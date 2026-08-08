Giá vàng hôm nay 08/08/2026: SJC tăng lên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng
Cập nhật giá vàng ngày 08/08/2026: Vàng SJC tăng 1.800.000 đồng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng chiều mua - bán. (Cập nhật lúc 16:50)
Diễn biến giá vàng trong ngày
16:50: Giá vàng SJC lúc 16:50 ngày 08/08/2026 tăng 1.800.000 đồng, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.
15:20: Chiều 08/08/2026, giá vàng SJC tăng 1.800.000 đồng/lượng so với mốc trước, niêm yết ở mức 141,000 - 144,000 triệu đồng/lượng.
13:50: Giá vàng SJC lúc 13:50 ngày 08/08/2026 tăng 1.800.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, lên mức 141 - 144 triệu đồng/lượng.
12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 08/08/2026 tăng 1.800.000 đồng, niêm yết ở mức 141.000.000 - 144.000.000 đồng/lượng.
10:50: Giá vàng SJC tăng 1.800.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,000 - 144,000 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:24 sáng ngày 08/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng ở hầu hết thương hiệu so với hôm qua. Mức điều chỉnh tăng dao động từ 900.000 đến 1.800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra tại nhiều hệ thống lớn.
Điểm nhanh lúc 09:24
- SJC, DOJI, BTMC SJC, Phú Quý SJC: Giá mua vào đạt 141.000.000 đồng/lượng (+1.800.000 đồng), giá bán ra đạt 144.000.000 đồng/lượng (+1.800.000 đồng).
- BTMC VRTL: Giá mua vào đạt 141.500.000 đồng/lượng (+900.000 đồng), giá bán ra đạt 145.500.000 đồng/lượng (+900.000 đồng).
- PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Giá mua vào đạt 140.000.000 đồng/lượng (+1.500.000 đồng), giá bán ra đạt 143.900.000 đồng/lượng (+1.700.000 đồng).
- BTMH: Giá mua vào giữ ở mức 141.200.000 đồng/lượng (không đổi), giá bán ra giữ ở mức 145.200.000 đồng/lượng (không đổi).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|141.000.000
|144.000.000
|+1.800.000
|+1.800.000
|DOJI HN
|141.000.000
|144.000.000
|+1.800.000
|+1.800.000
|DOJI SG
|141.000.000
|144.000.000
|+1.800.000
|+1.800.000
|BTMH
|141.200.000
|145.200.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|141.500.000
|145.500.000
|+900.000
|+900.000
|BTMC SJC
|141.000.000
|144.000.000
|+1.800.000
|+1.800.000
|Phú Qúy SJC
|141.000.000
|144.000.000
|+1.800.000
|+1.800.000
|PNJ TP.HCM
|140.000.000
|143.900.000
|+1.500.000
|+1.700.000
|PNJ Hà Nội
|140.000.000
|143.900.000
|+1.500.000
|+1.700.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.