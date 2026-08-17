Tin mới

    Thương mại - Dịch vụ

    Giá vàng chiều 17/8/2026: Bảng SJC 9999, vàng nhẫn BTMC, SJC, DOJI

    Văn Khoa 17/08/2026 17:02

    Giá vàng chiều hôm nay 17/8/2026 tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng; vàng miếng bán cao nhất 144,8 triệu, vàng nhẫn lên 145,2 triệu.

    Giá vàng chiều hôm nay 17/8/2026 bật tăng đầu tuần, mức bán cao nhất lên 144,8 triệu đồng/lượng

    Giá vàng chiều nay 17/8/2026 tăng từ 200.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượng; riêng Mi Hồng đứng giá. Mức bán ra phổ biến hiện là 144,2 triệu đồng/lượng.

    Người có thu nhập 5 triệu đồng/tháng cần gần ba tháng lương mới tương đương giá trị một chỉ vàng. Tại SJC, vàng miếng được mua vào 141,2 triệu đồng/lượng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng/lượng; giá bán một chỉ là 14,42 triệu đồng.

    Ba chỉ dùng làm của hồi môn hiện có giá trị khoảng 43,26 triệu đồng. PNJ Hà Nội đang mua vào 141,2 triệu đồng/lượng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; một chỉ theo giá bán có giá 14,42 triệu đồng.

    Nếu dành đều 100.000 đồng mỗi ngày, phải mất hơn 144 ngày mới tích góp đủ giá trị một chỉ. Tại DOJI, giá mua vào đạt 141,2 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 144,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng/lượng; mỗi chỉ hiện tương đương 14,42 triệu đồng.

    Khoảng 144 kg cà phê nhân mới bằng giá trị một chỉ, nếu tính giá cà phê tròn 100.000 đồng/kg. Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 141,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; giá bán một chỉ là 14,42 triệu đồng.

    Với gạo tẻ giá 20.000 đồng/kg, một chỉ vàng tương đương khoảng 721 kg gạo. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) mua vào 141,2 triệu đồng/lượng, bán ra 144,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng; một chỉ theo giá bán có giá 14,42 triệu đồng.

    Nếu học phí được tính ở mức 2 triệu đồng/tháng, một chỉ vàng tương đương hơn bảy tháng học. Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá mua vào đạt 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng; giá bán lên 144,8 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng. Mỗi chỉ theo chiều bán có giá 14,48 triệu đồng, cao nhất trong nhóm khảo sát.

    Khoảng 14 đêm nghỉ tại Đà Lạt mới tương đương giá trị một chỉ, với giả định tiền phòng là 1 triệu đồng mỗi đêm. Mi Hồng giữ nguyên giá mua vào 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra 142,8 triệu đồng/lượng. Giá bán một chỉ là 14,28 triệu đồng, thấp hơn mặt bằng phổ biến khoảng 140.000 đồng.

    Giá vàng hôm nay
    		Ngày 17/8/2026
    (Triệu đồng)
    		Diễn biến hôm nay
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vào
    		Bán ra
    		Mua vào
    		Bán ra
    SJC tại Hà Nội
    		141,2144,2
    		+200+200
    Tập đoàn DOJI
    		141,2144,2
    		+200+200
    Mi Hồng
    		141,3142,8
    		--
    PNJ
    		141,2144,2
    		+200+200
    Bảo Tín Minh Châu
    		141,8144,8
    		+1100+400
    Bảo Tín Mạnh Hải141,2144,2
    		+900+900
    Phú Quý141,2144,2
    		+200+200
    1. SJC - Cập nhật: 17/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ140.700.000
    ▲200.000    		143.700.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ141.200.000
    ▲200.000    		144.220.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ141.200.000
    ▲200.000    		144.230.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ140.700.000
    ▲200.000    		143.800.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%137.700.000
    ▲200.000    		142.200.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%133.792.079
    ▲198.020    		140.792.079
    ▲198.020
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%97.010.666
    ▲150.015    		106.810.666
    ▲150.015
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%87.055.670
    ▲136.014    		96.855.670
    ▲136.014
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%77.100.675
    ▲122.013    		86.900.675
    ▲122.013
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%73.260.891
    ▲116.612    		83.060.891
    ▲116.612
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%49.653.330
    ▲83.409    		59.453.330
    ▲83.409
    Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    2. BTMC - Cập nhật: 17/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC141.800.000
    ▲1.100.000    		144.800.000
    ▲400.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9139.500.000
    ▲800.000    		144.500.000
    ▲800.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9139.300.000
    ▲800.000    		144.300.000
    ▲800.000
    Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU141.500.000
    ▲800.000    		145.500.000
    ▲800.000
    Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU141.500.000
    ▲800.000    		145.500.000
    ▲800.000
    Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU141.500.000
    ▲800.000    		145.500.000
    ▲800.000
    Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)134.500.000
    ▲800.000    		0
    ±0
    3. PNJ - Cập nhật: 17/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    TPHCM PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    TPHCM SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Hà Nội PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Đà Nẵng PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Đà Nẵng SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Miền Tây PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Miền Tây SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Tây Nguyên PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Tây Nguyên SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Đông Nam Bộ PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Đông Nam Bộ SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9138.100.000
    ▲600.000    		143.100.000
    ▲600.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999137.960.000
    ▲600.000    		142.960.000
    ▲600.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99135.470.000
    ▲590.000    		141.670.000
    ▲590.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)124.880.000
    ▲550.000    		131.080.000
    ▲550.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)97.430.000
    ▲450.000    		107.330.000
    ▲450.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)87.410.000
    ▲410.000    		97.310.000
    ▲410.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)83.120.000
    ▲390.000    		93.020.000
    ▲390.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)77.390.000
    ▲360.000    		87.290.000
    ▲360.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)73.810.000
    ▲350.000    		83.710.000
    ▲350.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.630.000
    ▲250.000    		59.530.000
    ▲250.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)43.760.000
    ▲220.000    		53.660.000
    ▲220.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)37.750.000
    ▲200.000    		47.650.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920135.760.000
    ▲600.000    		141.960.000
    ▲600.000
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99135.000.000
    ▲200.000    		0
    ±0
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99132.400.000
    ▲200.000    		0
    ±0
    4. Phú Quý - Cập nhật: 17/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Nhẫn tròn Phú Quý 999.9141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Phú quý 1 lượng 99.9141.100.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Vàng trang sức 999.9138.500.000
    ▲500.000    		143.500.000
    ▲500.000
    Vàng trang sức 999138.400.000
    ▲500.000    		143.400.000
    ▲500.000
    Vàng trang sức 99137.115.000
    ▲495.000    		142.065.000
    ▲495.000
    Vàng trang sức 98135.730.000
    ▲490.000    		140.630.000
    ▲490.000
    Vàng 999.9 phi SJC136.000.000
    ▲500.000    		0
    ±0
    5. DOJI - Cập nhật: 17/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội AVPL141.200.000
    ▲700.000    		145.200.000
    ▲700.000
    Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng141.200.000
    ▲700.000    		145.200.000
    ▲700.000
    Hà Nội Nữ trang 99.99139.500.000
    ▲500.000    		144.500.000
    ▲500.000
    Hà Nội Nữ trang 99.9139.000.000
    ▲500.000    		144.000.000
    ▲500.000
    Hà Nội Nữ trang 99138.300.000
    ▲500.000    		143.500.000
    ▲500.000
    6. Mi Hồng - Cập nhật: 17/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC141.300.000
    ±0    		142.800.000
    ±0
    Vàng 99,9%141.300.000
    ±0    		142.800.000
    ±0
    Vàng 9T85 (98,5%)130.500.000
    ▲1.000.000    		132.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 9T8 (98,0%)129.800.000
    ▲1.000.000    		131.800.000
    ▲1.000.000
    Vàng 95 (95,0%)126.000.000
    ▲1.000.000    		0
    ±0
    Vàng V75 (75,0%)96.000.000
    ▲1.000.000    		99.000.000
    ▲1.000.000
    Vàng V68 (68,0%)84.500.000
    ▲1.000.000    		87.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 6T1 (61,0%)81.500.000
    ▲1.000.000    		84.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 14K (58,0%)75.500.000
    ▲1.000.000    		78.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 10K (41,0%)48.500.000
    ▲1.000.000    		51.500.000
    ▲1.000.000

    Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được mua vào với giá 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,5 triệu đồng/lượng.

    Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn 9999 đang được thu mua với giá 136,8 triệu đồng/lượng. Dữ liệu hiện chưa ghi nhận giá bán ra.

    DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 141,2 triệu đồng/lượng mua vào145,2 triệu đồng/lượng bán ra.

    Nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý được mua vào với giá 140,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143,7 triệu đồng/lượng.

    Tại PNJ, giá vàng nhẫn hiện ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào144,1 triệu đồng/lượng bán ra.

    Riêng SJC niêm yết nhẫn 9999 ở mức 140,7 triệu đồng/lượng mua vào143,7 triệu đồng/lượng bán ra.

    Giá vàng thế giới hôm nay 17/8/2026 mở đầu tuần mới ở sát mốc 4.400 USD/ounce

    Tính đến 13h00 ngày 17/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.396,1 USD/ounce, tăng 20,3 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,07 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (141,2-144,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,93 triệu.

    Giá vàng thế giới hôm nay 17 8 2026 mở đầu tuần mới ở sát mốc 4.400 USD ounce
    Giá vàng thế giới hôm nay 17/8/2026 mở đầu tuần mới ở sát mốc 4.400 USD/ounce

    Giá vàng tăng nhẹ trong phiên đầu tuần nhờ đồng USD suy yếu. Một số dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực cũng khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tháng 9.

    Giá vàng giao ngay tăng 0,4%, lên 4.391,07 USD/ounce vào lúc 2h48 GMT. Trước đó, kim loại quý đã chạm mức cao nhất trong hơn hai tháng.

    Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, các số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn lo ngại đang gây sức ép lên đồng USD, qua đó hỗ trợ vàng tiến gần mốc 4.400 USD/ounce. Tuy nhiên, để vượt rõ ràng ngưỡng 4.500 USD, vàng có thể cần thêm lực đẩy từ đồng USD hoặc giá năng lượng hạ nhiệt.

    Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7, còn lạm phát tiêu dùng chỉ tăng nhẹ. Sau các dữ liệu này, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 là 30%, thấp hơn mức 47% một tháng trước.

    Khi lãi suất giảm hoặc không tăng, việc nắm giữ vàng trở nên hấp dẫn hơn vì người mua không phải bỏ lỡ quá nhiều lợi ích từ các tài sản có trả lãi. Giới đầu tư hiện chờ biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, dự kiến công bố vào thứ Tư, để tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ.

    Tình hình Trung Đông cũng tiếp tục được thị trường theo dõi. Các phái viên Mỹ đã gặp đại diện Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza.

    Trên thị trường kim loại quý, giá bạc tăng 1,4%, lên 65,53 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,3%, đạt 1.752,36 USD/ounce; palladium tăng 1,6%, lên 1.333,35 USD/ounce.

    Đọc tiếp

    Giá vàng hôm nay
      x
      x

      Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thương mại - Dịch vụ
        Giá vàng chiều 17/8/2026: Bảng SJC 9999, vàng nhẫn BTMC, SJC, DOJI
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO