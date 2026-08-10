Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 10/8/2026: Giảm tới 1 triệu đồng, bán 1 chỉ lúc này được bao nhiêu tiền? Giá vàng hôm nay 10/8 giảm từ 500.000 đến 1 triệu đồng/lượng; bán 1 chỉ thu 14,05 triệu đồng, thấp hơn hôm qua 50.000 đồng.

Giá vàng hôm nay 10/8: Đồng loạt "bốc hơi" 500 nghìn đồng, cầm 1 chỉ vàng bán ngay lúc này lãi bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay (10/8/2026) mở đầu tuần mới bằng một phiên giảm trên diện rộng, các doanh nghiệp lớn trong nước đồng loạt hạ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Mua 1 chỉ vàng lúc này phải chi 14,35 triệu đồng, trong khi người cầm vàng bán ra hôm nay thu về ít hơn hôm qua 50 nghìn đồng/chỉ.

Tại SJC, giá vàng miếng niêm yết 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Mua 1 chỉ hôm nay hết 14,35 triệu đồng; bán 1 chỉ thu về 14,05 triệu đồng, tức hụt 50 nghìn đồng so với hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Hải (BTMH), giá cũng đứng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng hai chiều. Theo đó, mua 1 chỉ hết 14,35 triệu đồng, bán 1 chỉ được 14,05 triệu đồng, thấp hơn hôm qua 50 nghìn đồng/chỉ.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng giao dịch 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng. Mua 1 chỉ tốn 14,35 triệu đồng; bán ra 1 chỉ nhận 14,05 triệu đồng, kém hôm qua 50 nghìn đồng.

Tại DOJI, giá niêm yết 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng cả hai chiều. Người mua 1 chỉ chi 14,35 triệu đồng, người bán 1 chỉ nhận về 14,05 triệu đồng, mất thêm 50 nghìn đồng so với hôm qua.

Tại Phú Quý, vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng. Mua 1 chỉ phải bỏ ra 14,35 triệu đồng; bán 1 chỉ thu 14,05 triệu đồng, ít hơn hôm qua 50 nghìn đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng miếng cũng lùi về 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng hai chiều. Mua 1 chỉ hôm nay hết 14,35 triệu đồng, còn bán 1 chỉ thu 14,05 triệu đồng — giảm 50 nghìn đồng/chỉ so với hôm qua.

Tại Mi Hồng, giá cũng hạ 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,5 – 142,0 triệu đồng/lượng. Đây là nơi mua vàng "mềm" nhất thị trường: 1 chỉ chỉ 14,20 triệu đồng, trong khi bán ra vẫn được 14,05 triệu đồng/chỉ, thấp hơn hôm qua 50 nghìn đồng.

Lưu ý, chênh lệch mua – bán vẫn ở mức cao (1,5 – 3 triệu đồng/lượng), nên nếu mua hôm qua bán hôm nay, người "lướt sóng" lỗ tới 200 – 350 nghìn đồng/chỉ. Người dân nên cân nhắc tích lũy dài hạn thay vì giao dịch ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay Ngày 10/8/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,5 143,5 -500 -500 Tập đoàn DOJI 140,5 143,5 -500 -500 Mi Hồng 140,5 142,0 -500 -500 PNJ Hà Nội 140,5 143,5 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 141,0 143,5 -1000 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 140,5 143,5 -500 -500 Phú Quý 140,5 143,5 -500 -500

1. SJC - Cập nhật: 10/8/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.000.000

▼500K 143.000.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 140.500.000

▼500K 143.520.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140.500.000

▼500K 143.530.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.000.000

▼500K 143.100.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.000.000

▼500K 141.500.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.099.009

▼495.050 140.099.009

▼495.050 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.485.613

▼375.038 106.285.613

▼375.038 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.579.622

▼340.034 96.379.622

▼340.034 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.673.632

▼305.030 86.473.632

▼305.030 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 72.852.750

▼291.529 82.652.750

▼291.529 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.361.401

▼208.520 59.161.401

▼208.520 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K

2. BTMC - Cập nhật: 10/8/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 140.000.000

▼1.000K 143.500.000

▼500K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 138.500.000

▼1.000K 143.500.000

▼1.000K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 138.300.000

▼1.000K 143.300.000

▼1.000K Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 140.500.000

▼1.000K 144.500.000

▼1.000K Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 140.500.000

▼1.000K 144.500.000

▼1.000K Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 140.500.000

▼1.000K 144.500.000

▼1.000K Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 132.500.000

▼1.500K 0

3. PNJ - Cập nhật: 10/8/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K TPHCM PNJ 139.500.000

▼500K 143.400.000

▼500K TPHCM SJC 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Hà Nội PNJ 139.500.000

▼500K 143.400.000

▼500K Đà Nẵng PNJ 139.500.000

▼500K 143.400.000

▼500K Đà Nẵng SJC 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Miền Tây PNJ 139.500.000

▼500K 143.400.000

▼500K Miền Tây SJC 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Tây Nguyên PNJ 139.500.000

▼500K 143.400.000

▼500K Tây Nguyên SJC 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Đông Nam Bộ PNJ 139.500.000

▼500K 143.400.000

▼500K Đông Nam Bộ SJC 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 139.500.000

