Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 21/7/2026: Mất hơn 16 triệu đồng/lượng sau 2 tháng Giá vàng hôm nay 21/7/2026 giảm mạnh so với đầu tháng 6, khiến người mua vàng miếng lỗ từ 14,8 đến 16,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức lỗ cao nhất.

Giá vàng hôm nay 21/7/2026 ghi nhận người mua từ đầu tháng 6 lỗ tới 16,1 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 4h00 thứ Ba (21/7/2026), giá vàng miếng trong nước đang niêm yết ở mức 142,4–143 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 145–146,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Nếu mua vàng theo giá bán ra ngày 1/6 và bán lại theo giá mua vào lúc 4h00 hôm nay, người sở hữu vàng đang lỗ từ 14,8 đến 16,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ghi nhận khoản lỗ cao nhất, còn Mi Hồng có mức lỗ thấp nhất trong nhóm được khảo sát.

Người đọc có thể theo dõi thêm biểu đồ giá vàng để so sánh diễn biến của vàng miếng trong các mốc 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày và một năm.

Giá vàng SJC hôm nay giảm 12,5 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 4h00 ngày 21/7, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 143 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 1/6, giá vàng SJC ở mức 155,5–158,5 triệu đồng/lượng. Sau hơn một tháng rưỡi, cả hai chiều cùng giảm 12,5 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng SJC đầu tháng 6 với giá 158,5 triệu đồng/lượng hiện bán lại được 143 triệu đồng/lượng, tương ứng khoản lỗ 15,5 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng DOJI từ ngày 1/6 lỗ 15,5 triệu đồng/lượng

DOJI đang niêm yết vàng miếng với giá mua vào 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng tại thời điểm 4h00 sáng 21/7.

So với mức 155,5–158,5 triệu đồng/lượng ngày 1/6, giá mua vào và bán ra tại doanh nghiệp này cùng thấp hơn 12,5 triệu đồng/lượng.

Với giá mua ban đầu là 158,5 triệu đồng/lượng, người sở hữu vàng DOJI hiện chỉ có thể bán lại với giá 143 triệu đồng/lượng, chịu khoản lỗ 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ thấp hơn 12,5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 6

Tại PNJ, giá vàng miếng ghi nhận lúc 4h00 ngày 21/7 đang ở mức 143 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đầu tháng 6, doanh nghiệp này niêm yết vàng miếng với giá 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với thời điểm đó, cả hai chiều hiện cùng giảm 12,5 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng PNJ với giá 158,5 triệu đồng/lượng ngày 1/6 hiện bán lại ở mức 143 triệu đồng/lượng. Khoản lỗ tính trên mỗi lượng vàng là 15,5 triệu đồng.

Mua vàng Bảo Tín Mạnh Hải đầu tháng 6 hiện lỗ 15,5 triệu đồng/lượng

Ghi nhận vào lúc 4h00, Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 143–146 triệu đồng/lượng.

So với mức 155,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra ngày 1/6, giá hiện tại đã giảm 12,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Nếu mua vàng Bảo Tín Mạnh Hải với giá 158,5 triệu đồng/lượng và bán lại vào sáng 21/7, người mua nhận về 143 triệu đồng/lượng, qua đó lỗ 15,5 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận khoản lỗ cao nhất 16,1 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 1/6, giá vàng tại đây ở mức 155,5–158,5 triệu đồng/lượng. Đến 4h00 ngày 21/7, chiều mua vào đã giảm 13,1 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 11,6 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng với giá 158,5 triệu đồng/lượng đầu tháng 6 hiện chỉ bán lại được 142,4 triệu đồng/lượng, chịu khoản lỗ 16,1 triệu đồng/lượng. Đây là mức lỗ cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Người mua vàng Phú Quý đang lỗ 16 triệu đồng/lượng

Tại thời điểm 4h00 ngày 21/7, Phú Quý đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

So với ngày 1/6, giá mua vào đã giảm từ 155 triệu đồng xuống 142,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cũng hạ từ 158,5 triệu đồng còn 146 triệu đồng/lượng. Mức giảm ở mỗi chiều cùng là 12,5 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng Phú Quý đầu tháng 6 với giá 158,5 triệu đồng/lượng, người sở hữu hiện bán lại được 142,5 triệu đồng/lượng, tương ứng khoản lỗ 16 triệu đồng.

Người mua vàng Mi Hồng lỗ thấp nhất 14,8 triệu đồng/lượng

Mi Hồng đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 143 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 145 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 1/6, giá vàng tại đây đạt 156,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 157,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đến 4h00 ngày 21/7, giá mua vào giảm 13,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra mất 12,8 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng Mi Hồng với giá 157,8 triệu đồng/lượng hiện bán lại ở mức 143 triệu đồng/lượng, chịu khoản lỗ 14,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất trong số bảy thương hiệu được khảo sát.

Như vậy, giá vàng hôm nay 21/7/2026 ghi nhận lúc 4h00 đã giảm mạnh so với ngày 1/6, khiến người mua từ đầu tháng trước lỗ từ 14,8 đến 16,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức lỗ cao nhất, tiếp đến là Phú Quý; Mi Hồng ghi nhận khoản lỗ thấp nhất.

