Giá vàng hôm nay 25/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng Giá vàng SJC hiện mua vào 137.500.000 đồng/lượng, bán ra 141.500.000 đồng/lượng; tăng lần lượt 2.000.000 và 1.000.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:06)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:06: SJC tăng 2.000.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.000.000 đồng/lượng ở chiều bán; hiện lần lượt 137.500.000 và 141.500.000 đồng/lượng.

10:36: SJC tăng 2.000.000 đồng mua và 1.000.000 đồng bán so với lần cập nhật trước; hiện lần lượt 137.500.000 và 141.500.000 đồng.

Cập nhật lúc 09:17 sáng 25/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức tăng từ 50.000 đến 2.500.000 đồng ở chiều mua và từ 50.000 đến 1.500.000 đồng ở chiều bán. Phú Qúy SJC có mức tăng cao nhất, trong khi BTMH giữ nguyên cả giá mua và giá bán.

Giá bán hôm nay cao nhất là 142.700.000 đồng tại BTMC VRTL. Giá mua cao nhất cũng thuộc BTMC VRTL, ở mức 138.900.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:17 sáng

Phú Qúy SJC : Giá mua 137.500.000 đồng, tăng 2.500.000 đồng; giá bán 141.500.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng so với hôm qua.

: Giá mua 137.500.000 đồng, tăng 2.500.000 đồng; giá bán 141.500.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng so với hôm qua. SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC : Giá mua cùng ở mức 137.500.000 đồng, tăng 2.000.000 đồng; giá bán 141.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.

: Giá mua cùng ở mức 137.500.000 đồng, tăng 2.000.000 đồng; giá bán 141.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : Giá mua 136.200.000 đồng, tăng 700.000 đồng; giá bán 141.200.000 đồng, tăng 700.000 đồng.

: Giá mua 136.200.000 đồng, tăng 700.000 đồng; giá bán 141.200.000 đồng, tăng 700.000 đồng. BTMC VRTL : Giá mua 138.900.000 đồng và giá bán 142.700.000 đồng, cùng tăng 50.000 đồng.

: Giá mua 138.900.000 đồng và giá bán 142.700.000 đồng, cùng tăng 50.000 đồng. BTMH: Giá mua 138.800.000 đồng và giá bán 142.600.000 đồng, không thay đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng Tăng 2.000.000 đồng Tăng 1.000.000 đồng DOJI HN 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng Tăng 2.000.000 đồng Tăng 1.000.000 đồng DOJI SG 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng Tăng 2.000.000 đồng Tăng 1.000.000 đồng BTMH 138.800.000 đồng 142.600.000 đồng Đi ngang 0 đồng Đi ngang 0 đồng BTMC VRTL 138.900.000 đồng 142.700.000 đồng Tăng 50.000 đồng Tăng 50.000 đồng BTMC SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng Tăng 2.000.000 đồng Tăng 1.000.000 đồng Phú Qúy SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng Tăng 2.500.000 đồng Tăng 1.500.000 đồng PNJ TP.HCM 136.200.000 đồng 141.200.000 đồng Tăng 700.000 đồng Tăng 700.000 đồng PNJ Hà Nội 136.200.000 đồng 141.200.000 đồng Tăng 700.000 đồng Tăng 700.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.