Tin mới

    Giá vàng hôm nay 13/08/2026: SJC 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, đi ngang

    Đại Ngàn13/08/2026 15:01

    Giá vàng SJC chiều 13/08/2026 giữ nguyên ở mức 141,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 15:01)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    15:01: Giá vàng SJC lúc 15:01 ngày 13/08/2026 đi ngang so với mốc cập nhật trước, hiện niêm yết 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

    13:31: Giá vàng SJC chiều 13/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,30 - 144,30 triệu đồng/lượng.

    12:01: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với lần cập nhật trước.

    10:31: Giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,6 - 144,6 triệu đồng/lượng.

    Thời điểm 09:08 sáng 13/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng so với hôm qua tại nhiều thương hiệu lớn. Trong khi đó, một số sản phẩm giữ nguyên giá niêm yết.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:08 sáng 13/08/2026

    • SJC: Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000).
    • DOJI (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000).
    • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (+500.000), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (+500.000).
    • BTMC VRTL: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (không đổi).
    • BTMC SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (không đổi).
    • Phú Quý SJC: Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000).
    • PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 140.900.000 đồng/lượng (+400.000), bán ra 144.500.000 đồng/lượng (+300.000).

    Bảng giá vàng hôm nay 13/08/2026 so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC141.600.000144.600.000+300.000+300.000
    DOJI HN141.600.000144.600.000+300.000+300.000
    DOJI SG141.600.000144.600.000+300.000+300.000
    BTMH142.000.000146.000.000+500.000+500.000
    BTMC VRTL142.000.000146.000.00000
    BTMC SJC140.800.000143.800.00000
    Phú Quý SJC141.600.000144.600.000+300.000+300.000
    PNJ TP.HCM140.900.000144.500.000+400.000+300.000
    PNJ Hà Nội140.900.000144.500.000+400.000+300.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch cụ thể.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thuế - Tài chính
      Giá vàng hôm nay 13/08/2026: SJC 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, đi ngang
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO