Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 trưa ngày 9/7/2026: Bảng giá vàng SJC, BTMC BTMH, DOJI, và vàng thế giới Giá vàng hôm nay trưa 9/7/2026 tạm chững lại sau 3 ngày giảm liên tiếp, giá bán ra vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn vẫn quanh 148,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều ngược lại, Mi Hồng tăng nhẹ, còn giá vàng thế giới giảm về khoảng 130 triệu đồng/lượng sau quy đổi.

Giá vàng hôm nay trưa 9/7/2026: Vàng miếng đứng yên sau 3 ngày giảm, Mi Hồng tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay trưa 9/7/2026 cập nhật lúc 11h30 thứ Năm cho thấy thị trường trong nước tạm chững lại sau 3 ngày giảm liên tiếp từ đầu tuần. Bảng giá vàng hôm nay tại nhiều thương hiệu lớn chưa có biến động mới, giá bán ra phổ biến vẫn quanh mức 148,5 triệu đồng/lượng.

Sau nhiều phiên điều chỉnh, giá vàng hiện tại đang bước vào nhịp đi ngang tại phần lớn hệ thống kinh doanh lớn. Dù vậy, diễn biến giữa các thương hiệu không hoàn toàn giống nhau khi Phú Quý giảm nhẹ ở chiều mua vào, còn Mi Hồng lại tăng ở cả hai chiều.

biểu đồ giá vàng hôm nay 9/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại SJC, giá vàng SJC hôm nay trưa 9/7 được chốt ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, cả hai chiều tại SJC đều chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Chênh lệch mua vào - bán ra vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng, khiến người mua vàng ngắn hạn tiếp tục đối mặt khoảng cách giá khá rộng.

DOJI cũng giữ nguyên mặt bằng giá sau chuỗi giảm từ đầu tuần. Giá vàng hôm nay tại DOJI đang ở mức 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng trưa nay không ghi nhận diễn biến mới so với ngày hôm qua.

Tại PNJ, bảng giá vàng ngày hôm nay 9/7 lúc 11h30 cũng chưa xuất hiện nhịp điều chỉnh mới. Thương hiệu này đang mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua vào và bán ra tại PNJ đều đi ngang so với cùng kỳ hôm qua, duy trì khoảng cách 3 triệu đồng/lượng giữa hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục chốt giá vàng ở vùng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Cụ thể, chiều mua vào hiện ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra neo tại 148,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá vàng tại BTMH không tăng giảm thêm.

Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp hơn đáng kể so với nhóm SJC, DOJI, PNJ và BTMH, dù giá bán ra vẫn cùng mức 148,5 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11h30, BTMC giao dịch ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng kỳ hôm qua, cả hai chiều không đổi, nhưng chênh lệch mua bán tại thương hiệu này lên tới 4,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý là điểm đáng chú ý trong bảng giá vàng mới nhất hôm nay khi giảm ở chiều mua vào. Thương hiệu này đang mua vào ở mức 144,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Chiều bán ra không thay đổi, tiếp tục ở mức 148,5 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh này, khoảng cách mua vào - bán ra tại Phú Quý nới lên 3,8 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng trưa nay 9/7 lại đi ngược trạng thái đứng yên của phần lớn thị trường khi tăng giá trong phiên trưa nay. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng hiện được mua vào ở mức 146,0 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng. Chiều bán ra tăng thêm 200.000 đồng/lượng, lên 147,5 triệu đồng/lượng. Dù tăng nhẹ, giá bán ra tại Mi Hồng vẫn thấp hơn mặt bằng 148,5 triệu đồng/lượng đang được nhiều thương hiệu lớn áp dụng.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay trưa 9/7/2026 chưa tạo ra biến động lớn sau 3 ngày giảm liên tiếp. SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá; Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào; Mi Hồng tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và 200.000 đồng/lượng chiều bán. Giá bán ra phổ biến trên thị trường vẫn ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, trong khi chênh lệch mua bán cao tiếp tục là yếu tố người mua cần tính kỹ.

Giá vàng hôm nay Ngày 9/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 - - Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 - - Mi Hồng 146,0 147,5 +500 +200 PNJ 145,5 148,5 - - Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 - - Phú Quý 145,0 148,5 -300 -

1. DOJI - Cập nhật: 9/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.500

- 148.500

- AVPL/SJC HCM 145.500

- 148.500

- AVPL/SJC ĐN 145.500

- 148.500

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2. PNJ - Cập nhật: 9/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

- 148.500

- Hà Nội - PNJ 145.500

- 148.500

- Đà Nẵng - PNJ 145.500

- 148.500

- Miền Tây - PNJ 145.500

- 148.500

- Tây Nguyên - PNJ 145.500

- 148.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

- 148.500

-

3. AJC - Cập nhật: 9/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.000

▼500K 148.500

- Miếng SJC Nghệ An 145.000

▼500K 148.500

- Miếng SJC Thái Bình 145.000

▼500K 148.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 144.500

▼500K 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 144.500

▼500K 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 144.500

▼500K 148.000

- NL 99.99 129.500

▼1000K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

▼1000K - Trang sức 99.9 139.900

- 146.900

- Trang sức 99.99 140.000

- 147.000

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4. BTMC - Cập nhật: 9/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.300

