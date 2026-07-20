Giá vàng hôm nay 20/07/2026: SJC 143 - 146 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC chiều ngày 20/07/2026 ghi nhận giá SJC giảm 1.500.000 đồng mỗi chiều, giá mua vào đang ở mức 143 triệu, giá bán ra đang ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:16: Lúc 15:16, giá SJC giảm 1.500.000 đồng mỗi chiều so với lần cập nhật trước, mua 143 triệu, bán 146 triệu đồng/lượng.

13:46: SJC giảm 600.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 143,9 triệu, bán 146,9 triệu đồng/lượng.

12:16: SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng.

10:46: SJC giảm 300.000 đồng cả chiều mua và bán, hiện lần lượt 144,2 và 147,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 20/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều giảm so với hôm qua. Mức giảm giá mua và giá bán phổ biến là 300.000 đồng, trong khi BTMH và BTMC VRTL cùng giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều.

Ở nhóm có mức giảm 300.000 đồng, SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Qúy SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội đều giảm cả giá mua lẫn giá bán so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

SJC : mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. DOJI HN và DOJI SG : mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. BTMH và BTMC VRTL : mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 146.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng.

: mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 146.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng. BTMC SJC : mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. Phú Qúy SJC : mua 143.700.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 143.700.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 142.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 146.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144.200.000 147.200.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 144.200.000 147.200.000 -300.000 -300.000 DOJI SG 144.200.000 147.200.000 -300.000 -300.000 BTMH 142.450.000 146.450.000 -150.000 -150.000 BTMC VRTL 142.450.000 146.450.000 -150.000 -150.000 BTMC SJC 142.450.000 147.200.000 -150.000 -300.000 Phú Qúy SJC 143.700.000 147.200.000 -300.000 -300.000 PNJ TP.HCM 142.200.000 146.200.000 -300.000 -300.000 PNJ Hà Nội 142.200.000 146.200.000 -300.000 -300.000

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.