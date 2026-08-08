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    Giá vàng hôm nay 08/08/2026: SJC tăng lên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng

    Đại Ngàn08/08/2026 16:50

    Cập nhật giá vàng ngày 08/08/2026: Vàng SJC tăng 1.800.000 đồng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng chiều mua - bán. (Cập nhật lúc 16:50)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:50: Giá vàng SJC lúc 16:50 ngày 08/08/2026 tăng 1.800.000 đồng, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.

    15:20: Chiều 08/08/2026, giá vàng SJC tăng 1.800.000 đồng/lượng so với mốc trước, niêm yết ở mức 141,000 - 144,000 triệu đồng/lượng.

    13:50: Giá vàng SJC lúc 13:50 ngày 08/08/2026 tăng 1.800.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, lên mức 141 - 144 triệu đồng/lượng.

    12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 08/08/2026 tăng 1.800.000 đồng, niêm yết ở mức 141.000.000 - 144.000.000 đồng/lượng.

    10:50: Giá vàng SJC tăng 1.800.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,000 - 144,000 triệu đồng/lượng.

    Cập nhật lúc 09:24 sáng ngày 08/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng ở hầu hết thương hiệu so với hôm qua. Mức điều chỉnh tăng dao động từ 900.000 đến 1.800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra tại nhiều hệ thống lớn.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:24

    • SJC, DOJI, BTMC SJC, Phú Quý SJC: Giá mua vào đạt 141.000.000 đồng/lượng (+1.800.000 đồng), giá bán ra đạt 144.000.000 đồng/lượng (+1.800.000 đồng).
    • BTMC VRTL: Giá mua vào đạt 141.500.000 đồng/lượng (+900.000 đồng), giá bán ra đạt 145.500.000 đồng/lượng (+900.000 đồng).
    • PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Giá mua vào đạt 140.000.000 đồng/lượng (+1.500.000 đồng), giá bán ra đạt 143.900.000 đồng/lượng (+1.700.000 đồng).
    • BTMH: Giá mua vào giữ ở mức 141.200.000 đồng/lượng (không đổi), giá bán ra giữ ở mức 145.200.000 đồng/lượng (không đổi).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC141.000.000144.000.000+1.800.000+1.800.000
    DOJI HN141.000.000144.000.000+1.800.000+1.800.000
    DOJI SG141.000.000144.000.000+1.800.000+1.800.000
    BTMH141.200.000145.200.00000
    BTMC VRTL141.500.000145.500.000+900.000+900.000
    BTMC SJC141.000.000144.000.000+1.800.000+1.800.000
    Phú Qúy SJC141.000.000144.000.000+1.800.000+1.800.000
    PNJ TP.HCM140.000.000143.900.000+1.500.000+1.700.000
    PNJ Hà Nội140.000.000143.900.000+1.500.000+1.700.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 08/08/2026: SJC tăng lên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng
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