▼500K 143.400.000

▼500K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 137.500.000 142.500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 137.360.000 142.360.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 134.880.000 141.080.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 124.330.000 130.530.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.980.000 106.880.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.000.000 96.900.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.730.000 92.630.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.030.000 86.930.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.460.000 83.360.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.380.000 59.280.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.540.000 53.440.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.550.000 47.450.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 139.500.000

▼500K 143.400.000

▼500K Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 139.500.000

▼500K 143.400.000

▼500K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 135.160.000 141.360.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 134.000.000

▲500K 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 131.410.000

▲490K 0

4. Phú Quý - Cập nhật: 10/8/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 140.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Phú quý 1 lượng 99.9 140.400.000

▼500K 143.400.000

▼500K Vàng trang sức 999.9 138.000.000 143.000.000 Vàng trang sức 999 137.900.000 142.900.000 Vàng trang sức 99 136.620.000 141.570.000 Vàng trang sức 98 135.240.000 140.140.000 Vàng 999.9 phi SJC 135.500.000

▲1.000K 0

5. DOJI - Cập nhật: 10/8/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 140.200.000

▼1.000K 144.200.000

▼1.000K Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 140.200.000

▼1.000K 144.200.000

▼1.000K Hà Nội Nữ trang 99.99 139.000.000

▼500K 144.000.000

▼500K Hà Nội Nữ trang 99.9 138.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Hà Nội Nữ trang 99 137.800.000

▼500K 143.000.000

▼500K

6. Mi Hồng - Cập nhật: 10/8/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.500.000

▼500K 142.000.000

▼500K Vàng 99,9% 140.500.000

▼500K 142.000.000

▼500K Vàng 9T85 (98,5%) 126.500.000

▼1.000K 128.500.000

▼1.000K Vàng 9T8 (98,0%) 125.800.000

▼1.000K 127.800.000

▼1.000K Vàng 95 (95,0%) 122.000.000

▼1.000K 0 Vàng V75 (75,0%) 92.500.000

▼500K 95.500.000

▼500K Vàng V68 (68,0%) 81.000.000

▼500K 84.000.000

▼500K Vàng 6T1 (61,0%) 78.000.000

▼500K 81.000.000

▼500K Vàng 14K (58,0%) 72.000.000

▼500K 75.000.000

▼500K Vàng 10K (41,0%) 43.500.000 46.500.000

Hôm nay, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu có giá bán cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 144,5 triệu đồng/lượng; chiều mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng.

Xếp sau là nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI, được mua vào với giá 140,2 triệu đồng/lượng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn 9999 được chốt giá 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý cũng giao dịch nhẫn tròn 9999 ở mức 140,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ở mức thấp hơn, PNJ thu mua vàng nhẫn với giá 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,4 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, nhẫn SJC 9999 có giá mua vào 140,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp nhất nhóm khảo sát, ở mức 143,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 10/8/2026 mở đầu tuần hiện đang giao dịch quanh mức 4.300 USD/ounce

Tính đến 12h00 ngày 10/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.330,6 USD/ounce, giảm 10,8 USD/ounce vào ngày đầu tuần. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.320 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,42 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (140,5-143,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 6,08 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 10/8/2026 mở đầu tuần hiện đang giao dịch quanh mức 4.300 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên đầu tuần do một bộ phận nhà đầu tư chốt lời sau khi giá kim loại quý đạt mức cao nhất trong 7 tuần vào phiên trước. Thị trường cũng đang chờ số liệu lạm phát Mỹ để đánh giá hướng điều chỉnh lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến 2h00 GMT ngày thứ Hai, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 4.322,28 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 17/6 sau khi báo cáo việc làm Mỹ thấp hơn dự báo. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,4%, còn 4.381,60 USD/ounce.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, đà giảm hiện tại chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời sau nhịp tăng mạnh cuối tuần trước. Đây được xem là giai đoạn ổn định giá tự nhiên, chưa phải dấu hiệu cho thấy tâm lý thị trường thay đổi rõ rệt. Giá vàng được dự báo vẫn có lực hỗ trợ quanh vùng 4.300 USD/ounce trong ngắn hạn.

Số liệu việc làm Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này bất ngờ mất việc làm trong tháng 7. Số lượng việc làm tăng thêm của hai tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh.

Sau báo cáo này, thị trường hợp đồng lãi suất tương lai đã hạ khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15–16/9 từ trên 50% xuống dưới 50%.

Triển vọng lãi suất thấp thường có lợi cho giá vàng. Vàng không mang lại lãi suất, vì vậy sức hấp dẫn của kim loại quý sẽ tăng lên khi lợi suất từ tiền gửi và các tài sản sinh lời khác giảm.

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) công bố vào thứ Tư và chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố vào thứ Năm. Nếu các số liệu này thấp hơn dự báo, Fed sẽ có thêm cơ sở để giữ nguyên lãi suất, qua đó mở rộng dư địa tăng của giá vàng.

Rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố cần theo dõi. Ông Waterer cho rằng nếu căng thẳng tái diễn và đẩy giá dầu lên cao, kim loại quý có thể nhanh chóng chịu thêm sức ép.

Về tình hình khu vực, Iran cho biết nước này đang tiến gần đến thỏa thuận cuối cùng với Oman về việc thiết lập các tuyến vận tải biển mới qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran tiếp tục yêu cầu Mỹ đáp ứng một số điều kiện trước khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa trở lại.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 0,2%, xuống 63,45 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,1% còn 1.742,50 USD/ounce, còn palladium mất 1,1%, xuống 1.362,97 USD/ounce.