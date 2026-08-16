Giá vàng hôm nay 16/08/2026: SJC giữ nguyên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC cập nhật lúc 16:31 ngày 16/08/2026 đứng yên ở mức 141,00 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,00 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với mốc trước. (Cập nhật lúc 16:31)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:31: Giá vàng SJC lúc 16:31 ngày 16/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.

15:01: 15:01, SJC đi ngang 0 đồng so với lần cập nhật trước, mua 141.000.000 đồng, bán 144.000.000 đồng/lượng.

13:31: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,000,000 - 144,000,000 đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với mốc cập nhật trước.

12:01: Tính đến 12:01 ngày 16/08/2026, giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng (mua - bán).

10:31: Giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:07 sáng ngày 16/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giá không có thay đổi so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Thương hiệu vàng SJC niêm yết giá mua vào ở mức 141.000.000 đồng/lượng và bán ra ở mức 144.000.000 đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua lẫn chiều bán.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:07

SJC : Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMH : Mua 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.500.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMC VRTL : Mua 140.700.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.700.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua 140.700.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.700.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMC SJC : Mua 140.700.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua 140.700.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ TP.HCM & PNJ Hà Nội: Mua 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 143.900.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 141.000.000 144.000.000 0 0 DOJI HN 141.000.000 144.000.000 0 0 DOJI SG 141.000.000 144.000.000 0 0 BTMH 140.500.000 144.500.000 0 0 BTMC VRTL 140.700.000 144.700.000 0 0 BTMC SJC 140.700.000 144.400.000 0 0 Phú Quý SJC 141.000.000 144.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 140.300.000 143.900.000 0 0 PNJ Hà Nội 140.300.000 143.900.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.