Giá vàng hôm nay 08/08/2026: SJC tăng lên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng Cập nhật giá vàng ngày 08/08/2026: Vàng SJC tăng 1.800.000 đồng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng chiều mua - bán. (Cập nhật lúc 16:50)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:50: Giá vàng SJC lúc 16:50 ngày 08/08/2026 tăng 1.800.000 đồng, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.

15:20: Chiều 08/08/2026, giá vàng SJC tăng 1.800.000 đồng/lượng so với mốc trước, niêm yết ở mức 141,000 - 144,000 triệu đồng/lượng.

13:50: Giá vàng SJC lúc 13:50 ngày 08/08/2026 tăng 1.800.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, lên mức 141 - 144 triệu đồng/lượng.

12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 08/08/2026 tăng 1.800.000 đồng, niêm yết ở mức 141.000.000 - 144.000.000 đồng/lượng.

10:50: Giá vàng SJC tăng 1.800.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,000 - 144,000 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:24 sáng ngày 08/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng ở hầu hết thương hiệu so với hôm qua. Mức điều chỉnh tăng dao động từ 900.000 đến 1.800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra tại nhiều hệ thống lớn.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:24

SJC, DOJI, BTMC SJC, Phú Quý SJC : Giá mua vào đạt 141.000.000 đồng/lượng (+1.800.000 đồng), giá bán ra đạt 144.000.000 đồng/lượng (+1.800.000 đồng).

: Giá mua vào đạt 141.000.000 đồng/lượng (+1.800.000 đồng), giá bán ra đạt 144.000.000 đồng/lượng (+1.800.000 đồng). BTMC VRTL : Giá mua vào đạt 141.500.000 đồng/lượng (+900.000 đồng), giá bán ra đạt 145.500.000 đồng/lượng (+900.000 đồng).

: Giá mua vào đạt 141.500.000 đồng/lượng (+900.000 đồng), giá bán ra đạt 145.500.000 đồng/lượng (+900.000 đồng). PNJ (TP.HCM và Hà Nội) : Giá mua vào đạt 140.000.000 đồng/lượng (+1.500.000 đồng), giá bán ra đạt 143.900.000 đồng/lượng (+1.700.000 đồng).

: Giá mua vào đạt 140.000.000 đồng/lượng (+1.500.000 đồng), giá bán ra đạt 143.900.000 đồng/lượng (+1.700.000 đồng). BTMH: Giá mua vào giữ ở mức 141.200.000 đồng/lượng (không đổi), giá bán ra giữ ở mức 145.200.000 đồng/lượng (không đổi).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 141.000.000 144.000.000 +1.800.000 +1.800.000 DOJI HN 141.000.000 144.000.000 +1.800.000 +1.800.000 DOJI SG 141.000.000 144.000.000 +1.800.000 +1.800.000 BTMH 141.200.000 145.200.000 0 0 BTMC VRTL 141.500.000 145.500.000 +900.000 +900.000 BTMC SJC 141.000.000 144.000.000 +1.800.000 +1.800.000 Phú Qúy SJC 141.000.000 144.000.000 +1.800.000 +1.800.000 PNJ TP.HCM 140.000.000 143.900.000 +1.500.000 +1.700.000 PNJ Hà Nội 140.000.000 143.900.000 +1.500.000 +1.700.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.