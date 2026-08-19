Giá vàng hôm nay 19/08/2026: SJC giảm xuống 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC chiều 19/08/2026 giảm 1.600.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). (Cập nhật lúc 17:51)
Diễn biến giá vàng trong ngày
17:51: Giá vàng SJC giảm 1.600.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước, hiện giao dịch tại mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.
16:21: Giá vàng SJC lúc 16:21 ngày 19/08/2026 giảm 1.600.000 đồng/lượng, hiện ở mức 139.700.000 - 142.700.000 đồng/lượng.
14:51: Giá vàng SJC chiều 19/08/2026 giảm 1.600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, xuống mức 139.700.000 - 142.700.000 đồng/lượng.
13:21: Giá vàng SJC lúc 13:21 ngày 19/08/2026 giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.
11:51: Giá vàng SJC giảm 1.600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, xuống mức 139.700.000 - 142.700.000 đồng/lượng.
10:21: Giá vàng SJC lúc 10:21 ngày 19/08/2026 giảm 1.600.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 139.700.000 - 142.700.000 đồng/lượng.
Thị trường vàng trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giảm đồng loạt ở đa số thương hiệu lớn trong phiên giao dịch sáng nay. Tính đến 09:00 sáng ngày 19/08/2026, giá vàng bán ra tại nhiều hệ thống giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua, trong khi một số dòng sản phẩm tại Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức niêm yết.
Điểm nhanh lúc 09:00 sáng
- SJC: Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
- DOJI (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Hải (BTMH): Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (đi ngang).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (đi ngang).
- Phú Quý SJC: Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
- PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.600.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|139.700.000
|142.700.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|DOJI HN
|139.700.000
|142.700.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|DOJI SG
|139.700.000
|142.700.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|BTMH
|140.000.000
|144.000.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|BTMC VRTL
|141.800.000
|145.700.000
|0
|0
|BTMC SJC
|141.300.000
|144.300.000
|0
|0
|Phú Qúy SJC
|139.700.000
|142.700.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|PNJ TP.HCM
|139.100.000
|142.600.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|PNJ Hà Nội
|139.100.000
|142.600.000
|-1.600.000
|-1.600.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.