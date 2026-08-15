Giá vàng hôm nay 15/08/2026: SJC tăng lên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng
Cập nhật giá vàng chiều 15/08/2026: Giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết tại mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 16:31)
Diễn biến giá vàng trong ngày
16:31: Giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.
15:01: Giá vàng SJC lúc 15:01 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.
13:31: Giá vàng SJC lúc 13:31 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.
12:01: Giá vàng SJC lúc 12:01 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng.
10:31: Giá vàng SJC lúc 10:31 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.
Theo cập nhật lúc 09:07 sáng ngày 15/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với phiên ngày hôm qua. Hầu hết các thương hiệu niêm yết mức tăng phổ biến từ 500.000 đến 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Điểm nhanh lúc 09:07 sáng
- SJC: Mua vào 141.000.000 đồng (+700.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng (+700.000 đồng).
- DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 141.000.000 đồng (+700.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng (+700.000 đồng).
- BTMC SJC: Mua vào 140.700.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (+1.100.000 đồng).
- BTMH: Mua vào 140.500.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.500.000 đồng (+500.000 đồng).
- BTMC VRTL: Mua vào 140.700.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.700.000 đồng (+500.000 đồng).
- PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.300.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 143.900.000 đồng (+700.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|141.000.000
|144.000.000
|+700.000
|+700.000
|DOJI HN
|141.000.000
|144.000.000
|+700.000
|+700.000
|DOJI SG
|141.000.000
|144.000.000
|+700.000
|+700.000
|BTMH
|140.500.000
|144.500.000
|+500.000
|+500.000
|BTMC VRTL
|140.700.000
|144.700.000
|+500.000
|+500.000
|BTMC SJC
|140.700.000
|144.400.000
|+500.000
|+1.100.000
|Phú Qúy SJC
|141.000.000
|144.000.000
|+700.000
|+700.000
|PNJ TP.HCM
|140.300.000
|143.900.000
|+600.000
|+700.000
|PNJ Hà Nội
|140.300.000
|143.900.000
|+600.000
|+700.000
Ghi chú
Giá vàng mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch.