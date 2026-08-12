Giá vàng hôm nay 12/08/2026: SJC ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng
Giá vàng SJC chiều 12/08/2026 tăng 800.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 15:01)
Diễn biến giá vàng trong ngày
15:01: Giá vàng SJC lúc 15:01 ngày 12/08/2026 tăng 800.000 đồng/lượng, lên mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.
13:31: Chiều 12/08/2026, giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.
12:01: Giá vàng SJC lúc 12:01 ngày 12/08/2026 tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.
10:31: Giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.
Thời điểm 09:05 sáng ngày 12/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà điều chỉnh tăng nhẹ ở đa số các thương hiệu kinh doanh lớn so với ngày hôm qua. Mức tăng ở chiều bán ra phổ biến từ 200.000 đến 300.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào tăng từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng tùy đơn vị.
Điểm nhanh lúc 09:05 sáng
- SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).
- DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).
- BTMH: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).
- BTMC VRTL: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (không đổi).
- BTMC SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (không đổi).
- Phú Quý SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).
- PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 143.700.000 đồng/lượng (+200.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (Đồng)
|Bán hôm nay (Đồng)
|+/- Mua (Đồng)
|+/- Bán (Đồng)
|SJC
|140.800.000
|143.800.000
|+300.000
|+300.000
|DOJI HN
|140.800.000
|143.800.000
|+300.000
|+300.000
|DOJI SG
|140.800.000
|143.800.000
|+300.000
|+300.000
|BTMH
|141.800.000
|145.800.000
|+300.000
|+300.000
|BTMC VRTL
|142.000.000
|146.000.000
|0
|0
|BTMC SJC
|140.800.000
|143.800.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|140.800.000
|143.800.000
|+300.000
|+300.000
|PNJ TP.HCM
|140.000.000
|143.700.000
|+500.000
|+200.000
|PNJ Hà Nội
|140.000.000
|143.700.000
|+500.000
|+200.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.