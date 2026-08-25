Giá vàng hôm nay 25/08/2026: SJC tăng lên 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng Cập nhật lúc 16:36 ngày 25/08/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 16:36)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:36: Lúc 16:36, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng.

15:06: Lúc 15:06 ngày 25/08/2026, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng.

13:36: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.

12:06: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước, hiện giao dịch ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng.

10:36: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại thời điểm 09:10 sáng ngày 25/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Mức điều chỉnh bán ra phổ biến tăng từ 500.000 đến 600.000 đồng/lượng tại các hệ thống lớn như SJC, DOJI và Phú Quý, trong khi BTMC VRTL ghi nhận mức tăng 2.500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng 25/08/2026

SJC : Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).

: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000). DOJI Hà Nội và TP.HCM : Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).

: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000). BTMH : Mua vào 151.000.000 đồng/lượng (+2.000.000), bán ra 155.000.000 đồng/lượng (+2.000.000).

: Mua vào 151.000.000 đồng/lượng (+2.000.000), bán ra 155.000.000 đồng/lượng (+2.000.000). BTMC VRTL : Mua vào 151.000.000 đồng/lượng (+2.500.000), bán ra 155.000.000 đồng/lượng (+2.500.000).

: Mua vào 151.000.000 đồng/lượng (+2.500.000), bán ra 155.000.000 đồng/lượng (+2.500.000). BTMC SJC : Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).

: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000). Phú Quý SJC : Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).

: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000). PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 147.500.000 đồng/lượng (+700.000), bán ra 150.500.000 đồng/lượng (+500.000).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 147.600.000 150.600.000 +600.000 +600.000 DOJI HN 147.600.000 150.600.000 +600.000 +600.000 DOJI SG 147.600.000 150.600.000 +600.000 +600.000 BTMH 151.000.000 155.000.000 +2.000.000 +2.000.000 BTMC VRTL 151.000.000 155.000.000 +2.500.000 +2.500.000 BTMC SJC 147.600.000 150.600.000 +600.000 +600.000 Phú Qúy SJC 147.600.000 150.600.000 +600.000 +600.000 PNJ TP.HCM 147.500.000 150.500.000 +700.000 +500.000 PNJ Hà Nội 147.500.000 150.500.000 +700.000 +500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.