Thương mại - Dịch vụ Giá vàng chiều hôm nay 15/7/2026: Chốt giá vàng SJC 9999, giá nhẫn BTMC, BTMC, DOJI phục hồi giữa tuần Giá vàng chiều hôm nay 15/7/2026 tăng tới 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng và vàng nhẫn bán ra cao nhất 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều hôm nay 15/7/2026 tiếp tục phục hồi, nhiều thương hiệu tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 17h00 thứ Tư (15/7/2026), giá vàng chiều hôm nay 15/7/2026 tiếp tục duy trì đà phục hồi sáng nay. So với ngày hôm qua, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra chốt phiên cuối ngày ở mức 148,2–148,5 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng chiều 15/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại Công ty SJC chiều hôm nay 15/7/2026, giá vàng miếng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Sau phiên tăng cuối ngày, giá vàng mua vào chốt ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra chốt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng.

DOJI chiều nay cũng nối dài đà phục hồi với mức tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá mua vào hiện chốt ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chốt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng.

Cùng mức điều chỉnh với SJC và DOJI, PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Đến 17h00, giá vàng miếng tại PNJ chốt phiên cuối ngày ở mức 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, diễn biến tăng giá tiếp tục được duy trì trong phiên chiều 15/7. Doanh nghiệp cộng thêm 1 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua lẫn chiều bán, đưa giá giao dịch lên lần lượt 145,5 triệu đồng/lượng và 148,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán tại BTMH hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Sau thay đổi, giá mua vào cuối phiên chiều nay đạt 143,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cuối ngày lên 148,5 triệu đồng/lượng. Với mức mua thấp hơn đáng kể so với nhóm doanh nghiệp lớn, khoảng cách giữa hai chiều tại BTMC được nới lên 5 triệu đồng/lượng.

Ở Phú Quý, giá vàng cũng tăng đồng đều 1 triệu đồng/lượng trong ngày 15/7. Chiều mua vào hiện dừng ở 145 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 148,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại thương hiệu này đang ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cuối ngày 15/7/2026 ghi nhận mức điều chỉnh khác nhau giữa hai chiều. Giá mua vào tăng 800.000 đồng/lượng, chốt ở mức 146,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tăng nhẹ hơn, thêm 500.000 đồng/lượng, chốt 148 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán theo đó thu hẹp còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 15/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 +1000 +1000 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 +1000 +1000 Mi Hồng 146,5 148,0 +800 +500 PNJ 145,5 148,5 +1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu 143,5 148,5 +1000 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 +1000 +1000 Phú Quý 145,0 148,5 +1000 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 15/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K AVPL/SJC HCM 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K AVPL/SJC ĐN 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K

2. PNJ - Cập nhật: 15/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Hà Nội - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Đà Nẵng - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Miền Tây - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Tây Nguyên - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K

3. AJC - Cập nhật: 15/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Miếng SJC Nghệ An 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Miếng SJC Thái Bình 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 144.000

▲800K 147.500

▲800K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 144.000

▲800K 147.500

▲800K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 144.000

▲800K 147.500

▲800K NL 99.99 130.000

▲1000K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 139.400

▲800K 146.400

▲800K Trang sức 99.99 139.500

▲800K 146.500

▲800K

4. BTMC - Cập nhật: 15/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143.500

▲1000K 148.500

▲1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143.500

▲1000K 148.500

▲1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 143.500

▲1000K 148.500

▲1000K Bản vị vàng BTMC 143.500

▲1000K 148.500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141.500

▲1000K 146.500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 141.300

▲1000K 146.300

▲1000K

5. SJC - Cập nhật: 15/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

▲1000K 148.500

▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 145.500

▲1000K 148.520

▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

▲1000K 148.530

▲1000K

Giá vàng nhẫn chiều hôm nay 15/7/2026: BTMH bán ra cao nhất 148,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn chiều hôm nay 15/7/2026 duy trì ở vùng cao, với giá bán ra tại các doanh nghiệp được khảo sát dao động từ 147,5 đến 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải đang giữ mức bán ra cao nhất, còn Mi Hồng tiếp tục có khoảng cách mua – bán thấp nhất thị trường.

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều tại thương hiệu này hiện ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá mua vàng nhẫn lên mức 145,5 triệu đồng/lượng trong ngày thứ Tư 15/7. Ở chiều bán ra, doanh nghiệp chốt giá 148,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát. Biên độ mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu, khách hàng có thể bán lại với giá 143,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào dành cho người mua vàng tại BTMC hiện là 147,5 triệu đồng/lượng, qua đó tạo mức chênh lệch 4 triệu đồng/lượng giữa hai chiều.

