Giá vàng hôm nay 16/08/2026: SJC giữ nguyên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC cập nhật lúc 16:31 ngày 16/08/2026 đứng yên ở mức 141,00 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,00 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với mốc trước. (Cập nhật lúc 16:31)
Diễn biến giá vàng trong ngày
16:31: Giá vàng SJC lúc 16:31 ngày 16/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.
15:01: 15:01, SJC đi ngang 0 đồng so với lần cập nhật trước, mua 141.000.000 đồng, bán 144.000.000 đồng/lượng.
13:31: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,000,000 - 144,000,000 đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với mốc cập nhật trước.
12:01: Tính đến 12:01 ngày 16/08/2026, giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng (mua - bán).
10:31: Giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:07 sáng ngày 16/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giá không có thay đổi so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Thương hiệu vàng SJC niêm yết giá mua vào ở mức 141.000.000 đồng/lượng và bán ra ở mức 144.000.000 đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua lẫn chiều bán.
Điểm nhanh lúc 09:07
- SJC: Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng).
- DOJI HN & DOJI SG: Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng).
- BTMH: Mua 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.500.000 đồng/lượng (0 đồng).
- BTMC VRTL: Mua 140.700.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.700.000 đồng/lượng (0 đồng).
- BTMC SJC: Mua 140.700.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng).
- PNJ TP.HCM & PNJ Hà Nội: Mua 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 143.900.000 đồng/lượng (0 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|141.000.000
|144.000.000
|0
|0
|DOJI HN
|141.000.000
|144.000.000
|0
|0
|DOJI SG
|141.000.000
|144.000.000
|0
|0
|BTMH
|140.500.000
|144.500.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|140.700.000
|144.700.000
|0
|0
|BTMC SJC
|140.700.000
|144.400.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|141.000.000
|144.000.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|140.300.000
|143.900.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|140.300.000
|143.900.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.