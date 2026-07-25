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    Giá vàng hôm nay 25/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng

    Tuệ Nhân25/07/2026 12:06

    Giá vàng SJC hiện mua vào 137.500.000 đồng/lượng, bán ra 141.500.000 đồng/lượng; tăng lần lượt 2.000.000 và 1.000.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:06)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    12:06: SJC tăng 2.000.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.000.000 đồng/lượng ở chiều bán; hiện lần lượt 137.500.000 và 141.500.000 đồng/lượng.

    10:36: SJC tăng 2.000.000 đồng mua và 1.000.000 đồng bán so với lần cập nhật trước; hiện lần lượt 137.500.000 và 141.500.000 đồng.

    Cập nhật lúc 09:17 sáng 25/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức tăng từ 50.000 đến 2.500.000 đồng ở chiều mua và từ 50.000 đến 1.500.000 đồng ở chiều bán. Phú Qúy SJC có mức tăng cao nhất, trong khi BTMH giữ nguyên cả giá mua và giá bán.

    Giá bán hôm nay cao nhất là 142.700.000 đồng tại BTMC VRTL. Giá mua cao nhất cũng thuộc BTMC VRTL, ở mức 138.900.000 đồng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:17 sáng

    • Phú Qúy SJC: Giá mua 137.500.000 đồng, tăng 2.500.000 đồng; giá bán 141.500.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng so với hôm qua.
    • SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC: Giá mua cùng ở mức 137.500.000 đồng, tăng 2.000.000 đồng; giá bán 141.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Giá mua 136.200.000 đồng, tăng 700.000 đồng; giá bán 141.200.000 đồng, tăng 700.000 đồng.
    • BTMC VRTL: Giá mua 138.900.000 đồng và giá bán 142.700.000 đồng, cùng tăng 50.000 đồng.
    • BTMH: Giá mua 138.800.000 đồng và giá bán 142.600.000 đồng, không thay đổi so với hôm qua.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC137.500.000 đồng141.500.000 đồngTăng 2.000.000 đồngTăng 1.000.000 đồng
    DOJI HN137.500.000 đồng141.500.000 đồngTăng 2.000.000 đồngTăng 1.000.000 đồng
    DOJI SG137.500.000 đồng141.500.000 đồngTăng 2.000.000 đồngTăng 1.000.000 đồng
    BTMH138.800.000 đồng142.600.000 đồngĐi ngang 0 đồngĐi ngang 0 đồng
    BTMC VRTL138.900.000 đồng142.700.000 đồngTăng 50.000 đồngTăng 50.000 đồng
    BTMC SJC137.500.000 đồng141.500.000 đồngTăng 2.000.000 đồngTăng 1.000.000 đồng
    Phú Qúy SJC137.500.000 đồng141.500.000 đồngTăng 2.500.000 đồngTăng 1.500.000 đồng
    PNJ TP.HCM136.200.000 đồng141.200.000 đồngTăng 700.000 đồngTăng 700.000 đồng
    PNJ Hà Nội136.200.000 đồng141.200.000 đồngTăng 700.000 đồngTăng 700.000 đồng

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 25/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng
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