Thương mại - Dịch vụ Giá vàng chiều 15/8/2026: Bảng SJC 9999, vàng nhẫn BTMC, SJC, DOJI Giá vàng chiều 15/8 tiếp tục tăng tại nhiều thương hiệu, đưa giá bán vàng miếng phổ biến lên 144 triệu đồng/lượng. Theo mức này, một chỉ vàng có giá 14,4 triệu đồng, còn 3 chỉ vàng cưới tương đương khoảng 43,2 triệu đồng.

Giá vàng chiều nay chốt đà tăng cuối ngày, một chỉ 14,4 triệu đồng, 3 chỉ vàng cưới vượt 43 triệu

Chốt phiên giá vàng chiều 15/8/2026, nếu lấy mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng để so sánh, một chỉ vàng tương đương gần ba tháng thu nhập. SJC đang mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng/lượng, cùng tăng 700.000 đồng; giá bán một chỉ là 14,4 triệu đồng.

Ba chỉ vàng dùng làm của hồi môn có giá trị khoảng 43,2 triệu đồng. PNJ Hà Nội hiện niêm yết 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng; một chỉ tương ứng 14,4 triệu đồng.

Nếu dành đều 100.000 đồng mỗi ngày, khoảng 144 ngày tích lũy sẽ tương đương giá trị một chỉ vàng. DOJI đang mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng/lượng, cùng tăng 700.000 đồng; giá một chỉ theo chiều bán là 14,4 triệu đồng.

Với gạo tẻ giả định 20.000 đồng/kg, một chỉ vàng tương đương khoảng 720 kg gạo. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) niêm yết giá mua 141 triệu đồng/lượng, bán 144 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng; một chỉ có giá 14,4 triệu đồng.

Nếu lấy cà phê nhân ở mức tròn 100.000 đồng/kg, một chỉ vàng tương đương khoảng 144 kg, tức gần 1,5 tạ. Phú Quý đang mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng/lượng, cùng tăng 700.000 đồng; giá bán một chỉ là 14,4 triệu đồng.

Một chỉ vàng tại Mi Hồng tương đương khoảng hai điện thoại có giá 7 triệu đồng mỗi chiếc. Mi Hồng hiện mua vào 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1 triệu đồng; giá bán một chỉ tương ứng 14,3 triệu đồng, thấp hơn 100.000 đồng/chỉ so với nhóm còn lại.

Giá vàng hôm nay

Ngày 16/8/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

141,0 144,0

+700 +700 Tập đoàn DOJI

141,0 144,0

+700 +700 Mi Hồng

141,5 143,0

+1000 +1000 PNJ

141,0 144,0

+700 +700 Bảo Tín Minh Châu

140,3 143,3

+500 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 141,0 144,0

+700 +700 Phú Quý 141,0 144,0

+700 +700

1. SJC - Cập nhật: 15/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.500.000

▲700.000 143.500.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 141.000.000

▲700.000 144.020.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141.000.000

▲700.000 144.030.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.500.000

▲700.000 143.600.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.500.000

▲700.000 142.000.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.594.059

▲693.069 140.594.059

▲693.069 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.860.651

▲525.053 106.660.651

▲525.053 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.919.656

▲476.047 96.719.656

▲476.047 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.978.662

▲427.042 86.778.662

▲427.042 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.144.279

▲408.141 82.944.279

▲408.141 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.569.921

▲291.929 59.369.921

▲291.929 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000

2. BTMC - Cập nhật: 15/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 140.700.000

▲500.000 144.400.000

▲1.100.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 138.700.000

▲500.000 143.700.000

▲500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 138.500.000

▲500.000 143.500.000

▲500.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 140.700.000

▲500.000 144.700.000

▲500.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 140.700.000

▲500.000 144.700.000

▲500.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 140.700.000

▲500.000 144.700.000

▲500.000 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 133.700.000

▲1.200.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 15/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 TPHCM PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 TPHCM SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Hà Nội PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Đà Nẵng PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Đà Nẵng SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Miền Tây PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Miền Tây SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Tây Nguyên PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Tây Nguyên SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Đông Nam Bộ PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Đông Nam Bộ SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 137.500.000

▲300.000 142.500.000

▲300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 137.360.000

▲300.000 142.360.000

▲300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 134.880.000

▲300.000 141.080.000

▲300.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 124.330.000

▲270.000 130.530.000

▲270.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.980.000

▲230.000 106.880.000

▲230.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.000.000

▲200.000 96.900.000

▲200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.730.000

▲200.000 92.630.000

▲200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.030.000

▲190.000 86.930.000

▲190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.460.000

▲170.000 83.360.000

▲170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.380.000

▲120.000 59.280.000

▲120.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.540.000

▲110.000 53.440.000

▲110.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.550.000

▲100.000 47.450.000

▲100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 135.160.000

▲300.000 141.360.000

▲300.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 134.800.000

▲1.800.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 132.200.000

▲1.780.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 15/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Phú quý 1 lượng 99.9 140.900.000