Giá vàng hôm nay Ngày 21/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,0 146,0 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 143,0 146,0 -1500 -1500 Mi Hồng 143,0 145,0 -2000 -2000 PNJ 143,0 146,0 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 142,4 146,9 -200 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,0 146,0 -1500 -1500 Phú Quý 142,5 146,0 -1500 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 21/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K AVPL/SJC HCM 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K AVPL/SJC ĐN 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K

2. PNJ - Cập nhật: 21/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K Hà Nội - PNJ 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K Đà Nẵng - PNJ 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K Miền Tây - PNJ 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K Tây Nguyên - PNJ 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K Đông Nam Bộ - PNJ 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K

3. AJC - Cập nhật: 21/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K Miếng SJC Nghệ An 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K Miếng SJC Thái Bình 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 142.000

▼1400K 145.500

▼1400K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 142.000

▼1400K 145.500

▼1400K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 142.000

▼1400K 145.500

▼1400K NL 99.99 128.800

▼1200K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 128.300

▼1200K - Trang sức 99.9 137.400

▼1400K 144.400

▼1400K Trang sức 99.99 137.500

▼1400K 144.500

▼1400K

4. BTMC - Cập nhật: 21/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.400

▼200K 146.900

▼600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.400

▼200K 146.900

▼600K Nhẫn tròn trơn BTMC 142.400

▼200K 146.900

▼600K Bản vị vàng BTMC 142.400

▼200K 146.900

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140.400

▼200K 145.400

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.200

▼200K 145.200

▼600K

5. SJC - Cập nhật: 21/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000

▼1500K 146.000

▼1500K Vàng SJC 5 chỉ 143.000

▼1500K 146.020

▼1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.000

▼1500K 146.030

▼1500K

Giá vàng nhẫn hôm nay 21/7/2026

Ghi nhận lúc 4h00 thứ Ba (21/7/2026), trước thời điểm các doanh nghiệp mở cửa giao dịch, giá vàng nhẫn tròn 9999 đang niêm yết từ 141 đến 143 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145 đến 146,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Khoảng cách mua – bán dao động từ 2 đến 4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức chênh lệch thấp nhất, còn DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng ghi nhận biên độ cao nhất.

Công ty SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá mua vào 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng. Với bảng giá ghi nhận lúc 4h00 ngày 21/7, chênh lệch mua – bán tại đây đạt 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang được thu mua với giá 142 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa hai chiều đạt 4 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết Vàng Rồng Thăng Long ở mức 142,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm khảo sát lúc 4h00 ngày 21/7. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại doanh nghiệp này là 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 141,5–145 triệu đồng/lượng. Giá mua vào và bán ra tương ứng với SJC, đưa khoảng cách hai chiều lên 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại PNJ ghi nhận lúc 4h00 ngày 21/7 đang ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Đây là mức mua vào thấp nhất trong số các thương hiệu được cập nhật. Với giá bán ra cao hơn 4 triệu đồng/lượng, người mua phải đối mặt với biên độ giao dịch thuộc nhóm lớn nhất thị trường.

Mi Hồng đang áp dụng giá mua vào 143 triệu đồng/lượng và bán ra 145 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều chỉ ở mức 2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Như vậy, giá vàng nhẫn tròn 9999 ngày mai 21/7/2026 ghi nhận lúc 4h00 đang dao động trong khoảng 141–146,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá bán ra cao nhất, Mi Hồng dẫn đầu chiều mua vào cùng Bảo Tín Mạnh Hải và duy trì chênh lệch mua – bán thấp nhất.

Giá vàng trang sức ngày 21/7/2026

Giá vàng trang sức hiện dao động từ 4,4 triệu đến 14,5 triệu đồng/chỉ (44,2 - 145,3 triệu đồng/lượng), phụ thuộc vào hàm lượng vàng và thương hiệu. Các loại vàng thấp tuổi như 10K hay 14K sẽ có mức giá mềm hơn so với vàng 18K, 24K.

Cập nhật mức giá tham khảo tại các thương hiệu phổ biến (đơn vị: 1.000 VNĐ/chỉ):

Loại vàng Tuổi vàng Giá mua vào Giá bán ra Trang sức 24K 99,99% 14.040 – 14.392 14.532 – 14.560 Trang sức 18K 75% 9.400 – 9.750 9.700 – 10.740 Trang sức 14K 58,5% 7.350 – 7.387 7.650 – 8.377 Trang sức 10K 41,6% 4.380 – 4.967 4.950 – 5.957

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm tiền công chế tác của từng món đồ (như nhẫn, vòng, dây chuyền).

Giá vàng thế giới hôm nay 21/7/2026 nằm sát mức 4.000 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 21/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.007,8 USD/ounce, giảm 9,8 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.490 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,0 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,0-146,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18 triệu.

Biều đồ giá vàng thế giới hôm nay 21/7/2026 nằm sát mức 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên đầu tuần khi nhà đầu tư đồng thời theo dõi căng thẳng giữa Mỹ và Iran, diễn biến giá dầu và định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Giá vàng giao ngay đứng quanh 4.018,75 USD/ounce, còn hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 tăng nhẹ lên 4.023,20 USD/ounce.

Thị trường đặc biệt chú ý đến nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sau khi Iran thông báo hai tàu chở dầu bị nổ và mất khả năng hoạt động. Giá dầu từng tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng, nhưng sau đó hạ nhiệt khi phía Iran để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ dựa trên lợi ích quốc gia.

Giá dầu duy trì ở mức cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải giữ lãi suất cao lâu hơn hoặc tiếp tục nâng lãi suất. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng vì kim loại quý này không mang lại lợi suất. Hiện giới đầu tư đánh giá khả năng Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12 đã lên tới 80%, cao hơn mức 73% của tuần trước.

Dù vậy, ngân hàng UBS cho rằng đồng USD có thể suy yếu trong vòng 6 đến 12 tháng tới, tạo lực hỗ trợ để giá vàng quay trở lại trên mốc 5.000 USD/ounce. Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc, bạch kim và palladium đều ghi nhận mức tăng.