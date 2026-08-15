Giá vàng hôm nay 15/08/2026: SJC tăng lên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng Cập nhật giá vàng chiều 15/08/2026: Giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết tại mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 16:31)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:31: Giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.

15:01: Giá vàng SJC lúc 15:01 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.

13:31: Giá vàng SJC lúc 13:31 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.

12:01: Giá vàng SJC lúc 12:01 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng.

10:31: Giá vàng SJC lúc 10:31 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.

Theo cập nhật lúc 09:07 sáng ngày 15/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với phiên ngày hôm qua. Hầu hết các thương hiệu niêm yết mức tăng phổ biến từ 500.000 đến 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:07 sáng

SJC : Mua vào 141.000.000 đồng (+700.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng (+700.000 đồng).

: Mua vào 141.000.000 đồng (+700.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng (+700.000 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 141.000.000 đồng (+700.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng (+700.000 đồng).

: Mua vào 141.000.000 đồng (+700.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng (+700.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 140.700.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (+1.100.000 đồng).

: Mua vào 140.700.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (+1.100.000 đồng). BTMH : Mua vào 140.500.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.500.000 đồng (+500.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.500.000 đồng (+500.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 140.700.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.700.000 đồng (+500.000 đồng).

: Mua vào 140.700.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.700.000 đồng (+500.000 đồng). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.300.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 143.900.000 đồng (+700.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 141.000.000 144.000.000 +700.000 +700.000 DOJI HN 141.000.000 144.000.000 +700.000 +700.000 DOJI SG 141.000.000 144.000.000 +700.000 +700.000 BTMH 140.500.000 144.500.000 +500.000 +500.000 BTMC VRTL 140.700.000 144.700.000 +500.000 +500.000 BTMC SJC 140.700.000 144.400.000 +500.000 +1.100.000 Phú Qúy SJC 141.000.000 144.000.000 +700.000 +700.000 PNJ TP.HCM 140.300.000 143.900.000 +600.000 +700.000 PNJ Hà Nội 140.300.000 143.900.000 +600.000 +700.000

Ghi chú

Giá vàng mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch.