

▼1485K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 134.000.000

▼1500K 139.000.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137.000.000

▼1500K 141.100.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137.000.000

▼1500K 141.000.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.500.000

▼1500K 141.530.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.500.000

▼1500K 141.520.000

▼1500K

2. DOJI - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 138.500.000

▼1700K 142.500.000

▼1700K Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 138.500.000

▼1700K 142.500.000

▼1700K Hà Nội Nữ trang 99 135.300.000

▼1000K 141.000.000

▼1000K Hà Nội Nữ trang 99.9 136.000.000

▼1000K 141.000.000

▼1000K Hà Nội Nữ trang 99.99 136.500.000

▼1000K 141.500.000

▼1000K

3. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

▼2000K 142.000.000

▼2000K Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

▼2000K 142.000.000

▼2000K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.800.000

±0K 140.800.000

▼2000K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 137.000.000

±0K 141.000.000

▼2000K Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

▼2000K 142.000.000

▼2000K Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 128.300.000

▼1500K 0

±0K

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Nhẫn tròn 999.9 BTMH 137.600.000

▼1000K 0

±0K Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 138.100.000

▼2000K 0

±0K Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.810.000

▼200K 14.200.000

▼200K Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 138.100.000

▼2000K 142.000.000

▼2000K Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Vàng nguyên liệu 99.9 129.000.000

▲500K 0

±0K Vàng nguyên liệu 999,9 129.500.000

▲500K 0

±0K Vàng trang sức 24K (99.9) 136.900.000

±0K 140.900.000

▼2000K Vàng trang sức 24K (999.9) 137.000.000

±0K 141.000.000

▼2000K Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen 138.100.000

▼2000K 142.000.000

▼2000K

5. Phú Quý - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Phú quý 1 lượng 99.9 137.400.000

▼1500K 141.400.000

▼1500K Vàng 999.9 phi SJC 130.000.000

▼1000K 0

±0K Vàng miếng SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Vàng trang sức 98 131.810.000

▼1470K 137.690.000

▼1470K Vàng trang sức 99 133.155.000

▼1485K 139.095.000

▼1485K Vàng trang sức 999 134.400.000

▼1500K 140.400.000

▼1500K Vàng trang sức 999.9 134.500.000

▼1500K 140.500.000

▼1500K

6. PNJ - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 126.460.000

▼1490K 0

±0K Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.000.000

▼1500K 0

±0K Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.720.000

▼330K 46.620.000

▼330K Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.600.000

▼380K 52.500.000

▼380K Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.340.000

▼420K 58.240.000

▼420K Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.000.000

▼590K 81.900.000

▼590K Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.500.000

▼610K 85.400.000

▼610K Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.100.000

▼650K 91.000.000

▼650K Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.300.000

▼680K 95.200.000

▼680K Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.100.000

▼750K 105.000.000

▼750K Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 122.040.000

▼920K 128.240.000

▼920K Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 132.400.000

▼990K 138.600.000

▼990K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 132.680.000

▼990K 138.880.000

▼990K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 134.860.000

▼1000K 139.860.000

▼1000K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 135.000.000

▼1000K 140.000.000

▼1000K Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Hà Nội PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Hà Nội SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Miền Tây PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Miền Tây SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K TPHCM PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K TPHCM SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Tây Nguyên PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Tây Nguyên SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Đà Nẵng PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Đà Nẵng SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Đông Nam Bộ PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Đông Nam Bộ SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K

7. Mi Hồng - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng 10K (41,0%) 43.500.000

▼2000K 46.500.000

▼2000K Vàng 14K (58,0%) 70.500.000

▼2000K 73.500.000

▼2000K Vàng 6T1 (61,0%) 76.500.000

▼2000K 79.500.000

▼2000K Vàng 95 (95,0%) 119.500.000

▼2000K 0

±0K Vàng 99,9% 137.700.000

▼1800K 139.700.000

▼1800K Vàng 9T8 (98,0%) 123.300.000

▼2000K 125.800.000

▼2000K Vàng 9T85 (98,5%) 124.000.000

▼2000K 126.500.000

▼2000K Vàng miếng SJC 137.700.000

▼1800K 139.700.000

▼1800K Vàng V68 (68,0%) 79.500.000

▼2000K 82.500.000

▼2000K Vàng V75 (75,0%) 91.000.000

▼2000K 94.000.000

▼2000K

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 28/7/2026 14:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Nhẫn 999.9 127.000.000

▼500K 131.000.000

▼500K Vàng 18K (750) 92.920.000

▼380K 98.420.000

▼380K Vàng miếng SJC 135.500.000

▲500K 140.000.000

±0K Vàng Ta 990 124.500.000

▼500K 129.000.000

▼500K Vàng Ta 999.9 127.000.000

▼500K 131.000.000

▼500K Vàng trắng Au750 92.920.000

▼380K 98.420.000

▼380K

Sáng ngày 27/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 137,0 triệu đồng/lượng và bán ra 141,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn với giá 137,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng đưa giá vàng nhẫn về vùng 137,5–141,5 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn 5 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua lại.

Giá vàng thế giới trưa nay 28/7/2026 vẫn đang ở quanh mức 4.050 USD/ounce

Tính đến 12h30 ngày 28/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.046,4 USD/ounce, giảm 42,38 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.311 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (137,5-141,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,1 triệu.

Giá vàng thế giới trưa nay vẫn đang ở quanh mức 4.050 USD ounce