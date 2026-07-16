Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 16/7/2026: Mua 1 chỉ ở đâu rẻ nhất? Giá 1 chỉ vàng sáng 16/7/2026 dao động 14,75–14,85 triệu đồng; Mi Hồng bán thấp nhất, DOJI cao nhất.

Giá vàng hôm nay sáng 16/7/2026 giảm tại nhiều thương hiệu; người mua cần từ 14,75 đến 14,85 triệu đồng để mua 1 chỉ vàng miếng.

Giá 1 chỉ vàng sáng 16/7/2026: Mua ở đâu rẻ nhất?

Cập nhật lúc 10h30 thứ Năm ngày 16/7/2026, giá vàng miếng quay lại đà giảm sau phiên phục hồi trong ngày thứ Tư. So với cùng thời điểm hôm qua, nhiều doanh nghiệp hạ giá 300.000 đồng/lượng, riêng Mi Hồng giảm tới 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

Biểu đồ giá vàng hôm nay sáng 16/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Sau lần điều chỉnh mới nhất, giá vàng miếng trên thị trường dao động từ 144 đến 145,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và từ 147,5 đến 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Người đọc có thể theo dõi bảng giá vàng hôm nay cập nhật mới nhất để kiểm tra các thay đổi tiếp theo trong ngày. Mi Hồng đang có giá bán ra thấp nhất, còn Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giữ mức cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Do 1 lượng vàng tương đương 10 chỉ, người mua cần chuẩn bị từ 14,75 đến 14,85 triệu đồng để mua 1 chỉ vàng miếng. Người đọc có thể tham khảo thêm cách quy đổi 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền theo từng trọng lượng. Mức chênh lệch giữa nơi bán thấp nhất và cao nhất là 100.000 đồng/chỉ, tương đương 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 16/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,2 148,2 -300 -300 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 - - Mi Hồng 145,8 147,5 -700 -500 PNJ 145,2 148,2 -300 -300 Bảo Tín Minh Châu 144,0 148,2 +500 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 145,2 148,2 -300 -300 Phú Quý 144,7 148,2 -300 -300

Cần lưu ý, giá mua vào là mức doanh nghiệp trả khi mua lại vàng của khách hàng. Người đi mua vàng phải thanh toán theo giá bán ra. Vì vậy, để xác định mua 1 chỉ vàng hết bao nhiêu tiền, mức giá bán ra tại từng thương hiệu sẽ được chia cho 10.

Không chỉ chênh lệch đáng kể giữa giá mua và bán, người mua từ đầu tháng 3 hiện còn lỗ tới 43,5 triệu đồng/lượng nếu bán lại theo bảng giá sáng 16/7.

Giá 1 chỉ vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn là 14,82 triệu đồng

Giá vàng SJC hôm nay giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng miếng sau điều chỉnh còn 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Quy đổi theo đơn vị chỉ, người mua cần trả 14,82 triệu đồng để mua 1 chỉ vàng. Nếu bán lại 1 chỉ tại thời điểm này, khách hàng nhận được 14,52 triệu đồng.

Khoảng cách mua vào – bán ra là 300.000 đồng/chỉ. Người mua vàng rồi bán lại ngay có thể chịu khoản chênh lệch tương ứng, chưa tính các chi phí phát sinh khác nếu có.

Mua 1 chỉ vàng tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận hết 14,82 triệu đồng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Giá mua vào hiện ở mức 145,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm về 148,2 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, 1 chỉ vàng miếng có giá bán ra 14,82 triệu đồng. Trường hợp khách hàng bán lại cho doanh nghiệp, số tiền nhận được là 14,52 triệu đồng/chỉ.

Chênh lệch giữa giá mua và bán tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đang là 300.000 đồng/chỉ, tương đương 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải bán 1 chỉ vàng với giá 14,82 triệu đồng

Giá vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Doanh nghiệp hiện mua lại vàng với giá 145,2 triệu đồng/lượng và bán cho khách hàng với giá 148,2 triệu đồng/lượng.

Người mua 1 chỉ vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải cần chuẩn bị 14,82 triệu đồng. Nếu bán 1 chỉ vàng cho thương hiệu này, khách hàng nhận lại 14,52 triệu đồng.

