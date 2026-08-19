Giá vàng hôm nay 19/08/2026: SJC giảm xuống 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC chiều 19/08/2026 giảm 1.600.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). (Cập nhật lúc 17:51)

Diễn biến giá vàng trong ngày

17:51: Giá vàng SJC giảm 1.600.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước, hiện giao dịch tại mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

16:21: Giá vàng SJC lúc 16:21 ngày 19/08/2026 giảm 1.600.000 đồng/lượng, hiện ở mức 139.700.000 - 142.700.000 đồng/lượng.

14:51: Giá vàng SJC chiều 19/08/2026 giảm 1.600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, xuống mức 139.700.000 - 142.700.000 đồng/lượng.

13:21: Giá vàng SJC lúc 13:21 ngày 19/08/2026 giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

11:51: Giá vàng SJC giảm 1.600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, xuống mức 139.700.000 - 142.700.000 đồng/lượng.

10:21: Giá vàng SJC lúc 10:21 ngày 19/08/2026 giảm 1.600.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 139.700.000 - 142.700.000 đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giảm đồng loạt ở đa số thương hiệu lớn trong phiên giao dịch sáng nay. Tính đến 09:00 sáng ngày 19/08/2026, giá vàng bán ra tại nhiều hệ thống giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua, trong khi một số dòng sản phẩm tại Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức niêm yết.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

SJC : Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).

: Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng). DOJI (Hà Nội & TP.HCM) : Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).

: Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng). Bảo Tín Minh Hải (BTMH) : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (đi ngang). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (đi ngang). Phú Quý SJC : Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).

: Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 142.600.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 139.700.000 142.700.000 -1.600.000 -1.600.000 DOJI HN 139.700.000 142.700.000 -1.600.000 -1.600.000 DOJI SG 139.700.000 142.700.000 -1.600.000 -1.600.000 BTMH 140.000.000 144.000.000 -1.600.000 -1.600.000 BTMC VRTL 141.800.000 145.700.000 0 0 BTMC SJC 141.300.000 144.300.000 0 0 Phú Qúy SJC 139.700.000 142.700.000 -1.600.000 -1.600.000 PNJ TP.HCM 139.100.000 142.600.000 -1.600.000 -1.600.000 PNJ Hà Nội 139.100.000 142.600.000 -1.600.000 -1.600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.