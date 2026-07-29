Thương mại - Dịch vụ Giá vàng chiều 29/7/2026: SJC phục hồi, Mi Hồng tăng tới 800.000 đồng/lượng Giá vàng chiều 29/7/2026 thu hẹp đà giảm, nhiều thương hiệu đi ngang; DOJI bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, Mi Hồng tăng tới 800.000 đồng.

Giá vàng chiều 29/7/2026: Đà giảm thu hẹp, DOJI phục hồi mạnh

Tại SJC, giá vàng miếng được mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng. So với lần cập nhật trước, giá không ghi nhận biến động mới. Biểu đồ giá vàng SJC hôm nay chiều 29/7/2026 Tập đoàn DOJI giữ giá mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 142,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều tiếp tục đi ngang. Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Doanh nghiệp hiện giao dịch ở mức 138,5–140,3 triệu đồng/lượng. PNJ Hà Nội đang mua vào với giá 136,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại đây chưa có thêm thay đổi. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào xuống 137,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra còn 141,1 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng cũng giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Mức giao dịch mới là 137,1–141,1 triệu đồng/lượng. Cuối cùng, Phú Quý hạ 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện mua vào với giá 137,1 triệu đồng/lượng và bán ra 141,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,0 141,0 - - Tập đoàn DOJI 138,5 142,5 - - Mi Hồng 138,5 140,3 +800 +600 PNJ Hà Nội 136,5 141,5 - - Bảo Tín Minh Châu 137,1 141,1 -400 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 137,1 141,1 -400 -400 Phú Quý 137,1 141,1 -400 -400

Chiều ngày 29/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 137,0 triệu đồng/lượng và bán ra 141,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn với giá 137,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào ở mức 138,1 triệu đồng/lượng và bán ra 142,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 137,1 triệu đồng/lượng mua vào và 141,1 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng đưa giá vàng nhẫn về vùng 136,5–141,2 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn 4,7 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua lại.

Giá vàng thế giới hôm nay 29/7/2026 giảm sát về mốc 4.000 USD/ounce

Tính đến 16h00 ngày 29/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.042 USD/ounce, giảm 1,31 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.346 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (137,5-141,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,1 triệu.

Giá vàng nhích lên trong phiên giao dịch ngày thứ Tư nhờ đồng USD suy yếu, khi giới đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lạm phát và lãi suất.

Tính đến 6h56 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.040,63 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 của Mỹ gần như đi ngang ở mức 4.038,90 USD/ounce.

Đồng USD giảm nhẹ, giúp vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho rằng diễn biến của vàng đang phụ thuộc nhiều vào cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ. Giá kim loại quý có thể đảo chiều khỏi xu hướng giảm gần đây nếu Fed đưa ra thông điệp bớt cứng rắn hơn.

Quyết định chính sách của Fed dự kiến được công bố lúc 18h00 GMT, còn phần phát biểu của ông Kevin Warsh diễn ra sau đó 30 phút.

Theo công cụ FedWatch, thị trường đang đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 68%, còn xác suất tăng thêm 25 điểm cơ bản là 32%. Đối với cuộc họp tháng 9, khả năng lãi suất được nâng lên đang được định giá ở mức 77%.

Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng được dự báo giữ nguyên lãi suất tại các cuộc họp lần lượt vào thứ Năm và thứ Sáu. Dù vậy, hai cơ quan này có thể tiếp tục cảnh báo về áp lực lạm phát gia tăng.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý vốn không mang lại lợi suất.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục tạo thêm sự thận trọng trên thị trường. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Washington gọi đây là một cuộc tấn công bất ngờ có chủ đích.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sau đó xác nhận đã phóng tên lửa vào một căn cứ không quân Mỹ và một trung tâm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Jordan.

Giá dầu cũng nhích lên nhờ lượng tồn kho dầu thô của Mỹ suy giảm, qua đó làm gia tăng sự chú ý tới rủi ro lạm phát.

Commerzbank vừa hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống 4.500 USD/ounce. Ngân hàng này đồng thời dự báo giá bạc có thể đạt 67 USD/ounce vào cuối năm.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1,6%, lên 58,08 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,4%, còn 1.598,80 USD/ounce, còn palladium cũng mất 0,4%, xuống 1.264,32 USD/ounce.