Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 19/7/2026: Giảm mất hơn 7 triệu đồng/lượng sau 1 tuần Giá vàng hôm nay 19/7/2026 giảm mạnh so với ngày 11/7, khiến người mua vàng miếng lỗ từ 4,5 đến 7,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19/7/2026 ghi nhận người mua cuối tuần trước lỗ tới 7,3 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng hôm nay 19/7/2026, giá vàng miếng trong nước đã giảm từ 2,3 đến 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với cuối tuần trước. Giá bán ra tại các thương hiệu thấp hơn từ 2,4 đến 3 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng theo giá bán ra ngày 11/7 và bán lại theo giá mua vào hiện tại, người mua đang lỗ từ 4,5 đến 7,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ghi nhận khoản lỗ cao nhất, còn Mi Hồng có mức lỗ thấp nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Người đọc có thể theo dõi thêm biểu đồ giá vàng để so sánh diễn biến của vàng miếng trong các mốc 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày và một năm.

Giá vàng hôm nay 19/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 7 ngày trước

Giá vàng hôm nay 19/7/2026 tại Công ty SJC khiến người mua lỗ 5,4 triệu đồng/lượng

Công ty SJC hiện cập nhật giá vàng SJC ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với mức 146,9–149,9 triệu đồng/lượng ngày 11/7, cả hai chiều cùng giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng SJC cuối tuần trước với giá 149,9 triệu đồng/lượng hiện bán lại ở mức 144,5 triệu đồng/lượng, tương ứng khoản lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng DOJI cuối tuần trước lỗ 5,4 triệu đồng/lượng

DOJI đang giao dịch vàng miếng với giá mua vào 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng.

Cuối tuần trước, doanh nghiệp này mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá hiện tại đã giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Với mức giá mua ban đầu là 149,9 triệu đồng/lượng, người sở hữu vàng DOJI hiện chỉ có thể bán lại với giá 144,5 triệu đồng/lượng, chịu khoản lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ giảm 2,4 triệu đồng/lượng sau hơn một tuần

Tại PNJ, giá vàng miếng hiện ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. So với mức 146,9–149,9 triệu đồng/lượng ngày 11/7, giá mua vào và bán ra cùng thấp hơn 2,4 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng PNJ với giá 149,9 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước hiện bán lại với giá 144,5 triệu đồng/lượng. Khoản lỗ tính trên mỗi lượng vàng là 5,4 triệu đồng.

Người mua vàng Bảo Tín Mạnh Hải lỗ 5,4 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vào vàng miếng với giá 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Ngày 11/7, giá tại doanh nghiệp này lần lượt là 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau hơn một tuần, cả hai chiều cùng giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

Người mua với giá 149,9 triệu đồng/lượng hiện bán lại ở mức 144,5 triệu đồng/lượng, tương ứng lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

Mua vàng Phú Quý cuối tuần trước hiện lỗ 5,9 triệu đồng/lượng

Phú Quý hiện giao dịch vàng miếng ở mức 144 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

So với mức 146,3–149,9 triệu đồng/lượng cuối tuần trước, giá mua vào tại đây giảm 2,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 2,4 triệu đồng/lượng.

Với giá mua ban đầu là 149,9 triệu đồng/lượng, người sở hữu vàng Phú Quý hiện bán lại được 144 triệu đồng/lượng, chịu khoản lỗ 5,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức lỗ cao nhất 7,3 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu đang mua vàng miếng SJC với giá 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức mua vào thấp nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Cuối tuần trước, giá vàng tại đây ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Sau hơn một tuần, cả hai chiều cùng giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng với giá 149,9 triệu đồng/lượng ngày 11/7 hiện chỉ bán lại được 142,6 triệu đồng/lượng, chịu khoản lỗ cao nhất là 7,3 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng Mi Hồng lỗ thấp nhất 4,5 triệu đồng/lượng

Mi Hồng hiện mua vào vàng miếng SJC ở mức 145 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm khảo sát. Giá bán ra tại đây đạt 146,5 triệu đồng/lượng.

So với mức 147,8–149,5 triệu đồng/lượng ngày 11/7, giá mua vào giảm 2,8 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 3 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng Mi Hồng cuối tuần trước với giá 149,5 triệu đồng/lượng hiện bán lại ở mức 145 triệu đồng/lượng, tương ứng lỗ 4,5 triệu đồng/lượng. Đây là khoản lỗ thấp nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Như vậy, giá vàng hôm nay 19/7/2026 khiến người mua từ cuối tuần trước lỗ từ 4,5 đến 7,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức lỗ cao nhất, tiếp theo là Phú Quý; nhóm Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ghi nhận khoản lỗ 5,4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức lỗ thấp nhất.

