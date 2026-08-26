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    Giá vàng hôm nay 26/08/2026: SJC 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng

    Đại Ngàn26/08/2026 16:25

    Cập nhật giá vàng ngày 26/08/2026: Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 147,30 - 150,30 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán. (Cập nhật lúc 16:25)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:25: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 147,30 - 150,30 triệu đồng/lượng.

    14:55: So với mốc cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 147,30 - 150,30 triệu đồng/lượng.

    13:25: Lúc 13:25 ngày 26/08/2026, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với mốc trước, giao dịch ở mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng.

    11:55: Lúc 11:55 ngày 26/08/2026, giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.

    10:25: Giá vàng SJC giữ nguyên mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng, không đổi so với lần cập nhật trước trong ngày.

    Ghi nhận vào lúc 09:02 sáng ngày 26/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, giá niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

    Cụ thể, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 150.600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, không có sự biến động so với hôm qua. Trong khi đó, các thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu duy trì mức giá bán ra cao nhất thị trường ở ngưỡng 154.000.000 đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:02 sáng 26/08/2026

    • SJC: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • DOJI HN: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • DOJI SG: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 150.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 154.000.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • BTMC VRTL: Mua vào 150.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 154.000.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • BTMC SJC: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • Phú Quý SJC: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • PNJ TP.HCM: Mua vào 147.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.500.000 đồng/lượng (0 đồng).
    • PNJ Hà Nội: Mua vào 147.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua+/- Bán
    SJC147.600.000150.600.00000
    DOJI HN147.600.000150.600.00000
    DOJI SG147.600.000150.600.00000
    BTMH150.000.000154.000.00000
    BTMC VRTL150.000.000154.000.00000
    BTMC SJC147.600.000150.600.00000
    Phú Quý SJC147.600.000150.600.00000
    PNJ TP.HCM147.500.000150.500.00000
    PNJ Hà Nội147.500.000150.500.00000

    Ghi chú

    Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo chính sách của từng cửa hàng hoặc địa bàn kinh doanh cụ thể.

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      Giá vàng hôm nay 26/08/2026: SJC 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng
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