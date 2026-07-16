Thương mại - Dịch vụ Giá vàng chiều hôm nay 16/7/2026: Chốt giảm từ 300 nghìn đến 700 nghìn đồng/lượng Giá vàng chiều hôm nay 16/7/2026 chốt phiên giảm tại nhiều thương hiệu. Người mua từ hôm qua hiện lỗ khoảng 2,2–4,5 triệu đồng/lượng nếu bán lại.

Giá vàng chiều hôm nay 16/7/2026: Chốt phiên, người mua hôm qua lỗ tới 4,5 triệu đồng/lượng

Cập nhật cuối ngày thứ Năm (16/7/2026), giá vàng miếng không thay đổi thêm so với buổi sáng và buổi trưa. Giá mua vào chốt trong khoảng 144–145,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dao động 147,5–148,5 triệu đồng/lượng.

So với ngày hôm qua, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giữ nguyên mức 145,5–148,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này đã xuất hiện từ phiên sáng 16/7, khi giá 1 chỉ vàng thấp nhất còn 14,75 triệu đồng.

Mi Hồng giảm mạnh nhất, với chiều mua vào hạ 700.000 đồng/lượng và chiều bán ra giảm 500.000 đồng/lượng, xuống 145,8–147,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu chốt ở mức 144–148,2 triệu đồng/lượng; chiều mua tăng 500.000 đồng nhưng chiều bán giảm 300.000 đồng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI có giá bán ra cao nhất là 148,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng bán thấp nhất ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 1 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua lại, Mi Hồng trả cao nhất 145,8 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu thấp nhất với 144 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng SJC hôm nay chốt ở mức 145,2–148,2 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng theo giá bán ra hôm qua và bán lại theo giá mua vào cuối hôm nay, khách hàng đang lỗ khoảng 2,2–4,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng ghi nhận mức lỗ thấp nhất, còn Bảo Tín Minh Châu có khoản lỗ cao nhất trong nhóm khảo sát. Ở mốc dài hơn, giá vàng hiện đã giảm gần 40 triệu đồng/lượng sau hơn 4 tháng.

Giá vàng hôm nay Ngày 16/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,2 148,2 -300 -300 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 - - Mi Hồng 145,8 147,5 -700 -500 PNJ 145,2 148,2 -300 -300 Bảo Tín Minh Châu 144,0 148,2 +500 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 145,2 148,2 -300 -300 Phú Quý 144,7 148,2 -300 -300

1. DOJI - Cập nhật: 16/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.500

- 148.500

- AVPL/SJC HCM 145.500

- 148.500

- AVPL/SJC ĐN 145.500

- 148.500

-

2. PNJ - Cập nhật: 16/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Hà Nội - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Đà Nẵng - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Miền Tây - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Tây Nguyên - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Đông Nam Bộ - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K

3. AJC - Cập nhật: 16/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.200

▼300K 148.200

▼300K Miếng SJC Nghệ An 145.200

▼300K 148.200

▼300K Miếng SJC Thái Bình 145.200

▼300K 148.200

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.700

▼300K 147.200

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.700

▼300K 147.200

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.700

▼300K 147.200

▼300K NL 99.99 130.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 139.100

▼300K 146.100

▼300K Trang sức 99.99 139.200

▼300K 146.200

▼300K

4. BTMC - Cập nhật: 16/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Bản vị vàng BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 144.000

▲500K 148.200

▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 999 144.000

▲500K 148.200

▼300K

5. SJC - Cập nhật: 16/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.200

▼300K 148.200

▼300K Vàng SJC 5 chỉ 145.200

▼300K 148.220

▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.200

▼300K 148.230

▼300K

Giá vàng nhẫn chiều nay 16/7/2026 chốt giá bán ra giao động quanh mức 147,7 - 148,2 triệu đồng/lượng

Tại Công ty SJC lúc 15h30, giá vàng nhẫn 9999 hôm nay chốt phiên giao dịch cuối ngày 16/7 ở mức 144,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn cuối phiên chiều 16/7/2026 hiện ở mức 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long đang ghi nhận giá mua vào chốt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra chốt ở mức 147,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 chiều 16/7/2026 hiện có giá mua vào ở 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn trưa 15/7/2026 được giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn theo mức cập nhật gần nhất đang ở mức 145,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều chỉ là 1,7 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các thương hiệu được đề cập.

