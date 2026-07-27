Thương mại - Dịch vụ Giá vàng chiều 27/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999 và giá vàng thế giới ngày đầu tuần Giá vàng chiều 27/7/2026 tiếp tục tăng mạnh, DOJI bán ra 144,2 triệu đồng/lượng, còn vàng thế giới vượt 4.100 USD/ounce.

Giá vàng chiều 27/7/2026 tiếp tục tăng, DOJI bán ra vượt 144 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 15h30 ngày 27/7/2026, giá vàng trong phiên chiều 27/7/2026 tiếp tục đi lên tại hầu hết doanh nghiệp lớn. So với ngày hôm qua, giá vàng miếng tăng từ 1,4 triệu đến 2 triệu đồng/lượng, đưa mức bán ra phổ biến lên 143 triệu đồng/lượng. Riêng DOJI nâng giá bán lên 144,2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, giá mua vào và bán ra cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp thu mua vàng miếng ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng nâng thêm 1,5 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua và bán so với ngày hôm qua. Giá vàng miếng tại doanh nghiệp hiện đạt 139 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương ứng mức chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Đà tăng tại Phú Quý đưa giá vàng lên vùng 139–143 triệu đồng/lượng. Cụ thể, mỗi chiều giao dịch được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Với mức giá hiện tại, người mua phải trả cao hơn giá doanh nghiệp thu mua lại 4 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục điều chỉnh giá vàng miếng theo xu hướng đi lên của thị trường. So với phiên trước, chiều mua vào tăng 1,5 triệu đồng/lượng, đạt 139 triệu đồng/lượng; giá bán ra cũng tăng tương ứng lên 143 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng được áp dụng đồng thời ở cả hai chiều. Doanh nghiệp hiện mua vàng với giá 139 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua và bán giữ nguyên ở mức 4 triệu đồng/lượng.

DOJI ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn nhiều doanh nghiệp khác khi nâng giá mua vào và bán ra cùng 1,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng hiện được thu mua ở mức 140,2 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 144,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giao dịch tại hệ thống này là 4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là doanh nghiệp có giá thu mua cao nhất trong nhóm được cập nhật. Chiều mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng, lên 140,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra hiện ở mức 142 triệu đồng/lượng. Với hai mức giá này, khoảng cách mua – bán thực tế là 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,0 143,0 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 140,2 144,2 +1700 +1700 Mi Hồng 140,5 142,0 +2000 +1000 PNJ Hà Nội 139,0 143,0 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 139,0 143,0 +1500 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 139,0 143,0 +1500 +1500 Phú Quý 139,0 143,0 +1500 +1500

1. SJC - Cập nhật: 27/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138.500.000

▲1500K 142.500.000

▲1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 139.000.000

▲1500K 143.020.000

▲1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139.000.000

▲1500K 143.030.000

▲1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138.500.000

▲1500K 142.600.000

▲1500K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 135.500.000

▲1500K 140.500.000

▲1500K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 132.108.910

▲1485K 139.108.910

▲1485K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 95.735.538

▲1125K 105.535.538

▲1125K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.899.554

▲1020K 95.699.554

▲1020K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.063.571

▲915K 85.863.571

▲915K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 72.269.691

▲874K 82.069.691

▲874K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.944.359

▲625K 58.744.359

▲625K Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K

2. PNJ - Cập nhật: 27/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K TPHCM PNJ 137.600.000

▲1400K 142.600.000

▲1400K TPHCM SJC 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Hà Nội PNJ 137.600.000

▲1400K 142.600.000

▲1400K Đà Nẵng PNJ 137.600.000

▲1400K 142.600.000

▲1400K Đà Nẵng SJC 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Miền Tây PNJ 137.600.000

▲1400K 142.600.000

▲1400K Miền Tây SJC 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Tây Nguyên PNJ 137.600.000

▲1400K 142.600.000

▲1400K Tây Nguyên SJC 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Đông Nam Bộ PNJ 137.600.000

▲1400K 142.600.000

▲1400K Đông Nam Bộ SJC 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 137.600.000