Khoảng cách mua – bán duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ. Giá bán ra tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ngang với Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Bảo Tín Minh Châu mua lại 1 chỉ vàng với giá 14,4 triệu đồng

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận diễn biến không đồng nhất giữa hai chiều giao dịch. Giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng, lên 144 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra giảm 300.000 đồng/lượng, còn 148,2 triệu đồng/lượng.

Theo mức giá mới, khách hàng phải trả 14,82 triệu đồng để mua 1 chỉ vàng. Nếu bán lại, số tiền nhận được là 14,4 triệu đồng/chỉ.

Khoảng cách giữa hai chiều lên tới 420.000 đồng/chỉ, tương đương 4,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch lớn nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát lúc 10h00.

Giá 1 chỉ vàng tại Phú Quý là 14,82 triệu đồng

Phú Quý điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng miếng hiện được mua lại với mức 144,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,2 triệu đồng/lượng.

Sau khi quy đổi, giá bán 1 chỉ vàng tại Phú Quý là 14,82 triệu đồng. Khách hàng bán lại 1 chỉ nhận được 14,47 triệu đồng.

Chênh lệch mua – bán tại thương hiệu này là 350.000 đồng/chỉ. Mức giá mua lại thấp hơn Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Mạnh Hải 50.000 đồng/chỉ.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI bán 1 chỉ vàng cao nhất nhóm khảo sát

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI là thương hiệu hiếm hoi chưa thay đổi giá trong phiên sáng 16/7. Doanh nghiệp tiếp tục mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 148,5 triệu đồng/lượng.

Người mua cần 14,85 triệu đồng để sở hữu 1 chỉ vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI. Đây là mức bán ra cao nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Ở chiều ngược lại, khách hàng bán 1 chỉ vàng nhận được 14,55 triệu đồng. Khoảng cách mua vào – bán ra là 300.000 đồng/chỉ.

Mi Hồng bán 1 chỉ vàng thấp nhất, ở mức 14,75 triệu đồng

Mi Hồng có mức điều chỉnh mạnh nhất trong phiên sáng. Giá mua vào giảm 700.000 đồng/lượng, xuống còn 145,8 triệu đồng/lượng; giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng, về 147,5 triệu đồng/lượng.

Với giá bán ra 147,5 triệu đồng/lượng, khách hàng chỉ cần 14,75 triệu đồng để mua 1 chỉ vàng tại Mi Hồng. Đây là mức thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Mi Hồng cũng đang mua lại 1 chỉ vàng với giá 14,58 triệu đồng, cao nhất trong nhóm cập nhật. Khoảng cách mua – bán chỉ còn 170.000 đồng/chỉ, thấp hơn đáng kể so với mức 300.000–420.000 đồng/chỉ tại các thương hiệu khác.

Mua 1 chỉ vàng sáng 16/7 ở đâu rẻ nhất?

Theo bảng giá cập nhật lúc 10h30 ngày 16/7/2026, Mi Hồng là nơi có giá bán 1 chỉ vàng thấp nhất, ở mức 14,75 triệu đồng. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng bán ra ở mức 14,82 triệu đồng/chỉ.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI có giá cao nhất là 14,85 triệu đồng/chỉ. Như vậy, người mua 1 chỉ vàng có thể chênh 100.000 đồng tùy thương hiệu lựa chọn.

Ở chiều bán lại, Mi Hồng cũng trả mức cao nhất với 14,58 triệu đồng/chỉ. Bảo Tín Minh Châu có giá mua lại thấp nhất là 14,4 triệu đồng/chỉ. Chênh lệch giá thu mua giữa hai thương hiệu lên tới 180.000 đồng/chỉ.

Giá vàng có thể tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh trong ngày. Người mua nên kiểm tra mức giá cập nhật tại thời điểm giao dịch và phân biệt rõ giá doanh nghiệp mua vào với giá bán ra cho khách hàng.

Giá vàng nhẫn hôm nay sáng 16/7/2026

Tại Công ty SJC lúc 10h30, giá vàng nhẫn 9999 hôm nay được giao dịch ở mức 144,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn sáng 16/7 hiện ở mức 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long đang được mua vào với giá 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 hiện có giá mua vào 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn chiều 15/7/2026 được giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn theo mức cập nhật gần nhất đang ở mức 145,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều chỉ là 1,7 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các thương hiệu được đề cập.

