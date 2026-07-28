Thương mại - Dịch vụ Giá vàng chiều 28/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999 và giá vàng thế giới ngày thứ Ba Chốt giá vàng chiều 28/7/2026, DOJI giảm 1,7 triệu đồng/lượng, Mi Hồng bán ra 139,7 triệu đồng, vàng thế giới quanh 4.050 USD/ounce.

Chốt giá vàng chiều 28/7/2026: DOJI giảm 1,7 triệu đồng, Mi Hồng bán ra 139,7 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng chiều ngày thứ Ba (28/7/2026), thị trường vàng trong nước chưa ghi nhận tín hiệu phục hồi sau nhịp giảm từ buổi sáng. Chốt giá vàng chiều nay, phần lớn doanh nghiệp hạ 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, riêng DOJI và Mi Hồng có mức điều chỉnh mạnh hơn.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng miếng chốt cuối ngày ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày hôm qua, cả hai chiều cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, còn khoảng cách mua – bán giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu khép lại phiên giao dịch thứ Ba với giá thu mua vàng miếng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra chốt tại 141,5 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước, duy trì mức chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, đà giảm tiếp tục được giữ nguyên cho đến cuối ngày. Doanh nghiệp chốt giá vàng hôm nay ở mức 137,5–141,5 triệu đồng/lượng, tương ứng chiều mua vào và bán ra. So với ngày hôm qua, giá ở cả hai chiều cùng lùi 1,5 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng kết thúc phiên chiều với mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào hiện chốt ở 137,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dừng tại 141,5 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa hai chiều giao dịch tiếp tục được giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Chốt giá vàng thứ Ba tại Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp mua vào vàng miếng với giá 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,5 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá mới thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán so với ngày hôm qua.

Đáng chú ý, DOJI ghi nhận mức giảm sâu hơn phần lớn doanh nghiệp trên thị trường. Tập đoàn này hạ 1,7 triệu đồng/lượng cho mỗi chiều, đưa giá mua vào xuống 138,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra còn 142,5 triệu đồng/lượng. Dù giảm mạnh, DOJI vẫn chốt mức bán ra cao nhất trong nhóm được khảo sát, với chênh lệch mua – bán là 4 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, hai chiều giao dịch có mức điều chỉnh không đồng đều. Giá mua vào giảm 1,5 triệu đồng/lượng, chốt ở 138 triệu đồng/lượng; chiều bán ra giảm mạnh hơn 1,8 triệu đồng/lượng, xuống còn 139,7 triệu đồng/lượng. Nhờ mức giảm lớn ở chiều bán, khoảng cách mua – bán tại doanh nghiệp này thu hẹp còn 1,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chốt giá vàng cuối ngày 28/7/2026, giá bán ra phổ biến trên thị trường đứng ở mức 141,5 triệu đồng/lượng. DOJI tiếp tục có giá bán cao nhất với 142,5 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng chốt thấp nhất ở mức 139,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 28/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,5 141,5 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 138,5 142,5 -1700 -1700 Mi Hồng 138,0 140,0 -1500 -1500 PNJ Hà Nội 137,5 141,5 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 137,5 141,5 -1500 -1500 Bảo Tín Mạnh Hải 137,5 141,5 -1500 -1500 Phú Quý 137,5 141,5 -1500 -1500

1. SJC - Cập nhật: 28/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.318.796

▼625K 58.118.796

▼625K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.395.104

▼874K 81.195.104

▼874K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.148.479

▼915K 84.948.479

▼915K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.879.452

▼1020K 94.679.452

▼1020K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 94.610.426

▼1125K 104.410.426

▼1125K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 130.623.762

▼1485K 137.623.762

▼1485K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 134.000.000

▼1500K 139.000.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137.000.000

▼1500K 141.100.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137.000.000

▼1500K 141.000.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.500.000

▼1500K 141.530.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.500.000

▼1500K 141.520.000

▼1500K

2. DOJI - Cập nhật: 28/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 138.500.000

▼1700K 142.500.000

▼1700K Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 138.500.000

▼1700K 142.500.000

▼1700K Hà Nội Nữ trang 99 135.300.000

▼1000K 141.000.000

▼1000K Hà Nội Nữ trang 99.9 136.000.000

▼1000K 141.000.000

▼1000K Hà Nội Nữ trang 99.99 136.500.000

▼1000K 141.500.000

▼1000K

3. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 28/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

▼2000K 142.000.000

▼2000K Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

▼2000K 142.000.000

▼2000K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.800.000

±0K 140.800.000

▼2000K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 137.000.000

±0K 141.000.000

▼2000K Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

▼2000K 142.000.000

▼2000K Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 128.300.000

▼1500K 0

±0K

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 28/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Nhẫn tròn 999.9 BTMH 137.600.000

▼1000K 0

±0K Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 138.100.000

▼2000K 0

±0K Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.810.000

▼200K 14.200.000

▼200K Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 138.100.000

▼2000K 142.000.000

▼2000K Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Vàng nguyên liệu 99.9 129.000.000

▲500K 0

±0K Vàng nguyên liệu 999,9 129.500.000

▲500K 0

±0K Vàng trang sức 24K (99.9) 136.900.000

±0K 140.900.000

▼2000K Vàng trang sức 24K (999.9) 137.000.000

±0K 141.000.000

▼2000K Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen 138.100.000

▼2000K 142.000.000

▼2000K

5. Phú Quý - Cập nhật: 28/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Phú quý 1 lượng 99.9 137.400.000

▼1500K 141.400.000

▼1500K Vàng 999.9 phi SJC 130.000.000

▼1000K 0

±0K Vàng miếng SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Vàng trang sức 98 131.810.000

▼1470K 137.690.000

▼1470K Vàng trang sức 99 133.155.000

▼1485K 139.095.000

▼1485K Vàng trang sức 999 134.400.000

▼1500K 140.400.000

▼1500K Vàng trang sức 999.9 134.500.000

▼1500K 140.500.000

▼1500K

6. PNJ - Cập nhật: 28/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 126.460.000

▼1490K 0

±0K Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.000.000

▼1500K 0

±0K Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.720.000

▼330K 46.620.000

▼330K Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.600.000

▼380K 52.500.000

▼380K Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.340.000

▼420K 58.240.000

▼420K Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.000.000

▼590K 81.900.000

▼590K Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.500.000

▼610K 85.400.000

▼610K Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.100.000

▼650K 91.000.000

▼650K Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.300.000

▼680K 95.200.000

▼680K Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.100.000

▼750K 105.000.000

▼750K Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 122.040.000

▼920K 128.240.000

▼920K Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 132.400.000

▼990K 138.600.000

▼990K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 132.680.000

▼990K 138.880.000

▼990K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 134.860.000

▼1000K 139.860.000

▼1000K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 135.000.000

▼1000K 140.000.000

▼1000K Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Hà Nội PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Hà Nội SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Miền Tây PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Miền Tây SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K TPHCM PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K TPHCM SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Tây Nguyên PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Tây Nguyên SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Đà Nẵng PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Đà Nẵng SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K Đông Nam Bộ PNJ 136.200.000

▼1400K 141.200.000

▼1400K Đông Nam Bộ SJC 137.500.000

▼1500K 141.500.000

▼1500K

Chiều ngày 28/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 137,0 triệu đồng/lượng và bán ra 141,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn với giá 137,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào ở mức 138,1 triệu đồng/lượng và bán ra 142,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng đưa giá vàng nhẫn về vùng 136,2–141,2 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn 5 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua lại.

Giá vàng thế giới chiều nay 28/7/2026 vẫn đang ở quanh mức 4.050 USD/ounce

Tính đến 16h00 ngày 28/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.050,7 USD/ounce, giảm 38,08 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.311 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (137,5-141,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,0 triệu.

Biểu đồ diễn biến giá vàng thế giới trong 7 ngày qua

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch thứ Ba do đồng USD mạnh lên, trong lúc thị trường chờ đợi quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Tính đến 7h26 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống còn 4.051,07 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng tới 1% trong phiên thứ Hai. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 của Mỹ cũng mất 0,6%, còn 4.051,60 USD/ounce.

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong một tháng, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

“Giá vàng đang dao động trong biên độ khá hẹp từ 3.950 đến 4.200 USD/ounce. Tôi cho rằng thị trường hiện chỉ đang chờ đợi tín hiệu từ Fed”, ông Ilya Spivak, Giám đốc bộ phận vĩ mô toàn cầu tại mạng lưới nội dung tài chính Tastylive, cho biết.

Fed sẽ kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào thứ Tư. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất hiện ở mức 62%, còn 38% số người tham gia thị trường dự báo cơ quan này sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản. Một tuần trước, tỷ lệ dự báo tăng lãi suất mới chỉ ở mức 16%.

Thị trường cũng đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở mức 81%.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Fed hạ lãi suất, đồng thời cho rằng Mỹ nên là quốc gia có mức lãi suất thấp nhất thế giới.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đang có các cuộc đàm phán “tích cực” với Iran và vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột giữa hai bên. Tuy nhiên, ông cảnh báo các cuộc tấn công có thể được nối lại nếu quá trình đàm phán không mang lại kết quả.

Phía Tehran dường như đã nhanh chóng thử thách khoảng lặng trong chiến dịch quân sự của Mỹ, khi Saudi Arabia, Jordan và Iraq đồng loạt thông báo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm thứ Hai.

Theo ông Spivak, nếu thông điệp từ cuộc họp của Fed không tạo cơ sở cho khả năng tăng lãi suất vào tháng 9, giá vàng có thể phục hồi và vượt mốc 4.200 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,6%, xuống 57,48 USD/ounce. Giá bạch kim mất 0,6%, còn 1.611,48 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,4%, xuống 1.274,10 USD/ounce.