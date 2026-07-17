Thương mại - Dịch vụ Giá vàng chiều nay 17/7/2026: Giá bán lại dao động 142,3–144,1 triệu đồng/lượng Giá vàng chiều nay 17/7/2026 giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng; người bán tại Mi Hồng nhận mức cao nhất 144,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 17h00 thứ Sáu (17/7/2026), thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm trong ngày thứ hai liên tiếp. So với cùng thời điểm hôm qua, giá tại nhiều doanh nghiệp mất từ 1,5 triệu đến 1,7 triệu đồng/lượng, đưa mức bán phổ biến về 146,6 triệu đồng/lượng.

Bán một lượng vàng chiều nay ở đâu được giá cao nhất?

Người đang sở hữu vàng có thể bán lại tại Công ty SJC với giá 143,6 triệu đồng/lượng. Nếu muốn mua vàng tại đây, khách hàng phải trả 146,6 triệu đồng/lượng. Cả số tiền người bán nhận được và mức giá người mua phải trả đều thấp hơn hôm qua 1,6 triệu đồng/lượng, chênh nhau 3 triệu đồng.

Tại DOJI, khách hàng bán một lượng vàng sẽ nhận về 143,6 triệu đồng. Người mua mới cần chi 146,6 triệu đồng/lượng, tương đương 14,66 triệu đồng cho một chỉ. Hai mức giá cùng giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

PNJ cũng trả 143,6 triệu đồng cho khách bán một lượng vàng. Ở chiều giao dịch còn lại, người mua phải thanh toán 146,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa số tiền bán lại và giá mua mới là 3 triệu đồng/lượng.

Khách hàng bán vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải nhận được 143,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn hôm qua 1,6 triệu đồng. Nếu mua vàng tại thương hiệu này, số tiền phải trả là 146,6 triệu đồng/lượng, cũng giảm tương ứng 1,6 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu trả 142,3 triệu đồng cho mỗi lượng vàng khách hàng bán lại, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Người mua vàng tại đây phải chi 146,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá bán lại và giá mua mới lên tới 4,3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, người sở hữu vàng có thể bán một lượng và nhận về 143 triệu đồng. Nếu mua cùng khối lượng, khách hàng phải trả 146,6 triệu đồng. So với hôm qua, số tiền nhận được khi bán giảm 1,7 triệu đồng, còn mức phải trả khi mua giảm 1,6 triệu đồng.

Mi Hồng là nơi trả giá cao nhất cho người bán vàng. Khách hàng bán một lượng tại đây nhận được 144,1 triệu đồng, còn người mua phải thanh toán 145,6 triệu đồng. Khoảng cách chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Như vậy, cùng bán một lượng vàng chiều 17/7, khách hàng tại Mi Hồng nhận được nhiều hơn Bảo Tín Minh Châu 1,8 triệu đồng. Nếu tính theo một chỉ, mức chênh lệch tương ứng 180.000 đồng.

Lưu ý: Với số liệu mới bạn cung cấp, chênh lệch tại Bảo Tín Minh Châu là 4,3 triệu đồng/lượng, không phải 2,4 triệu đồng. Mi Hồng và Bảo Tín Minh Châu chênh 1,8 triệu đồng/lượng, không phải 1,7 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay chiều 17/7/2026 tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC, Phú Quý và Mi Hồng

Giá vàng hôm nay Ngày 17/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,6 146,6 -1600 -1600 Tập đoàn DOJI 143,6 146,6 -1600 -1600 Mi Hồng 144,1 145,6 -1600 -1600 PNJ 143,6 146,6 -1600 -1600 Bảo Tín Minh Châu 142,3 146,6 -1700 -1600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,6 146,6 -1600 -1600 Phú Quý 143,0 146,6 -1700 -1600

1. DOJI - Cập nhật: 17/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K AVPL/SJC HCM 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K AVPL/SJC ĐN 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K

2. PNJ - Cập nhật: 17/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K Hà Nội - PNJ 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K Đà Nẵng - PNJ 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K Miền Tây - PNJ 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K Tây Nguyên - PNJ 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K Đông Nam Bộ - PNJ 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K

3. AJC - Cập nhật: 17/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K Miếng SJC Nghệ An 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K Miếng SJC Thái Bình 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 142.500

▼1200K 146.000

▼1200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 142.500

▼1200K 146.000

▼1200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 142.500

▼1200K 146.000

▼1200K NL 99.99 130.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 137.900