Giá vàng trang sức sáng hôm nay 16/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện dao động từ 7.500.000 - 15.000.000 VNĐ/chỉ (tùy thuộc vào loại vàng 10K, 14K, 18K hay 24K). Mức giá này chưa bao gồm tiền công chế tác và đá đính kèm.

Dưới đây là bảng giá tham khảo 1 chỉ (3,75 gram) vàng trang sức mới nhất hiện nay:

Vàng trang sức 24K (999.9): 14.200.000 - 14.800.000 VNĐ

14.200.000 - 14.800.000 VNĐ Vàng trang sức 18K (750): 9.500.000 - 10.700.000 VNĐ

9.500.000 - 10.700.000 VNĐ Vàng trang sức 14K (585): 7.400.000 - 8.600.000 VNĐ

7.400.000 - 8.600.000 VNĐ Vàng trang sức 10K (410): 4.700.000 - 7.600.000 VNĐ

Lưu ý: Giá vàng trang sức trên chỉ mang tính chất tham khảo cập nhật, bạn có thể tham khảo bảng giá vàng 9999/nữ trang phổ biến hôm nay. Khi mua trang sức, bạn sẽ phải trả thêm chi phí gia công (tiền công), tùy thuộc vào độ tinh xảo của sản phẩm. Bạn nên truy cập hệ thống Biểu đồ Vàng Mi Hồng hoặc tra cứu trực tuyến tại Trang Sức PNJ để có giá niêm yết chính xác nhất tại từng cửa hàng.

Giá vàng thế giới hôm nay 16/7/2026 lại giảm xuống sát mức 4.000 USD/ounce, giảm tới gần 1%

Tính đến 10h30 ngày 16/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.029,4 USD/ounce, giảm 29,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,2-148,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,7 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 16/7/2026 lại giảm xuống sát mức 4.000 USD/ounce, giảm tới gần 1%

Giá vàng thu hẹp đà giảm trong phiên thứ Tư sau khi số liệu giá sản xuất tại Mỹ bất ngờ đi xuống. Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu sức ép từ lo ngại lạm phát và lãi suất cao, nhất là khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Đến 13h40 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương đương 17h40 GMT, giá vàng giao ngay gần như đi ngang ở mức 4.057,34 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này từng giảm gần 1%. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên thấp hơn 0,4%, còn 4.051,80 USD/ounce.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, cho biết giá vàng đã bớt giảm sau khi chỉ số giá sản xuất của Mỹ thấp hơn dự báo. Số liệu này làm dịu phần nào lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất nhiều lần trong năm nay.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất cho nhu cầu cuối cùng giảm 0,3% trong tháng 6. Trước đó, chỉ số này tăng 0,6% trong tháng 5 sau khi được điều chỉnh giảm. Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters từng dự báo chỉ số giá sản xuất tháng 6 sẽ không thay đổi.

Sau báo cáo mới, thị trường chỉ còn đánh giá khoảng 10,2% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7, thấp hơn mức 16,6% trước khi dữ liệu được công bố. Số liệu công bố một ngày trước đó cũng cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 hạ nhiệt mạnh hơn dự kiến.

Dù vậy, rủi ro địa chính trị vẫn khiến triển vọng giá vàng trở nên khó đoán. Mỹ cho biết đã bắt đầu một đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau khi tái áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của nước này. Iran cũng cảnh báo có thể hạn chế thêm hoạt động xuất khẩu năng lượng trong khu vực. Giá dầu vì thế tiếp tục tăng trong phiên thứ Tư.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại FXTM, cho rằng căng thẳng quanh eo biển Hormuz đã làm dấy lên lo ngại về áp lực tăng giá. Nếu xung đột leo thang và kéo giá dầu lên cao hơn, vàng có thể chịu thêm sức ép giảm.

Theo chuyên gia này, nếu giá vàng giảm rõ rệt dưới vùng hỗ trợ hiện tại, thị trường có thể lùi về 3.950 USD/ounce, thậm chí thấp hơn. Ngược lại, nếu mốc 4.000 USD/ounce được giữ vững, giá có khả năng phục hồi lên vùng 4.100 USD/ounce.

Giá nhiên liệu tăng có thể khiến lạm phát kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian lâu hơn. Đây là yếu tố bất lợi với vàng vì kim loại quý không mang lại lợi suất.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 1,8% xuống 57,55 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,9% lên 1.646,47 USD/ounce, còn palladium giảm 0,9% xuống 1.293,58 USD/ounce.