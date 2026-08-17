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    Giá vàng hôm nay 17/08/2026: SJC tăng lên 141,2 - 144,2 triệu đồng/lượng

    Đại Ngàn17/08/2026 17:51

    Giá vàng SJC cập nhật lúc 17:51 ngày 17/08/2026 tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 141,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 17:51)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    17:51: Giá vàng SJC lúc 17:51 ngày 17/08/2026 tăng 200.000 đồng, đạt 141,2 - 144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

    16:21: Giá vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.

    14:51: Giá vàng SJC lúc 14:51 tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, đạt 141,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.

    13:31: Giá vàng SJC lúc 13:31 ngày 17/08/2026 tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều, lên mức 141,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.

    12:01: Giá vàng SJC lúc 12:01 tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, đạt 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

    10:31: Giá vàng SJC lúc 10:31 ngày 17/08/2026 tăng 800.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, đạt 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

    Thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh mới vào lúc 09:06 sáng 17/08/2026. So với ngày hôm qua, đa số các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ đều điều chỉnh tăng giá mua và bán từ 700.000 đến 800.000 đồng/lượng, trong khi giá niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên không đổi.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:06 sáng 17/08/2026

    • SJC: Mua vào 141.800.000 đồng (+800.000 đồng), bán ra 144.800.000 đồng (+800.000 đồng).
    • DOJI (HN & SG): Mua vào 141.800.000 đồng (+800.000 đồng), bán ra 144.800.000 đồng (+800.000 đồng).
    • Bảo Tín Minh Hải (BTMH): Mua vào 141.300.000 đồng (+800.000 đồng), bán ra 145.300.000 đồng (+800.000 đồng).
    • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL & SJC): Đi ngang, mua vào 140.700.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 - 144.700.000 đồng (0 đồng).
    • Phú Quý SJC: Mua vào 141.800.000 đồng (+800.000 đồng), bán ra 144.800.000 đồng (+800.000 đồng).
    • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 141.000.000 đồng (+700.000 đồng), bán ra 144.700.000 đồng (+800.000 đồng).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC141.800.000144.800.000+800.000+800.000
    DOJI HN141.800.000144.800.000+800.000+800.000
    DOJI SG141.800.000144.800.000+800.000+800.000
    BTMH141.300.000145.300.000+800.000+800.000
    BTMC VRTL140.700.000144.700.00000
    BTMC SJC140.700.000144.400.00000
    Phú Qúy SJC141.800.000144.800.000+800.000+800.000
    PNJ TP.HCM141.000.000144.700.000+700.000+800.000
    PNJ Hà Nội141.000.000144.700.000+700.000+800.000

    Ghi chú

    Bảng giá vàng trên đây mang tính chất tham khảo, giá thực tế có thể có sự chênh lệch tùy theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.

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      Giá vàng hôm nay 17/08/2026: SJC tăng lên 141,2 - 144,2 triệu đồng/lượng
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