Bảng giá vàng hôm nay 19/7/2026 tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC, Phú Quý và Mi Hồng

Giá vàng hôm nay Ngày 19/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 +900 +900 Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 +900 +900 Mi Hồng 145,0 146,5 +900 +900 PNJ 144,5 147,5 +900 +900 Bảo Tín Minh Châu 142,6 147,5 +300 +900 Bảo Tín Mạnh Hải 144,5 147,5 +900 +900 Phú Quý 144,0 147,5 +1000 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 19/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.500

▲900K 147.500

▲900K AVPL/SJC HCM 144.500

▲900K 147.500

▲900K AVPL/SJC ĐN 144.500

▲900K 147.500

▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 19/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 144.500

▲900K 147.500

▲900K Hà Nội - PNJ 144.500

▲900K 147.500

▲900K Đà Nẵng - PNJ 144.500

▲900K 147.500

▲900K Miền Tây - PNJ 144.500

▲900K 147.500

▲900K Tây Nguyên - PNJ 144.500

▲900K 147.500

▲900K Đông Nam Bộ - PNJ 144.500

▲900K 147.500

▲900K

3. AJC - Cập nhật: 19/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 144.500

▲900K 147.500

▲900K Miếng SJC Nghệ An 144.500

▲900K 147.500

▲900K Miếng SJC Thái Bình 144.500

▲900K 147.500

▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.400

▲900K 146.900

▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.400

▲900K 146.900

▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.400

▲900K 146.900

▲900K NL 99.99 130.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 138.800

▲900K 145.800

▲900K Trang sức 99.99 138.900

▲900K 145.900

▲900K

4. BTMC - Cập nhật: 19/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.600

▲300K 147.500

▲900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.600

▲300K 147.500

▲900K Nhẫn tròn trơn BTMC 142.600

▲300K 147.500

▲900K Bản vị vàng BTMC 142.600

▲300K 147.500

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.600

▲300K 145.600

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.600

▲300K 145.400

▲900K

5. SJC - Cập nhật: 19/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.500

▲900K 147.500

▲900K Vàng SJC 5 chỉ 144.500

▲900K 147.520

▲900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.500

▲900K 147.530

▲900K

Giá vàng hôm nay 19/7/2026: Nhẫn trơn bán ra cao nhất ở mức 147,5 triệu đồng/lượng

Đối với giá vàng nhẫn hôm nay, mức giao dịch tại các doanh nghiệp dao động từ 142,5 đến 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,5–147,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 143–146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá 144,5–147,5 triệu đồng/lượng, có mức bán ra cao nhất thị trường.

Tại DOJI, Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 143,3 triệu đồng/lượng và bán ra 147,3 triệu đồng/lượng. Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu ở mức 142,6–146,6 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giao dịch nhẫn 9999 với giá 143–146,5 triệu đồng/lượng, còn PNJ ở mức 142,5–146,5 triệu đồng/lượng, có giá mua vào thấp nhất.

Mi Hồng mua vào cao nhất với 145 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều tại đây chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Giá vàng trang sức hôm nay 19/7/2026

Giá vàng trang sức trong nước hôm nay dao động trung bình từ 4,70 đến 14,75 triệu đồng/chỉ tùy thuộc vào hàm lượng vàng nguyên chất (tuổi vàng từ 10K đến 24K) và thương hiệu phân phối.

Dưới đây là bảng giá chi tiết niêm yết tại các thương hiệu lớn như Trang Sức PNJ và Mi Hồng để bạn tham khảo.

Loại vàng Giá mua vào

(triệu đồng/chỉ) Giá bán ra

(triệu đồng/chỉ) Đặc điểm phổ biến Vàng nữ trang 999.9 (24K) 13,92–14,41 14,32–14,60 Vàng có hàm lượng tinh khiết cao, khá mềm, thường được dùng làm kiềng và trang sức cưới. Vàng 916 (22K) 12,49 13,11 Có màu vàng đậm, độ cứng cao hơn vàng 24K và được dùng để chế tác một số loại trang sức. Vàng trắng/vàng màu 750 (18K) 9,40–9,75 9,70–10,74 Có độ bền cao, phù hợp để chế tác trang sức gắn kim cương hoặc đá quý. Vàng 610 (khoảng 14,6K) 7,38–7,95 8,25–8,73 Có độ cứng cao, dễ tạo kiểu và được sử dụng phổ biến trong chế tác trang sức. Vàng 416 (10K) 4,65–4,96 4,95–5,95 Giá thấp hơn các loại vàng có hàm lượng cao, độ cứng tốt, phù hợp với trang sức sử dụng hằng ngày.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/7/2026 chốt tuần ở mức 4.019,3 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 19/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.019,3 USD/ounce, tăng 29,01 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.226 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,5-147,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,4 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/7/2026 chốt tuần ở mức 4.019,3 USD/ounce

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch kém tích cực khi căng thẳng Mỹ – Iran, giá dầu tăng và dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan gây sức ép lên kim loại quý.

Vàng giao ngay mở tuần ở mức 4.108,18 USD/ounce, có lúc tăng lên 4.122,63 USD/ounce. Dữ liệu CPI Mỹ hạ nhiệt giúp giá phục hồi ngắn hạn, nhưng đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu cao và doanh số bán lẻ tích cực khiến áp lực bán gia tăng.

Đến phiên thứ Sáu, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất tuần là 3.959,37 USD/ounce, trước khi phục hồi và chốt tuần tại 4.017,3 USD/ounce.

Khảo sát 14 chuyên gia Phố Wall cho thấy 79% dự báo giá vàng tiếp tục giảm, 14% cho rằng thị trường đi ngang và chỉ 7% kỳ vọng giá tăng.

Trong nhóm 169 nhà đầu tư cá nhân, 40% dự báo giá vàng tăng, 36% cho rằng giá giảm và 24% nhận định thị trường sẽ tích lũy.