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    Giá vàng hôm nay 21/08/2026: SJC tăng lên 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng

    Đại Ngàn21/08/2026 16:51

    Giá vàng SJC chiều 21/08/2026 tăng 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều mua - bán so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 144,00 - 147,00 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 16:51)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:51: Giá vàng SJC chiều 21/08/2026 tăng 1.000.000 đồng/lượng so với mốc trước, lên mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng.

    15:21: Giá vàng SJC lúc 15:21 ngày 21/08/2026 tăng 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết 143.600.000 - 146.600.000 đồng/lượng.

    13:51: Giá vàng SJC lúc 13:51 ngày 21/08/2026 tăng 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 143.600.000 - 146.600.000 đồng/lượng.

    12:21: Giá vàng SJC trưa 21/08/2026 tăng 600.000 đồng/lượng so với mốc trước, lên 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

    10:51: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng so với lần cập nhật trước, lên mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

    Vào lúc 09:26 sáng ngày 21/08/2026, giá vàng tại thị trường trong nước ghi nhận đà tăng đồng loạt so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức điều chỉnh tăng phổ biến dao động từ 600.000 đồng đến 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các thương hiệu lớn.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:26

    • SJC: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).
    • DOJI HN & SG: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).
    • BTMH: Giá mua vào 143.900.000 đồng (+900.000 đồng), bán ra 147.900.000 đồng (+900.000 đồng).
    • BTMC VRTL: Giá mua vào 143.900.000 đồng (+900.000 đồng), bán ra 147.900.000 đồng (+900.000 đồng).
    • BTMC SJC: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).
    • Phú Quý SJC: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).
    • PNJ TP.HCM & Hà Nội: Giá mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.500.000 đồng (+600.000 đồng).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC143.600.000146.600.000+600.000+600.000
    DOJI HN143.600.000146.600.000+600.000+600.000
    DOJI SG143.600.000146.600.000+600.000+600.000
    BTMH143.900.000147.900.000+900.000+900.000
    BTMC VRTL143.900.000147.900.000+900.000+900.000
    BTMC SJC143.600.000146.600.000+600.000+600.000
    Phú Quý SJC143.600.000146.600.000+600.000+600.000
    PNJ TP.HCM143.000.000146.500.000+600.000+600.000
    PNJ Hà Nội143.000.000146.500.000+600.000+600.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 21/08/2026: SJC tăng lên 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng
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