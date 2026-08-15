Tin mới

    Giá vàng hôm nay 15/08/2026: SJC tăng lên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng

    Đại Ngàn15/08/2026 16:31

    Cập nhật giá vàng chiều 15/08/2026: Giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết tại mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 16:31)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:31: Giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.

    15:01: Giá vàng SJC lúc 15:01 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.

    13:31: Giá vàng SJC lúc 13:31 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.

    12:01: Giá vàng SJC lúc 12:01 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng.

    10:31: Giá vàng SJC lúc 10:31 ngày 15/08/2026 tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.

    Theo cập nhật lúc 09:07 sáng ngày 15/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với phiên ngày hôm qua. Hầu hết các thương hiệu niêm yết mức tăng phổ biến từ 500.000 đến 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:07 sáng

    • SJC: Mua vào 141.000.000 đồng (+700.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng (+700.000 đồng).
    • DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 141.000.000 đồng (+700.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng (+700.000 đồng).
    • BTMC SJC: Mua vào 140.700.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (+1.100.000 đồng).
    • BTMH: Mua vào 140.500.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.500.000 đồng (+500.000 đồng).
    • BTMC VRTL: Mua vào 140.700.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 144.700.000 đồng (+500.000 đồng).
    • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.300.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 143.900.000 đồng (+700.000 đồng).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC141.000.000144.000.000+700.000+700.000
    DOJI HN141.000.000144.000.000+700.000+700.000
    DOJI SG141.000.000144.000.000+700.000+700.000
    BTMH140.500.000144.500.000+500.000+500.000
    BTMC VRTL140.700.000144.700.000+500.000+500.000
    BTMC SJC140.700.000144.400.000+500.000+1.100.000
    Phú Qúy SJC141.000.000144.000.000+700.000+700.000
    PNJ TP.HCM140.300.000143.900.000+600.000+700.000
    PNJ Hà Nội140.300.000143.900.000+600.000+700.000

    Ghi chú

    Giá vàng mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thuế - Tài chính
      Giá vàng hôm nay 15/08/2026: SJC tăng lên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO