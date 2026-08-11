Giá vàng hôm nay 11/08/2026: SJC giảm xuống 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC chiều 11/08/2026 niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước. (Cập nhật lúc 15:20)
Diễn biến giá vàng trong ngày
15:20: Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, xuống mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.
13:50: Giá vàng SJC lúc 13:50 ngày 11/08/2026 tăng 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 142,00 - 145,00 triệu đồng/lượng.
12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 11/08/2026 tăng 900.000 đồng/lượng, lên mức 142,000,000 - 145,000,000 đồng/lượng.
10:50: Giá vàng SJC lúc 10:50 ngày 11/08/2026 tăng 900.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 142,00 - 145,00 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:23 sáng ngày 11/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng đồng loạt ở hầu hết thương hiệu so với cùng thời điểm hôm qua. Mức tăng phổ biến ở chiều bán ra là 1.400.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào tăng từ 1.400.000 đến 1.500.000 đồng/lượng tùy theo từng hệ thống giao dịch.
Điểm nhanh lúc 09:23
- SJC: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).
- DOJI (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).
- PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (+1.500.000 đồng), bán ra 145.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu VRTL: Mua vào 142.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 146.400.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+1.400.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đ)
|Bán hôm nay (đ)
|+/- Mua (đ)
|+/- Bán (đ)
|SJC
|142.500.000
|145.500.000
|+1.400.000
|+1.400.000
|DOJI HN
|142.500.000
|145.500.000
|+1.400.000
|+1.400.000
|DOJI SG
|142.500.000
|145.500.000
|+1.400.000
|+1.400.000
|BTMH
|141.900.000
|145.900.000
|+1.400.000
|+1.400.000
|BTMC VRTL
|142.400.000
|146.400.000
|+1.400.000
|+1.400.000
|BTMC SJC
|142.400.000
|145.500.000
|+1.400.000
|+1.400.000
|Phú Qúy SJC
|142.500.000
|145.500.000
|+1.400.000
|+1.400.000
|PNJ TP.HCM
|141.500.000
|145.400.000
|+1.500.000
|+1.400.000
|PNJ Hà Nội
|141.500.000
|145.400.000
|+1.500.000
|+1.400.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.