DOJI giao dịch vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào. Giá bán ra được doanh nghiệp giữ tại 147,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá mua 4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn chiều 15/7 đứng ngang mức của DOJI và BTMC. Doanh nghiệp mua vào với giá 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán hiện là 4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng, theo mức cập nhật gần nhất lúc 9h30, vàng nhẫn có giá mua vào 146,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều chỉ ở mức 1,7 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các doanh nghiệp được đề cập.

Giá vàng trang sức chiều hôm nay 15/7/2026

Giá vàng trang sức tại khu vực TP.HCM hiện dao động từ 7.600.000 - 15.100.000 VNĐ/chỉ tùy loại tuổi vàng. Mức giá này có thể chênh lệch nhẹ vài chục đến vài trăm nghìn đồng tùy thuộc vào thương hiệu (như PNJ, Mi Hồng), công chế tác và mẫu mã thiết kế của từng sản phẩm.

Cụ thể, bạn có thể tham khảo bảng giá vàng nữ trang/trang sức phổ biến nhất hôm nay:

Loại Vàng Hàm lượng Giá Mua vào (VNĐ/chỉ) Giá Bán ra (VNĐ/chỉ) Nữ trang 24K 99.99% 14.320.000 - 14.835.000 14.720.000 - 15.185.000 Nữ trang 22K (Vàng 916) 91.6% 12.864.000 13.484.000 Nữ trang 18K (Vàng 750) 75.0% 9.500.000 - 10.470.000 9.800.000 - 11.400.000 Nữ trang 14K (Vàng 585) 58.5% 7.621.000 - 8.040.000 8.611.000 - 8.890.000

Lưu ý: Bảng giá mang tính chất tham khảo cập nhật. Khi mua trang sức, bạn sẽ phải trả thêm chi phí gia công (tiền công), tùy thuộc vào độ tinh xảo của sản phẩm. Bạn nên truy cập hệ thống Biểu đồ Vàng Mi Hồng hoặc tra cứu trực tuyến tại Trang Sức PNJ để có giá niêm yết chính xác nhất tại từng cửa hàng.

Giá vàng thế giới chiều hôm nay 15/7/2026 sắp quay về mức 4.000 USD/ounce, giảm hơn 0,5%

Tính đến 17h00 ngày 15/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.028,8 USD/ounce. Ghi nhận giảm 19,6 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,48 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,5-148,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,02 triệu.

Giá vàng thế giới chiều hôm nay 15/7/2026 sắp quay về mức 4.000 USD/ounce, giảm hơn 0,5%

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau khi tăng hơn 2% ở phiên trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá dầu tiếp tục đi lên, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến triển vọng lãi suất tại Mỹ trở nên khó đoán hơn. Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý này không mang lại lợi tức.

Tính đến 8h05 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 4.025,12 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ cũng mất 1%, lùi về 4.030,40 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên thứ Ba, giá vàng từng tăng mạnh lên 4.100,49 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần. Đà tăng xuất hiện sau khi số liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 6 chậm lại nhiều hơn dự báo.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng chuyển sự chú ý sang diễn biến giá dầu. Trong ngày thứ Tư, dầu thô tăng phiên thứ ba liên tiếp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran. Ông cũng cảnh báo có thể tấn công các nhà máy điện và cầu tại Iran trong tuần tới nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho rằng giới đầu tư đã phần nào bỏ qua dữ liệu CPI vì đây là chỉ báo phản ánh diễn biến đã xảy ra. Việc các tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế đã đẩy giá dầu tăng và tạo sức ép lên giá vàng.

Vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát. Dù vậy, nếu lạm phát tăng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì hoặc nâng lãi suất, sức hấp dẫn của vàng sẽ suy giảm do nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời.

Một số quan chức cấp cao của Fed đánh giá tích cực về số liệu lạm phát tháng 6, nhưng cho biết vẫn cần thêm nhiều báo cáo tương tự trước khi có thể tin rằng áp lực giá đã thực sự hạ nhiệt.

Thị trường hiện chờ báo cáo Chỉ số giá sản xuất của Mỹ được công bố trong ngày. Dữ liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về tình hình lạm phát và hướng điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 vào khoảng 58%, giảm từ mức 76% trước khi báo cáo CPI được công bố. Khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được định giá ở mức khoảng 80%.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 58,18 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,2%, còn 1.628,06 USD/ounce, còn palladium tăng 0,5% lên 1.311,84 USD/ounce.