Giá vàng trang sức chiều nay 16/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện đang dao động quanh mức 14,20 triệu - 14,60 triệu VNĐ/chỉ (mua vào - bán ra) cho loại nữ trang 9999. Đối với vàng tây 18K (750), giá mua vào khoảng 9,9 triệu và bán ra là 10,9 triệu VNĐ/chỉ. Mức giá cụ thể sẽ có sự chênh lệch tùy theo thương hiệu và từng loại sản phẩm.

Dưới đây là bảng giá tham khảo các loại vàng nữ trang/vàng nguyên liệu phổ biến trên thị trường:

Vàng nữ trang 9999: Mua vào 14,20 triệu VNĐ/chỉ, Bán ra 14,60 triệu VNĐ/chỉ.

Mua vào 14,20 triệu VNĐ/chỉ, Bán ra 14,60 triệu VNĐ/chỉ. Vàng 22K (916): Mua vào 12,75 triệu VNĐ/chỉ, Bán ra 13,37 triệu VNĐ/chỉ.

Mua vào 12,75 triệu VNĐ/chỉ, Bán ra 13,37 triệu VNĐ/chỉ. Vàng 18K (750): Mua vào 9,96 triệu VNĐ/chỉ, Bán ra 10,95 triệu VNĐ/chỉ.

Mua vào 9,96 triệu VNĐ/chỉ, Bán ra 10,95 triệu VNĐ/chỉ. Vàng 14K (585): Mua vào 7,49 triệu VNĐ/chỉ, Bán ra 8,48 triệu VNĐ/chỉ.

Giá vàng thế giới chiều nay vẫn tiếp tục giao động quanh mức 4.000 USD/ounce, hiện đang giảm tới 0,7%

Tính đến 15h30 ngày 16/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.030,4 USD/ounce, giảm 28,8 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,53 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,2-148,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,67 triệu.

Giá vàng thế giới chiều nay vẫn tiếp tục giao động quanh mức 4.000 USD/ounce, hiện đang giảm tới 0,7%

Giá vàng giảm trong phiên thứ Năm khi xung đột tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trong năm nay.

Tính đến 7h29 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,9%, xuống 4.024,60 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 của Mỹ cũng mất 0,6%, còn 4.029,50 USD/ounce.

Theo ông Jigar Trivedi, chuyên gia phân tích cấp cao tại IndusInd Securities, số liệu lạm phát tháng 6 chưa phản ánh tác động từ đợt căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran. Thỏa thuận hòa bình tạm thời đạt được vào tháng trước hiện gần như đã đổ vỡ.

Mỹ đã tiến hành hai đợt tấn công nhằm vào hệ thống phòng thủ ven biển và các địa điểm tên lửa của Iran, sau khi tái áp đặt phong tỏa đường biển đối với các cảng của nước này. Iran sau đó đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại một số quốc gia láng giềng.

Giá dầu đã tăng khoảng 11% từ đầu tuần, làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng sẽ đẩy lạm phát tăng trở lại. Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lại kém hấp dẫn khi lãi suất duy trì ở mức cao vì kim loại quý không mang lại lợi suất.

Lạm phát tiêu dùng và sản xuất của Mỹ đã hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá năng lượng giảm. Tuy nhiên, diễn biến này vẫn chưa đủ để thị trường loại trừ khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay.

Các nhà giao dịch hiện đánh giá khoảng 73% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Thống đốc Fed Lisa Cook cho biết bà sẵn sàng hành động nếu lạm phát không sớm giảm, còn Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định quyết tâm đưa lạm phát đi xuống.

Nhà đầu tư đang chờ thêm phát biểu từ Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan và Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson để tìm tín hiệu mới về chính sách tiền tệ.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 1,7%, xuống 56,78 USD/ounce. Giá bạch kim mất 1,3%, còn 1.652,50 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,4%, xuống 1.296,29 USD/ounce.