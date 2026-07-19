Giá vàng hôm nay 19/07/2026: SJC 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, đi ngang
Giá vàng SJC ngày 19/07/2026: mua 144.500.000 đồng, bán 147.500.000 đồng/lượng, đi ngang, chênh lệch 0 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày lúc 10:46. (Cập nhật lúc 10:46)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:46: SJC đi ngang so với lần cập nhật trước trong ngày, chênh lệch 0 đồng; giá mua 144,5 triệu, bán 147,5 triệu đồng/lượng.
Lúc 09:22 sáng 19/07/2026, giá vàng hôm nay trong bảng dữ liệu đều đi ngang so với hôm qua. Giá SJC mua vào ở mức 144.500.000 đồng và bán ra 147.500.000 đồng, không thay đổi ở cả hai chiều.
DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết giá mua 14.450.000 đồng, giá bán 14.750.000 đồng. Chênh lệch mua và bán của cả 9 dòng đều là 0 đồng so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:22 sáng
- SJC: mua 144.500.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 147.500.000 đồng, đi ngang 0 đồng.
- DOJI HN: mua 14.450.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, đi ngang 0 đồng.
- DOJI SG: mua 14.450.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, đi ngang 0 đồng.
- BTMH và BTMC VRTL: cùng mua 142.600.000 đồng, bán 146.600.000 đồng; cả hai chiều đều đi ngang 0 đồng.
- BTMC SJC và Phú Qúy SJC: cùng bán 147.500.000 đồng; giá mua lần lượt là 142.600.000 đồng và 144.000.000 đồng, đều đi ngang.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 142.500.000 đồng, bán 146.500.000 đồng; cả hai chiều đều đi ngang 0 đồng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144.500.000 đồng
|147.500.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|DOJI HN
|14.450.000 đồng
|14.750.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|DOJI SG
|14.450.000 đồng
|14.750.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|BTMH
|142.600.000 đồng
|146.600.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|BTMC VRTL
|142.600.000 đồng
|146.600.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|BTMC SJC
|142.600.000 đồng
|147.500.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|Phú Qúy SJC
|144.000.000 đồng
|147.500.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|PNJ TP.HCM
|142.500.000 đồng
|146.500.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|PNJ Hà Nội
|142.500.000 đồng
|146.500.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.