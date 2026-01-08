Giá vàng hôm nay 01/08/2026: SJC 137 - 141 triệu đồng/lượng, giảm Giá vàng SJC lúc 16:43 ngày 01/08/2026: giá mua 137.000.000 đồng, bán 141.000.000 đồng/lượng, cùng giảm 900.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 16:43)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:43: SJC giảm 900.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 137 triệu, bán 141 triệu đồng/lượng.

15:13: SJC giảm 900.000 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống 137 triệu và 141 triệu đồng/lượng.

13:43: SJC giảm 900.000 đồng ở cả giá mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 137 triệu và 141 triệu đồng/lượng.

12:13: SJC giảm 900.000 đồng/lượng cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 137 triệu, bán 141 triệu đồng/lượng.

10:43: SJC giảm 900.000 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống lần lượt 137.000.000 và 141.000.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

Cập nhật lúc 09:23 sáng 01/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức giảm phổ biến 900.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Riêng PNJ giảm 900.000 đồng ở chiều mua và 800.000 đồng ở chiều bán, còn BTMC VRTL giữ nguyên giá.

Giá mua hôm nay dao động từ 136.000.000 đến 138.700.000 đồng, trong khi giá bán nằm trong khoảng 141.000.000–142.700.000 đồng theo từng thương hiệu trong bảng dữ liệu.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:23 sáng

SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC : mua 137.000.000 đồng, bán 141.000.000 đồng; cùng giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

: mua 137.000.000 đồng, bán 141.000.000 đồng; cùng giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. BTMH : mua 137.600.000 đồng, bán 141.600.000 đồng; cùng giảm 900.000 đồng.

: mua 137.600.000 đồng, bán 141.600.000 đồng; cùng giảm 900.000 đồng. BTMC VRTL : mua 138.700.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua.

: mua 138.700.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 136.000.000 đồng, giảm 900.000 đồng; bán 141.000.000 đồng, giảm 800.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay Thay đổi mua Thay đổi bán SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng Giảm 900.000 đồng Giảm 900.000 đồng DOJI HN 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng Giảm 900.000 đồng Giảm 900.000 đồng DOJI SG 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng Giảm 900.000 đồng Giảm 900.000 đồng BTMH 137.600.000 đồng 141.600.000 đồng Giảm 900.000 đồng Giảm 900.000 đồng BTMC VRTL 138.700.000 đồng 142.700.000 đồng Đi ngang Đi ngang BTMC SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng Giảm 900.000 đồng Giảm 900.000 đồng Phú Qúy SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng Giảm 900.000 đồng Giảm 900.000 đồng PNJ TP.HCM 136.000.000 đồng 141.000.000 đồng Giảm 900.000 đồng Giảm 800.000 đồng PNJ Hà Nội 136.000.000 đồng 141.000.000 đồng Giảm 900.000 đồng Giảm 800.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.