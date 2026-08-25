Giá vàng hôm nay 25/08/2026: SJC tăng lên 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng
Cập nhật lúc 16:36 ngày 25/08/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 16:36)
Diễn biến giá vàng trong ngày
16:36: Lúc 16:36, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng.
15:06: Lúc 15:06 ngày 25/08/2026, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng.
13:36: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.
12:06: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước, hiện giao dịch ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng.
10:36: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:10 sáng ngày 25/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Mức điều chỉnh bán ra phổ biến tăng từ 500.000 đến 600.000 đồng/lượng tại các hệ thống lớn như SJC, DOJI và Phú Quý, trong khi BTMC VRTL ghi nhận mức tăng 2.500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Điểm nhanh lúc 09:10 sáng 25/08/2026
- SJC: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).
- DOJI Hà Nội và TP.HCM: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).
- BTMH: Mua vào 151.000.000 đồng/lượng (+2.000.000), bán ra 155.000.000 đồng/lượng (+2.000.000).
- BTMC VRTL: Mua vào 151.000.000 đồng/lượng (+2.500.000), bán ra 155.000.000 đồng/lượng (+2.500.000).
- BTMC SJC: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).
- Phú Quý SJC: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).
- PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 147.500.000 đồng/lượng (+700.000), bán ra 150.500.000 đồng/lượng (+500.000).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (VNĐ)
|Bán hôm nay (VNĐ)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|147.600.000
|150.600.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI HN
|147.600.000
|150.600.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI SG
|147.600.000
|150.600.000
|+600.000
|+600.000
|BTMH
|151.000.000
|155.000.000
|+2.000.000
|+2.000.000
|BTMC VRTL
|151.000.000
|155.000.000
|+2.500.000
|+2.500.000
|BTMC SJC
|147.600.000
|150.600.000
|+600.000
|+600.000
|Phú Qúy SJC
|147.600.000
|150.600.000
|+600.000
|+600.000
|PNJ TP.HCM
|147.500.000
|150.500.000
|+700.000
|+500.000
|PNJ Hà Nội
|147.500.000
|150.500.000
|+700.000
|+500.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.