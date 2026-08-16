Tin mới

    Giá vàng hôm nay 16/08/2026: SJC giữ nguyên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng

    Đại Ngàn16/08/2026 16:31

    Giá vàng SJC cập nhật lúc 16:31 ngày 16/08/2026 đứng yên ở mức 141,00 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,00 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với mốc trước. (Cập nhật lúc 16:31)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:31: Giá vàng SJC lúc 16:31 ngày 16/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.

    15:01: 15:01, SJC đi ngang 0 đồng so với lần cập nhật trước, mua 141.000.000 đồng, bán 144.000.000 đồng/lượng.

    13:31: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,000,000 - 144,000,000 đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với mốc cập nhật trước.

    12:01: Tính đến 12:01 ngày 16/08/2026, giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng (mua - bán).

    10:31: Giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.

    Vào lúc 09:07 sáng ngày 16/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giá không có thay đổi so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Thương hiệu vàng SJC niêm yết giá mua vào ở mức 141.000.000 đồng/lượng và bán ra ở mức 144.000.000 đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua lẫn chiều bán.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:07

    • SJC: Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • DOJI HN & DOJI SG: Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • BTMH: Mua 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.500.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • BTMC VRTL: Mua 140.700.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.700.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • BTMC SJC: Mua 140.700.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • Phú Quý SJC: Mua 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 144.000.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • PNJ TP.HCM & PNJ Hà Nội: Mua 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), Bán 143.900.000 đồng/lượng (0 đồng).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC141.000.000144.000.00000
    DOJI HN141.000.000144.000.00000
    DOJI SG141.000.000144.000.00000
    BTMH140.500.000144.500.00000
    BTMC VRTL140.700.000144.700.00000
    BTMC SJC140.700.000144.400.00000
    Phú Quý SJC141.000.000144.000.00000
    PNJ TP.HCM140.300.000143.900.00000
    PNJ Hà Nội140.300.000143.900.00000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thuế - Tài chính
      Giá vàng hôm nay 16/08/2026: SJC giữ nguyên 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO