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    Giá vàng hôm nay 11/08/2026: SJC giảm xuống 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng

    Đại Ngàn11/08/2026 15:20

    Giá vàng SJC chiều 11/08/2026 niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước. (Cập nhật lúc 15:20)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    15:20: Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, xuống mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

    13:50: Giá vàng SJC lúc 13:50 ngày 11/08/2026 tăng 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 142,00 - 145,00 triệu đồng/lượng.

    12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 11/08/2026 tăng 900.000 đồng/lượng, lên mức 142,000,000 - 145,000,000 đồng/lượng.

    10:50: Giá vàng SJC lúc 10:50 ngày 11/08/2026 tăng 900.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 142,00 - 145,00 triệu đồng/lượng.

    Vào lúc 09:23 sáng ngày 11/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng đồng loạt ở hầu hết thương hiệu so với cùng thời điểm hôm qua. Mức tăng phổ biến ở chiều bán ra là 1.400.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào tăng từ 1.400.000 đến 1.500.000 đồng/lượng tùy theo từng hệ thống giao dịch.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:23

    • SJC: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).
    • DOJI (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).
    • PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (+1.500.000 đồng), bán ra 145.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).
    • Bảo Tín Minh Châu VRTL: Mua vào 142.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 146.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).
    • Phú Quý SJC: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (đ)Bán hôm nay (đ)+/- Mua (đ)+/- Bán (đ)
    SJC142.500.000145.500.000+1.400.000+1.400.000
    DOJI HN142.500.000145.500.000+1.400.000+1.400.000
    DOJI SG142.500.000145.500.000+1.400.000+1.400.000
    BTMH141.900.000145.900.000+1.400.000+1.400.000
    BTMC VRTL142.400.000146.400.000+1.400.000+1.400.000
    BTMC SJC142.400.000145.500.000+1.400.000+1.400.000
    Phú Qúy SJC142.500.000145.500.000+1.400.000+1.400.000
    PNJ TP.HCM141.500.000145.400.000+1.500.000+1.400.000
    PNJ Hà Nội141.500.000145.400.000+1.500.000+1.400.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 11/08/2026: SJC giảm xuống 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng
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