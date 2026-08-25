Tin mới

    Giá vàng hôm nay 25/08/2026: SJC tăng lên 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng

    Đại Ngàn25/08/2026 16:36

    Cập nhật lúc 16:36 ngày 25/08/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 16:36)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:36: Lúc 16:36, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng.

    15:06: Lúc 15:06 ngày 25/08/2026, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng.

    13:36: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.

    12:06: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước, hiện giao dịch ở mức 147,60 - 150,60 triệu đồng/lượng.

    10:36: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.

    Ghi nhận tại thời điểm 09:10 sáng ngày 25/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Mức điều chỉnh bán ra phổ biến tăng từ 500.000 đến 600.000 đồng/lượng tại các hệ thống lớn như SJC, DOJI và Phú Quý, trong khi BTMC VRTL ghi nhận mức tăng 2.500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:10 sáng 25/08/2026

    • SJC: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).
    • DOJI Hà Nội và TP.HCM: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).
    • BTMH: Mua vào 151.000.000 đồng/lượng (+2.000.000), bán ra 155.000.000 đồng/lượng (+2.000.000).
    • BTMC VRTL: Mua vào 151.000.000 đồng/lượng (+2.500.000), bán ra 155.000.000 đồng/lượng (+2.500.000).
    • BTMC SJC: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).
    • Phú Quý SJC: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (+600.000), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (+600.000).
    • PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 147.500.000 đồng/lượng (+700.000), bán ra 150.500.000 đồng/lượng (+500.000).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua+/- Bán
    SJC147.600.000150.600.000+600.000+600.000
    DOJI HN147.600.000150.600.000+600.000+600.000
    DOJI SG147.600.000150.600.000+600.000+600.000
    BTMH151.000.000155.000.000+2.000.000+2.000.000
    BTMC VRTL151.000.000155.000.000+2.500.000+2.500.000
    BTMC SJC147.600.000150.600.000+600.000+600.000
    Phú Qúy SJC147.600.000150.600.000+600.000+600.000
    PNJ TP.HCM147.500.000150.500.000+700.000+500.000
    PNJ Hà Nội147.500.000150.500.000+700.000+500.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thuế - Tài chính
      Giá vàng hôm nay 25/08/2026: SJC tăng lên 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO