Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 trưa nay 29/7/2026 giảm tiếp ngày thứ hai: Giảm tới 1,5 triệu, Mi Hồng bất ngờ tăng Giá vàng trưa 29/7/2026 giảm phiên thứ hai liên tiếp, mức điều chỉnh phổ biến từ 1–1,5 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng phục hồi nhẹ, bán ra ở mức 139,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trưa 29/7 giảm phiên thứ hai liên tiếp, DOJI giảm mạnh nhất, bán ra còn 141 triệu đồng/lượng

Cập nhật thị trường giá vàng hôm nay thứ Tư (29/7/2026), giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống tại phần lớn doanh nghiệp. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, đưa giá bán ra phổ biến về mức 140,5 triệu đồng/lượng.

So với ngày hôm qua, mức giảm tại các thương hiệu dao động từ 1–1,5 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng đi ngược xu hướng chung khi điều chỉnh tăng nhẹ ở cả hai chiều giao dịch.

Tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cùng được giao dịch trong khoảng 136,5–140,5 triệu đồng/lượng, tương ứng chiều mua vào và bán ra.

Mặt bằng giá tại nhóm doanh nghiệp này giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua. Khoảng cách mua – bán tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Để theo dõi bảng giá mới nhất tại từng doanh nghiệp, người đọc có thể xem tại trang giá vàng hôm nay cập nhật liên tục.

DOJI ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát. Giá vàng miếng hiện được mua vào với giá 137 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng.

So với ngày hôm qua, giá mua vào và bán ra tại DOJI cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Mặc dù giảm sâu nhất, giá bán ra của doanh nghiệp này vẫn cao hơn mặt bằng phổ biến khoảng 500.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua và bán tại DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng. Với khoảng cách này, người mua vàng cần giá tăng ít nhất 4 triệu đồng mỗi lượng mới có thể bù được phần chênh lệch nếu bán lại ngay tại cùng doanh nghiệp.

Trái với diễn biến tại phần lớn thương hiệu, Mi Hồng điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Doanh nghiệp hiện thu mua vàng miếng SJC với giá 138 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 139,8 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức bán ra thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,5 140,5 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 136,5 140,5 -1500 -1500 Mi Hồng 138,0 139,8 +300 +100 PNJ Hà Nội 136,5 140,5 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 136,5 140,5 -1000 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 136,5 140,5 -1000 -1000 Phú Quý 136,5 140,5 -1000 -1000

Trưa ngày 29/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 136,0 triệu đồng/lượng và bán ra 140,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn với giá 136,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 137,0 triệu đồng/lượng và bán ra 141,0 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào ở mức 138,1 triệu đồng/lượng và bán ra 142,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng đưa giá vàng nhẫn về vùng 135,4–140,4 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn 5 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua lại.

Giá vàng thế giới hôm nay 29/7/2026 giảm sát về mốc 4.000 USD/ounce

Tính đến 10h30 ngày 29/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.033,7 USD/ounce, giảm 9,61 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.346 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (136,5-140,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,4 triệu.

Giá vàng gần như đi ngang trong phiên giao dịch thứ Tư, khi giới đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lạm phát và lãi suất.

Tính đến 3h01 GMT, giá vàng giao ngay ít biến động, ở mức 4.029,08 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 của Mỹ giảm 0,2%, xuống còn 4.028,10 USD/ounce.

“Giá vàng đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ cuộc họp FOMC hôm nay. Kịch bản có thể giúp đảo ngược xu hướng giảm gần đây của vàng là Fed chuyển sang giọng điệu bớt cứng rắn hơn”, ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết.

Quyết định chính sách của Fed dự kiến được công bố vào lúc 18h00 GMT, trong khi phần phát biểu của ông Kevin Warsh sẽ diễn ra vào lúc 18h30 GMT.

Theo công cụ FedWatch, thị trường hiện đánh giá có 70% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất và 30% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Đối với cuộc họp tháng 9, giới đầu tư đang định giá xác suất tăng lãi suất ở mức 76%.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp lần lượt vào thứ Năm và thứ Sáu, đồng thời đưa ra cảnh báo về nguy cơ lạm phát gia tăng.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lợi suất này.

Về tình hình địa chính trị, quân đội Mỹ cho biết hôm thứ Ba đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía các lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Washington mô tả động thái này là một “cuộc tấn công bất ngờ bất thành” của Tehran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sau đó thông báo đã phóng một số tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân Mỹ và một trung tâm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Jordan.

Giá dầu nhích lên, được hỗ trợ bởi lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm.

Commerzbank hôm thứ Ba đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống còn 4.500 USD/ounce, đồng thời cho rằng giá bạc có thể đạt 67 USD/ounce vào cuối năm.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 0,9%, lên 57,65 USD/ounce. Giá bạch kim tăng nhẹ 0,3%, đạt 1.600,40 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,7%, xuống còn 1.261 USD/ounce.