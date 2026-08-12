Giá vàng hôm nay 12/08/2026: SJC ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng Giá vàng SJC chiều 12/08/2026 tăng 800.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 15:01)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:01: Giá vàng SJC lúc 15:01 ngày 12/08/2026 tăng 800.000 đồng/lượng, lên mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

13:31: Chiều 12/08/2026, giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

12:01: Giá vàng SJC lúc 12:01 ngày 12/08/2026 tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

10:31: Giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 09:05 sáng ngày 12/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà điều chỉnh tăng nhẹ ở đa số các thương hiệu kinh doanh lớn so với ngày hôm qua. Mức tăng ở chiều bán ra phổ biến từ 200.000 đến 300.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào tăng từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng tùy đơn vị.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:05 sáng

SJC : Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).

: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).

: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng). BTMH : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (không đổi). BTMC SJC : Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (không đổi). Phú Quý SJC : Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).

: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 143.700.000 đồng/lượng (+200.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (Đồng) Bán hôm nay (Đồng) +/- Mua (Đồng) +/- Bán (Đồng) SJC 140.800.000 143.800.000 +300.000 +300.000 DOJI HN 140.800.000 143.800.000 +300.000 +300.000 DOJI SG 140.800.000 143.800.000 +300.000 +300.000 BTMH 141.800.000 145.800.000 +300.000 +300.000 BTMC VRTL 142.000.000 146.000.000 0 0 BTMC SJC 140.800.000 143.800.000 0 0 Phú Quý SJC 140.800.000 143.800.000 +300.000 +300.000 PNJ TP.HCM 140.000.000 143.700.000 +500.000 +200.000 PNJ Hà Nội 140.000.000 143.700.000 +500.000 +200.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.