Giá vàng hôm nay 11/08/2026: SJC giảm xuống 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC chiều 11/08/2026 niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước. (Cập nhật lúc 15:20)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:20: Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, xuống mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

13:50: Giá vàng SJC lúc 13:50 ngày 11/08/2026 tăng 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 142,00 - 145,00 triệu đồng/lượng.

12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 11/08/2026 tăng 900.000 đồng/lượng, lên mức 142,000,000 - 145,000,000 đồng/lượng.

10:50: Giá vàng SJC lúc 10:50 ngày 11/08/2026 tăng 900.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 142,00 - 145,00 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:23 sáng ngày 11/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng đồng loạt ở hầu hết thương hiệu so với cùng thời điểm hôm qua. Mức tăng phổ biến ở chiều bán ra là 1.400.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào tăng từ 1.400.000 đến 1.500.000 đồng/lượng tùy theo từng hệ thống giao dịch.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:23

SJC : Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).

: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng). DOJI (Hà Nội & TP.HCM) : Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).

: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng). PNJ (Hà Nội & TP.HCM) : Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (+1.500.000 đồng), bán ra 145.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).

: Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (+1.500.000 đồng), bán ra 145.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu VRTL : Mua vào 142.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 146.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).

: Mua vào 142.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 146.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng). Phú Quý SJC: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đ) Bán hôm nay (đ) +/- Mua (đ) +/- Bán (đ) SJC 142.500.000 145.500.000 +1.400.000 +1.400.000 DOJI HN 142.500.000 145.500.000 +1.400.000 +1.400.000 DOJI SG 142.500.000 145.500.000 +1.400.000 +1.400.000 BTMH 141.900.000 145.900.000 +1.400.000 +1.400.000 BTMC VRTL 142.400.000 146.400.000 +1.400.000 +1.400.000 BTMC SJC 142.400.000 145.500.000 +1.400.000 +1.400.000 Phú Qúy SJC 142.500.000 145.500.000 +1.400.000 +1.400.000 PNJ TP.HCM 141.500.000 145.400.000 +1.500.000 +1.400.000 PNJ Hà Nội 141.500.000 145.400.000 +1.500.000 +1.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.