Giá vàng hôm nay 02/08/2026: SJC 137 - 141 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng SJC lúc 12:13 ngày 02/08/2026: mua vào 137.000.000 đồng, bán ra 141.000.000 đồng/lượng, đi ngang, không đổi so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:13)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:13: 12:13 ngày 02/08/2026, giá SJC mua 137.000.000 đồng/lượng và bán 141.000.000 đồng/lượng, đều đi ngang, không đổi so với lần cập nhật trước.

10:43: Lúc 10:43, giá SJC mua 137.000.000 đồng/lượng, bán 141.000.000 đồng/lượng, đi ngang, không thay đổi so với lần cập nhật trước trong ngày.

Cập nhật lúc 09:21 sáng 02/08/2026, giá vàng hôm nay tại 9 thương hiệu đều đi ngang so với hôm qua. Giá mua dao động từ 136.000.000 đến 138.300.000 đồng, trong khi giá bán nằm trong khoảng 141.000.000 đến 142.300.000 đồng.

Đáng chú ý, BTMC VRTL có giá mua 138.300.000 đồng và giá bán 142.300.000 đồng. Tất cả mức chênh lệch mua và bán so với hôm qua đều là 0 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:21 sáng

BTMC VRTL : mua 138.300.000 đồng, không đổi; bán 142.300.000 đồng, không đổi.

: mua 138.300.000 đồng, không đổi; bán 142.300.000 đồng, không đổi. BTMH : mua 137.200.000 đồng, không đổi; bán 141.200.000 đồng, không đổi.

: mua 137.200.000 đồng, không đổi; bán 141.200.000 đồng, không đổi. SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC : cùng mua 137.000.000 đồng và bán 141.000.000 đồng, không đổi so với hôm qua.

: cùng mua 137.000.000 đồng và bán 141.000.000 đồng, không đổi so với hôm qua. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.000.000 đồng và bán 141.000.000 đồng, không đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI HN 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI SG 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMH 137.200.000 đồng 141.200.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC VRTL 138.300.000 đồng 142.300.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng Phú Qúy SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ TP.HCM 136.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ Hà Nội 136.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.