▼1200K 144.900

▼1200K Trang sức 99.99 138.000

▼1200K 145.000

▼1200K

4. BTMC - Cập nhật: 17/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.300

▼1700K 146.600

▼1600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.300

▼1700K 146.600

▼1600K Nhẫn tròn trơn BTMC 142.300

▼1700K 146.600

▼1600K Bản vị vàng BTMC 142.300

▼1700K 146.600

▼1600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140.300

▼1700K 145.300

▼1600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.100

▼1700K 145.100

▼1600K

5. SJC - Cập nhật: 17/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600

▼1600K 146.600

▼1600K Vàng SJC 5 chỉ 143.600

▼1600K 146.620

▼1600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.600

▼1600K 146.630

▼1600K

Giá vàng nhẫn chiều nay 17/7/2026: Bảo Tín Mạnh Hải bán một chỉ cao nhất

Giá vàng nhẫn chiều nay 17/7/2026 có mức khách hàng bán lại dao động từ 141,5–144,1 triệu đồng/lượng. Nếu mua vào, người dân phải trả từ 145,5 triệu đến 146,6 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, khách hàng bán một lượng vàng nhẫn sẽ nhận được 143,6 triệu đồng. Nếu mua tại đây, mức phải trả là 146,6 triệu đồng/lượng, tương đương 14,66 triệu đồng/chỉ, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Với nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI, người sở hữu vàng có thể bán lại với giá 142,5 triệu đồng/lượng. Khách mua mới phải chi 146,5 triệu đồng/lượng, tương ứng 14,65 triệu đồng/chỉ.

Bảo Tín Minh Châu trả 142,3 triệu đồng cho mỗi lượng Vàng Rồng Thăng Long khách hàng bán lại. Nếu mua một lượng tại đây, số tiền cần thanh toán là 146,3 triệu đồng; tính theo một chỉ là 14,63 triệu đồng.

Công ty SJC đang trả 142,1 triệu đồng cho khách bán một lượng nhẫn 9999. Ở chiều giao dịch còn lại, người mua phải chi 145,6 triệu đồng/lượng, tương đương 14,56 triệu đồng/chỉ.

PNJ có mức giá thấp nhất ở cả hai chiều. Khách hàng bán một lượng vàng nhẫn nhận được 141,5 triệu đồng, còn nếu mua phải trả 145,5 triệu đồng/lượng, tương ứng 14,55 triệu đồng/chỉ.

Mi Hồng là nơi trả giá cao nhất cho người bán vàng nhẫn. Khách hàng bán một lượng tại đây nhận được 144,1 triệu đồng, tương đương 14,41 triệu đồng/chỉ. Nếu mua mới, mức giá phải trả là 145,6 triệu đồng/lượng, tương ứng 14,56 triệu đồng/chỉ.

Như vậy, giá mua một chỉ vàng nhẫn cao nhất là 14,66 triệu đồng tại Bảo Tín Mạnh Hải, còn thấp nhất là 14,55 triệu đồng tại PNJ, chênh lệch 110.000 đồng. Với người bán vàng, Mi Hồng trả cao nhất ở mức 14,41 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng thế giới chiều nay 17/7/2026 đang phục hồi về sát mốc 4.000 USD/ounce, tăng tới 0,5%

Tính đến 17h00 ngày 17/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 3.995,4 USD/ounce, tăng 19,6 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.440 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,6-146,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,2 triệu.

Giá vàng thế giới chiều nay 17/7/2026 đang phục hồi về sát mốc 4.000 USD ounce, tăng tới 0,5%

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên thứ Sáu nhưng vẫn hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong sáu tuần. Xung đột Mỹ – Iran leo thang đã đẩy giá dầu lên cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng Mỹ tiếp tục nâng lãi suất.

Tính đến 7h58 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,6%, đạt 3.993,22 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý có lúc rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Hợp đồng vàng Mỹ giao tháng 8 tăng 0,1%, lên 3.996,90 USD/ounce.

Tính từ đầu tuần, giá vàng đã giảm khoảng 3%, đánh dấu mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ ngày 1/6. Số liệu lạm phát Mỹ tháng 6 hạ nhiệt đã hỗ trợ giá vàng, nhưng tác động này không đủ bù đắp sức ép từ căng thẳng tại Trung Đông.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, việc vàng rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce đã thu hút một bộ phận nhà đầu tư mua vào ở vùng giá thấp. Nhờ đó, giá vàng có dấu hiệu phục hồi trong phiên.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Nguy cơ lạm phát tăng trở lại cùng đà đi lên của lợi suất trái phiếu Mỹ đang hạn chế khả năng phục hồi của kim loại quý.

Giá dầu đã tăng khoảng 12% trong tuần do lo ngại xung đột Mỹ – Iran có thể ảnh hưởng đến nguồn cung. Dầu đắt hơn có nguy cơ đẩy giá hàng hóa tăng và khiến lạm phát quay trở lại, qua đó làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất.

Vàng không mang lại tiền lãi nên thường kém hấp dẫn khi lãi suất ở mức cao. Nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang những tài sản có khả năng tạo lợi nhuận tốt hơn.

Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan đã công khai ủng hộ việc nâng lãi suất. Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cũng để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm cải thiện. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 12 ở mức 73%.

Tại châu Á, các đại lý ở Ấn Độ phải giảm giá vàng so với thị trường quốc tế với mức chênh lớn nhất trong một tháng. Nhiều người mua vẫn đứng ngoài vì kỳ vọng giá còn giảm. Tại Trung Quốc, mức giá cộng thêm gần như ổn định.

Các kim loại quý khác đồng loạt đi xuống. Giá bạc giảm 0,1% còn 55,45 USD/ounce, bạch kim mất 1,9% xuống 1.586,63 USD/ounce và palladium giảm 1% còn 1.237,47 USD/ounce. Cả ba mặt hàng đều hướng tới một tuần giảm giá.