- 148.500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.300

- 148.500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 144.300

- 148.500

- Bản vị vàng BTMC 144.300

- 148.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.300

- 147.300

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.100

- 147.100

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5. SJC - Cập nhật: 9/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

- 148.500

- Vàng SJC 5 chỉ 145.500

- 148.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

- 148.530

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Giá vàng 9999 hôm nay trưa 9/7/2026 đang có giá bán ra cao nhất ở mức 148,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 9/7/2026 lúc 11h30 ghi nhận vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu lớn chủ yếu dao động quanh 144,3 - 148,5 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá mua vào phổ biến trên 145 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cao nhất đạt 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 đang ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá nhẫn tròn ép vỉ ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ghi nhận 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI Hà Nội có giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Mi Hồng ghi nhận giá vàng nhẫn ở mức 145,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, với giá mua vào cao nhất nhưng giá bán ra thấp hơn nhiều thương hiệu còn lại.

Giá vàng trang sức trưa hôm nay 9/7/2026

Giá vàng trang sức tại các hệ thống uy tín dao động khoảng 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/chỉ đối với vàng 24K, và khoảng 7.500.000 - 10.000.000 VNĐ/chỉ đối với vàng 18K (tùy kiểu dáng). Mức giá thường được tính theo tuổi vàng và cộng thêm tiền công chế tác.

Cập nhật bảng giá tham khảo 1 chỉ (3,75 gram) từ các thương hiệu lớn như sau:

Thương hiệu Vàng Trang Sức 24K (9999) Vàng Trang Sức 18K (750) PNJ Mua: 14.575.000đ - Bán: 14.975.000đ Mua: ~9.500.000đ - Bán: ~9.800.000đ Ngọc Thẩm Jewelry Mua: 13.300.000đ - Bán: 13.650.000đ Mua: 9.596.000đ - Bán: 10.146.000đ Huy Thanh Jewelry Mua: 13.300.000đ Mua: 10.867.000đ - Bán: 11.325.000đ

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm chi phí gia công và chế tác riêng cho từng mẫu sản phẩm (nhẫn, dây chuyền, bông tai...).

Giá vàng thế giới trưa hôm nay 9/7/2026 đang giao dịch trên mức 4.000 USD/ounce, giảm hơn 0,4%

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 giao ngay ở mức 4072,1 USD/ounce tính đến 11h30 (giờ Việt Nam), giảm 16,6 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.471 VND/USD), mức giá này tương đương khoảng 130,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí - thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

biểu đồ giá vàng hôm nay trưa 9/7/2026 trên thị trường thế giới

Giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Năm, dao động gần mức thấp nhất trong khoảng 1 tuần được ghi nhận ở phiên trước. Nguyên nhân chính đến từ căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran, khiến giá dầu tăng trở lại và làm thị trường lo ngại lạm phát có thể nóng lên, kéo theo khả năng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao lâu hơn.

Tính đến 03h43 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.060,46 USD/ounce. Trước đó, trong phiên thứ Tư, giá vàng đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 0,3%, còn 4.069,80 USD/ounce.

Theo thông tin từ quân đội Mỹ, nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran với mục tiêu giữ cho eo biển Hormuz thông suốt với hoạt động vận tải biển. Động thái này khiến căng thẳng leo thang, Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait và Bahrain, làm gia tăng rủi ro đối với nỗ lực chấm dứt chiến sự.

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên thứ Năm. Khi dầu đi lên, áp lực lạm phát thường lớn hơn vì chi phí năng lượng tăng có thể lan sang nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ khác. Đây là yếu tố khiến thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải giữ chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí tiếp tục nâng lãi suất.

Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho rằng yếu tố đang gây áp lực giảm lên vàng là việc thị trường định giá lại khả năng Fed có thể tăng lãi suất thêm lần thứ hai, sớm nhất vào quý I năm sau. Ông cũng cho rằng sau diễn biến căng thẳng vừa qua, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đang trở nên mong manh, khiến tình hình có thể biến động nhanh.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo có 68% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 và 87% khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 1/2027.

Biên bản cuộc họp gần đây của Fed cũng cho thấy các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ ngày càng lo ngại về lạm phát cao. Dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao lại là yếu tố bất lợi cho kim loại quý này vì vàng không mang lại dòng tiền cố định như trái phiếu hay tiền gửi.

Bank of America cũng hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 thêm 14%, xuống còn 4.360 USD/ounce, với lý do Fed có thể cứng rắn hơn trong điều hành chính sách tiền tệ.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,9% xuống 57,77 USD/ounce. Ngược lại, bạch kim tăng 0,8% lên 1.591,13 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8% lên 1.223,95 USD/ounce.