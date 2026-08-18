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    Giá vàng hôm nay 18/08/2026: SJC tăng lên 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng

    Đại Ngàn18/08/2026 16:51

    Giá vàng SJC cập nhật lúc 16:51 ngày 18/08/2026 tăng 100.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 16:51)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:51: Giá vàng SJC lúc 16:51 ngày 18/08/2026 tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều, lên mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

    15:21: Giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

    13:51: Giá vàng SJC tăng 100.000 đồng so với mốc cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141.300.000 - 144.300.000 đồng/lượng.

    12:21: Giá vàng SJC lúc 12:21 ngày 18/08/2026 tăng 100.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

    10:51: Giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

    Vào lúc 09:26 sáng ngày 18/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mức điều chỉnh chiều bán ra tăng phổ biến từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào tăng nhiều nhất tới 700.000 đồng/lượng tại PNJ.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:26 sáng ngày 18/08/2026

    • SJC: Mua vào 141.800.000 đồng (+600.000), bán ra 144.800.000 đồng (+600.000).
    • DOJI Hà Nội & TP.HCM: Mua vào 141.800.000 đồng (+600.000), bán ra 144.800.000 đồng (+600.000).
    • Bảo Tín Minh Hải (BTMH): Mua vào 141.600.000 đồng (+300.000), bán ra 145.600.000 đồng (+300.000).
    • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 141.800.000 đồng (+300.000), bán ra 145.700.000 đồng (+200.000).
    • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 141.800.000 đồng (0), bán ra 144.800.000 đồng (0).
    • Phú Quý SJC: Mua vào 141.800.000 đồng (+600.000), bán ra 144.800.000 đồng (+600.000).
    • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 141.200.000 đồng (+700.000), bán ra 144.700.000 đồng (+600.000).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua+/- Bán
    SJC141.800.000144.800.000+600.000+600.000
    DOJI HN141.800.000144.800.000+600.000+600.000
    DOJI SG141.800.000144.800.000+600.000+600.000
    BTMH141.600.000145.600.000+300.000+300.000
    BTMC VRTL141.800.000145.700.000+300.000+200.000
    BTMC SJC141.800.000144.800.00000
    Phú Quý SJC141.800.000144.800.000+600.000+600.000
    PNJ TP.HCM141.200.000144.700.000+700.000+600.000
    PNJ Hà Nội141.200.000144.700.000+700.000+600.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 18/08/2026: SJC tăng lên 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng
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