▲700.000 143.900.000

▲700.000 Vàng trang sức 999.9 138.000.000

▲500.000 143.000.000

▲500.000 Vàng trang sức 999 137.900.000

▲500.000 142.900.000

▲500.000 Vàng trang sức 99 136.620.000

▲495.000 141.570.000

▲495.000 Vàng trang sức 98 135.240.000

▲490.000 140.140.000

▲490.000 Vàng 999.9 phi SJC 135.500.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 15/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 140.500.000

▲500.000 144.500.000

▲500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 140.500.000

▲500.000 144.500.000

▲500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 139.000.000

▲500.000 144.000.000

▲500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 138.500.000

▲500.000 143.500.000

▲500.000 Hà Nội Nữ trang 99 137.800.000

▲500.000 143.000.000

▲500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 15/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.500.000

▲1.000.000 143.000.000

▲1.000.000 Vàng 99,9% 141.500.000

▲1.000.000 143.000.000

▲1.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 129.500.000

▲1.000.000 131.500.000

▲1.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 128.800.000

▲1.000.000 130.800.000

▲1.000.000 Vàng 95 (95,0%) 125.000.000

▲1.000.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 95.000.000

▲1.000.000 98.000.000

▲1.000.000 Vàng V68 (68,0%) 83.500.000

▲1.000.000 86.500.000

▲1.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 80.500.000

▲1.000.000 83.500.000

▲1.000.000 Vàng 14K (58,0%) 74.500.000

▲1.000.000 77.500.000

▲1.000.000 Vàng 10K (41,0%) 47.500.000

▲1.000.000 50.500.000

▲1.000.000

Hôm nay, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được mua vào ở mức 140,7 triệu đồng/lượng và bán ra 144,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn 9999 đang được niêm yết giá mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng. Dữ liệu hiện chưa ghi nhận mức giá bán ra.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI có giá mua vào 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 144,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 được giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ hiện niêm yết vàng nhẫn với giá mua vào 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra 143,9 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, nhẫn 9999 tại SJC đang được mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 15/8/2026 chốt phiên chiều nay ở mức 4.375,6 USD/ounce

Tính đến 14h00 ngày 15/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.375,6 USD/ounce, tăng 25,3 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.270 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,07 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (140,3-143,3 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,23 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 15/8/2026 chốt phiên chiều nay ở mức 4.375,6 USD/ounce

Giá vàng tăng trong phiên thứ Sáu và đang hướng tới một tuần đi lên, nhờ đồng USD suy yếu. Các số liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần nhìn chung phù hợp với dự báo, khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng tới.

Giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.379,95 USD/ounce vào lúc 13h40 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Trước đó một phiên, giá vàng giảm 1,3% do hoạt động chốt lời sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Tính từ đầu tuần, kim loại quý này vẫn tăng khoảng 0,9%.

Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,4%, chốt phiên ở mức 4.437,30 USD/ounce.

Theo Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, sự suy yếu của đồng USD là một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong phiên. Chỉ số USD giảm 0,3%, qua đó khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Thị trường vàng còn được hỗ trợ bởi số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 7 giảm ngoài dự kiến, trong khi các báo cáo lạm phát công bố trong tuần không chênh lệch nhiều so với dự báo. Những dữ liệu này khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm đáng kể.

Hiện phần lớn giới phân tích cho rằng Fed có thể giữ lãi suất trong vùng 3,50-3,75%. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 được thị trường định giá ở mức 33%, thấp hơn mức 55% của một tuần trước.

Commerzbank cũng cho rằng việc Fed có khả năng giữ nguyên lãi suất đang tạo thêm lực hỗ trợ cho vàng. Thông thường, môi trường lãi suất thấp có lợi hơn cho kim loại quý do vàng không mang lại lợi suất như các tài sản sinh lãi.

Ở một diễn biến khác, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như đình trệ sau khi hai tàu tiếp tục bị tấn công và Mỹ cho biết có thể duy trì biện pháp phong tỏa hải quân đối với Iran trong thời gian dài. Thông tin này khiến thị trường dầu mỏ chịu thêm áp lực tăng giá.

Theo Jim Wyckoff, nếu giá dầu tiếp tục đi lên, lạm phát có thể chịu thêm sức ép. Khi đó, các ngân hàng trung ương có thể phải duy trì chính sách lãi suất cao hơn, qua đó tạo bất lợi cho thị trường kim loại quý.

Tại Ấn Độ, mức chiết khấu đối với vàng đã tăng lên cao nhất trong hơn hai tháng.