▲1400K 142.600.000

▲1400K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 136.000.000

▲1500K 141.000.000

▲1500K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 135.860.000

▲1500K 140.860.000

▲1500K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 133.390.000

▲1480K 139.590.000

▲1480K Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 122.960.000

▲1380K 129.160.000

▲1380K Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.850.000

▲1120K 105.750.000

▲1120K Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.980.000

▲1020K 95.880.000

▲1020K Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.750.000

▲970K 91.650.000

▲970K Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.110.000

▲910K 86.010.000

▲910K Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.590.000

▲880K 82.490.000

▲880K Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.760.000

▲630K 58.660.000

▲630K Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.980.000

▲570K 52.880.000

▲570K Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.050.000

▲500K 46.950.000

▲500K Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 137.600.000

▲1400K 142.600.000

▲1400K Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 137.600.000

▲1400K 142.600.000

▲1400K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 133.670.000

▲1490K 139.870.000

▲1490K Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 130.500.000

▲3000K 0

- Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 127.950.000

▲2970K 0

-

3. Phú Quý - Cập nhật: 27/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 139.000.000

▲1500K 143.000.000

▲1500K Phú quý 1 lượng 99.9 138.900.000

▲1500K 142.900.000

▲1500K Vàng trang sức 999.9 136.000.000

▲500K 142.000.000

▲1500K Vàng trang sức 999 135.900.000

▲500K 141.900.000

▲1500K Vàng trang sức 99 134.640.000

▲495K 140.580.000

▲1485K Vàng trang sức 98 133.280.000

▲490K 139.160.000

▲1470K Vàng 999.9 phi SJC 131.000.000

▲1000K 0

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4. DOJI - Cập nhật: 27/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 140.200.000

▲1700K 144.200.000

▲1700K Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 140.200.000

▲1700K 144.200.000

▲1700K Hà Nội Nữ trang 99.99 137.500.000

▲1000K 142.500.000

▲1000K Hà Nội Nữ trang 99.9 137.000.000

▲1000K 142.000.000

▲1000K Hà Nội Nữ trang 99 136.300.000

▲1000K 142.000.000

▲1000K

Chiều nay 27/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 được mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện là 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật giá vàng nhẫn ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán tại doanh nghiệp duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang giao dịch trong khoảng 140,2–144,2 triệu đồng/lượng. So với giá thu mua, mức bán ra cao hơn 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật chiều nay. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được doanh nghiệp mua vào với giá 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng, tương ứng mức chênh lệch 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý chiều nay đạt 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn được mua vào với giá 137,6 triệu đồng/lượng và bán ra 142,6 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa giá mua và bán hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều hôm nay 27/7/2026 tăng hơn 1%, đang giao dịch quanh mức 4.100 USD/ounce

Tính đến 15h30 ngày 27/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.102,4 USD/ounce, tăng 46,48 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.309 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (139-143 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,9 triệu.

Giá vàng thế giới chiều hôm nay 27/7/2026 so với 7 ngày qua

Giá vàng tăng hơn 1% trong phiên đầu tuần khi căng thẳng tại Trung Đông tạm thời lắng xuống, kéo giá dầu giảm mạnh. Diễn biến này phần nào làm dịu lo ngại về lạm phát và giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm nâng lãi suất.

Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay có thời điểm tăng 1,3%, lên 4.103,59 USD/ounce vào lúc 7h23 GMT. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,9%, đạt 4.106 USD/ounce.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, vàng đang được hỗ trợ đồng thời bởi đà giảm của giá dầu và sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số USD giảm 0,3%, qua đó giúp kim loại quý trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Giá dầu giảm hơn 6% sau khi xuất hiện tín hiệu Mỹ và Iran có thể tạm ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào nhau. Trước đó, đà tăng của dầu kể từ khi xung đột bùng phát đã làm dấy lên lo ngại lạm phát và thúc đẩy kỳ vọng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất.

Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực, dù hướng đi trong ngắn hạn có thể tiếp tục biến động theo giá dầu và các thông tin địa chính trị.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ diễn ra trong hai ngày 28–29/7. Phần lớn nhà đầu tư dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 74%.

Về kỹ thuật, giá vàng giao ngay có thể kiểm tra lại vùng kháng cự 4.117 USD/ounce sau khi giữ được vùng hỗ trợ quan trọng 4.038 USD/ounce và bật tăng mạnh.