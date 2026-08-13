Giá vàng hôm nay 13/08/2026: SJC 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, đi ngang
Giá vàng SJC chiều 13/08/2026 giữ nguyên ở mức 141,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 15:01)
Diễn biến giá vàng trong ngày
15:01: Giá vàng SJC lúc 15:01 ngày 13/08/2026 đi ngang so với mốc cập nhật trước, hiện niêm yết 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.
13:31: Giá vàng SJC chiều 13/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,30 - 144,30 triệu đồng/lượng.
12:01: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với lần cập nhật trước.
10:31: Giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,6 - 144,6 triệu đồng/lượng.
Thời điểm 09:08 sáng 13/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng so với hôm qua tại nhiều thương hiệu lớn. Trong khi đó, một số sản phẩm giữ nguyên giá niêm yết.
Điểm nhanh lúc 09:08 sáng 13/08/2026
- SJC: Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000).
- DOJI (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (+500.000), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (+500.000).
- BTMC VRTL: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (không đổi).
- BTMC SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (không đổi).
- Phú Quý SJC: Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000).
- PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 140.900.000 đồng/lượng (+400.000), bán ra 144.500.000 đồng/lượng (+300.000).
Bảng giá vàng hôm nay 13/08/2026 so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|141.600.000
|144.600.000
|+300.000
|+300.000
|DOJI HN
|141.600.000
|144.600.000
|+300.000
|+300.000
|DOJI SG
|141.600.000
|144.600.000
|+300.000
|+300.000
|BTMH
|142.000.000
|146.000.000
|+500.000
|+500.000
|BTMC VRTL
|142.000.000
|146.000.000
|0
|0
|BTMC SJC
|140.800.000
|143.800.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|141.600.000
|144.600.000
|+300.000
|+300.000
|PNJ TP.HCM
|140.900.000
|144.500.000
|+400.000
|+300.000
|PNJ Hà Nội
|140.900.000
|144.500.000
|+400.000
|+300.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch cụ thể.