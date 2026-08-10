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    Giá vàng hôm nay 10/08/2026: SJC tăng lên 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng

    Đại Ngàn10/08/2026 16:50

    Cập nhật giá vàng ngày 10/08/2026: Giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, giao dịch ở mức 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 16:50)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:50: Giá vàng SJC tăng 100.000 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng.

    15:20: Chiều 10/08/2026, giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng.

    13:50: Chiều 10/08/2026, giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, lên mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng.

    12:20: Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng so với mốc trước, niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

    10:50: Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

    Thị trường vàng trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giảm giá tại các hệ thống kinh doanh vào lúc 09:24 sáng 10/08/2026. So với ngày hôm qua, giá vàng bán ra ở đa số thương hiệu giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch phổ biến ở mức 143,4 triệu đến 144,7 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:24

    • SJC: Giá mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
    • DOJI (Hà Nội & TP.HCM): Giá mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
    • BTMH: Giá mua vào 140.700.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 144.700.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
    • BTMC VRTL: Giá mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 144.500.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
    • BTMC SJC: Giá mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
    • Phú Quý SJC: Giá mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
    • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Giá mua vào 139.500.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua (VNĐ)+/- Bán (VNĐ)
    SJC140.500.000143.500.000-500.000-500.000
    DOJI HN140.500.000143.500.000-500.000-500.000
    DOJI SG140.500.000143.500.000-500.000-500.000
    BTMH140.700.000144.700.000-500.000-500.000
    BTMC VRTL140.500.000144.500.000-1.000.000-1.000.000
    BTMC SJC140.000.000143.500.000-1.000.000-500.000
    Phú Quý SJC140.500.000143.500.000-500.000-500.000
    PNJ TP.HCM139.500.000143.400.000-500.000-500.000
    PNJ Hà Nội139.500.000143.400.000-500.000-500.000

    Ghi chú

    Bảng giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách kinh doanh riêng của từng đơn vị và chi nhánh.

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      Giá vàng hôm nay 10/08/2026: SJC tăng lên 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng
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